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Алексей Скосырев: взгляды России и Бахрейна на миропорядок совпадают - РИА Новости, 12.02.2023
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Алексей Скосырев: взгляды России и Бахрейна на миропорядок совпадают
Алексей Скосырев: взгляды России и Бахрейна на миропорядок совпадают - РИА Новости, 12.02.2023
Алексей Скосырев: взгляды России и Бахрейна на миропорядок совпадают
Бахрейн называют "воротами в арабские страны Персидского залива", его король Хамад бен Иса Аль Халифа, который неоднократно бывал в России, всегда подчеркивает... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:00
2023-02-12T14:06
бахрейн
россия
манама
хамад бен иса аль халифа
российский фонд прямых инвестиций
шос
брикс
интервью
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Бахрейн называют "воротами в арабские страны Персидского залива", его король Хамад бен Иса Аль Халифа, который неоднократно бывал в России, всегда подчеркивает особую значимость и доверительность российско-бахрейнских отношений. Как на фоне непростой геополитической ситуации выстраиваются отношения России с маленькой аравийской монархией, где ранее планировалось открыть совместные зерновой и газовой хабы, по-прежнему ли существуют общие амбициозные проекты, возрос ли интерес российского бизнеса и туристов к этой стране, есть ли перспективы у российских компаний в королевстве – обо всем этом корреспонденту РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Манаме Алексей Скосырев в интервью по случаю Дня дипломатического работника.— Лидеры Бахрейна и РФ не раз за последние годы оценивали двусторонние отношения в позитивном ключе. Отвечают ли показатели двустороннего сотрудничества, в частности, товарооборота, сотрудничества в экономической, инвестиционной и торговой сферах за последний год или последние несколько лет, тону этих заявлений?— Действительно, руководство наших стран положительно оценивает общее состояние двусторонних отношений. Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, – важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание.Что касается экономической составляющей наших отношений, то их потенциал в этой сфере раскрыт далеко не полностью, а показатели торговли пока не соответствуют нашим стремлениям. Тем не менее, это не означает, что интерес к взаимовыгодному сотрудничеству ослаб. Совместными усилиями мы намерены добиваться существенного увеличения товарооборота. Для этого вместе с нашими бахрейнскими партнерами работаем над дальнейшим совершенствованием договорно-правовой базы российско-бахрейнских отношений и расширением сети контактов между представителями бизнеса, готовим соответствующую логистическую и финансовую инфраструктуру.Разумеется, определенное сдерживающее влияние на поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами оказали пандемия коронавирусной инфекции и нелегитимные западные санкции в отношении нашей страны, но они могут лишь несколько замедлить процесс укрепления наших связей, но не обратить его вспять.— Можно ли сказать, что Бахрейн и Россия наращивают сотрудничество в различных областях? Если да, то в каких конкретно, по каким направлениям, какие есть этому примеры?— В политической сфере отмечаем рост интенсивности двусторонних контактов и делегационного обмена. На регулярной основе – в ходе телефонных разговоров и посредством обмена посланиями – общаются наши лидеры. Активизировалосьвзаимодействие в многосторонних форматах: в частности, Россия приветствовала подключение Бахрейна к ШОС в статусе партнёра по диалогу, поддерживает интерес Манамы к участию в проектах БРИКС, взаимодействует с ней в рамках СВМДА и ДСА. В июле и сентябре 2022 года главы внешнеполитических ведомств вместе принимали участие в министерских консультациях в формате "Россия – ССАГПЗ". Развивается межрегиональное сотрудничество – в ноябре прошлого года Бахрейн посетила делегация из Татарстана во главе с его президентом Миннихановым.В экономической сфере минувший год отметился многократным ростом количества бизнес-миссий из России на Бахрейн. Фиксируем повышенный интерес целого ряда российских компаний к участию в организуемых на территории королевства профильных мероприятиях, прежде всего, в таких областях, как образование, здравоохранение, IT-сфера. Помимо этого, наши компании могут внести свой вклад в проекты по разработке месторождений нефти и газа на территории Бахрейна, строительству и модернизации ТЭС, поставке оборудования российского производства и строительству солнечных электростанций.Существенную роль в достижении этих целей играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой мы планируем провести до конца текущего года в Манаме.Укрепляются культурно-гуманитарные связи. В декабре прошлого года на территории королевства прошел I российско-бахрейнский международный культурный форум "Многообразие культур как основа диалога" и роуд-шоу российских музеев. В ноябре делегации РПЦ и организаций российских мусульман приняли участие в Бахрейнском форуме диалога "Восток – Запад: во имя человеческого сосуществования". В октябре и декабре были проведены показы российского кино – бахрейнская публика по достоинству оценила наши фильмы "Большой" и "Холоп". Спортсмены и деятели культуры наших стран на постоянной основе принимают участие в мероприятиях, проводимых как на Бахрейне, так и в России.— Влияют ли западные санкции на сотрудничество между двумя странами?— Западные санкции существенно затруднили осуществление денежных переводов между Россией и Бахрейном, причём как для предприятий, так и для рядовых граждан – туристов, студентов, членов смешанных семей. Данная проблема решаемая, работа в указанном направлении ведётся.— Произошли ли какие-либо изменения в отношении Бахрейна и его руководства к России после начала спецоперации на Украине? Как Бахрейн относится к ее проведению? Поддерживает ли западную кампанию по отмене всего, имеющего отношение к России?— Никаких изменений в отношении Бахрейна к России после начала специальной военной операции мы не ощущаем, необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений под сомнение никем здесь не ставится. Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти.Если же говорить о печально известной линии на "отмену всего русского", которую заняли на Западе, то тут никаких условий и предпосылок для этого нет. Напротив, интерес к нашей культуре и общению с россиянами устойчиво растет. Например, постоянно получаем запросы об учёбе в России, изучении русского языка, планируемых культурных мероприятиях различного плана.— Идет ли в настоящее время сотрудничество между Бахрейном и российскими компаниями? По каким направлениям? Есть ли офисы российских компаний в стране?— Продолжается инвестиционно-финансовое сотрудничество между нашими странами. Действует соглашение между "Российским фондом прямых инвестиций" (РФПИ) и бахрейнским государственным холдингом "Мумталякат" о совместной инвестиционной платформе, общие проекты имеются у ряда кредитных учреждений России и Бахрейна.Говоря о торговле, нельзя не отметить осуществляемые поставки продовольствия (мясо птицы, нут, кондитерские изделия). Наши компании сектора АПК планируют наращивать как объемы экспорта, так и его номенклатуру. Есть интерес к экспорту на Бахрейн стройматериалов и соответствующего оборудования. Российская фарминдустрия также постепенно прокладывает путь на бахрейнский рынок: поставки российских противокоронавирусных вакцин стали положительным опытом, недавно же профильной российской компанией во взаимодействии с местным медрегулятором был отработан механизм трекинга лекарственных средств, что является необходимым условием для более широкого доступа фармацевтической продукции из России в Королевство. Свои решения здесь продвигают и разработчики ПО из нашей страны, как, например, "Лаборатория Касперского".Разумеется, важно продолжать наращивать сеть контактов между нашими экономоператорами. В этом плане стоит упомянуть деятельность "Росконгресса", имеющего соглашения с рядом местных структур о проведении на Бахрейне презентационных и выставочных мероприятий для российских компаний.В целом отмечаем обоюдное стремление к устойчивому и взаимовыгодному сотрудничеству с прицелом на реализацию конкретных проектов. Ожидаем увеличение количества офисов и представительств российских фирм в королевстве.Замечу, что российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин.— Ведется ли какая-то работа по осуществлению платежей между двумя странами в национальных валютах? А также по внедрению платежных карт "МИР" в Бахрейне? Есть ли перспективы для работы карт "МИР" в Бахрейне?— Безусловно, работа ведется, возможности для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран имеются. Этот вопрос обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и в целом со всеми государствами Залива, чьи финсистемы высокой степенью взаимной интеграции. Несомненно, налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна положительно отразится на торгово-экономических отношениях с Манамой, будет способствовать росту объемов взаимной торговли. Речь идет о комплексе направлений, которые необходимо развивать: это и установление корреспондентских отношений межу банками наших государств, и обеспечение функционирования карт "МИР" в королевстве, и использование национальных валют в торговле. Рассчитываем, что в скором времени мы выйдем на конкретные результаты.— Повысился ли за последний год интерес российских компаний к открытию филиалов или выпуску российских брендов в Бахрейне? Бахрейн неоднократно рекламировал себя ранее для российских компаний как ворота в другие страны Персидского залива и в Азию в целом, есть ли интерес у российского бизнеса для перемещения в Бахрейн?— Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Все больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают Королевство как точку "входа" в регион ССАГПЗ. В этом смысле Манама с ее развитой финансовой системой, "удобным" законодательством и потенциалом развития является довольно привлекательным направлением.Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России. В конкретном плане существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности (в том числе в сегменте модной одежды).— Повысился ли интерес российских туристов к посещению Бахрейна? Увеличивается ли турпоток между двумя странами?— Мы фиксируем обнадеживающую тенденцию роста количества российских туристов, посещающих Бахрейн (20 тысяч в 2022 году против 3,5 тысячи в 2021). Связано это, прежде всего, с отменой коронавирусных ограничений. Восстановление до допандемийных показателей еще не произошло, но динамика в этом плане внушает оптимизм. Количество бахрейнских туристов, посетивших Россию, также выросло.— Планируют ли местные авиалинии увеличить число рейсов в Россию, а российские авиакомпании начать летать в Бахрейн, в частности, запустить чартерные рейсы?— Летом бахрейнский авиаперевозчик Gulf Air перевел рейсы в Москву на ежедневную основу. Имеется интерес к дальнейшему наращиванию их частоты, а также к запуску рейсов в Сочи, Казань и Екатеринбург. Считаем это направление работы перспективным, в том числе в силу позиционирования Бахрейна как транзитного хаба.— Интересуется ли Бахрейн приобретением российского вооружения? Рассматривает ли он возможность покупки российских вооружений, или больше об этом не идет речь в свете западных санкций? Как идет военное сотрудничество между двумя странами?— Тема, как вы понимаете, очень чувствительная, поэтому, с вашего позволения, не стану вдаваться в подробности и детали. Могу лишь сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются.— Ожидаются ли визиты в Бахрейн российских высокопоставленных лиц, руководства страны? Или визиты бахрейнских высокопоставленных лиц в Россию?— Прорабатывается возможность проведения встречи в верхах, однако договоренности по ее модальностям – времени и месту – пока не достигнуты. Что касается визитов высокопоставленных представителей не на высшем уровне, они осуществляются регулярно. В следующем месяце, например, Королевство посетит делегация Совета Федерации во главе с сенатором Косачёвым.— В каких мероприятиях в России ожидается участие бахрейнских делегаций в этом году, а также российских в Бахрейне?— Рассчитываем, что наши бахрейнские друзья примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне и Российской энергетической неделе в октябре. С нашей стороны, как уже отметил, планируется участие делегации в 146-й сессии ГА Межпарламентского союза.
https://ria.ru/20221103/rol-1829136257.html
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бахрейн, россия, манама, хамад бен иса аль халифа, российский фонд прямых инвестиций, шос, брикс, интервью
Бахрейн, Россия, Манама, Хамад бен Иса Аль Халифа, Российский фонд прямых инвестиций, ШОС, БРИКС, Интервью
14:00 12.02.2023 (обновлено: 14:06 12.02.2023)
 

Алексей Скосырев: взгляды России и Бахрейна на миропорядок совпадают

© Фото : Посольство России в БахрейнеАлексей Скосырев
Алексей Скосырев - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Посольство России в Бахрейне
Алексей Скосырев. Архивное фото
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Бахрейн называют "воротами в арабские страны Персидского залива", его король Хамад бен Иса Аль Халифа, который неоднократно бывал в России, всегда подчеркивает особую значимость и доверительность российско-бахрейнских отношений. Как на фоне непростой геополитической ситуации выстраиваются отношения России с маленькой аравийской монархией, где ранее планировалось открыть совместные зерновой и газовой хабы, по-прежнему ли существуют общие амбициозные проекты, возрос ли интерес российского бизнеса и туристов к этой стране, есть ли перспективы у российских компаний в королевстве – обо всем этом корреспонденту РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Манаме Алексей Скосырев в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
— Лидеры Бахрейна и РФ не раз за последние годы оценивали двусторонние отношения в позитивном ключе. Отвечают ли показатели двустороннего сотрудничества, в частности, товарооборота, сотрудничества в экономической, инвестиционной и торговой сферах за последний год или последние несколько лет, тону этих заявлений?
— Действительно, руководство наших стран положительно оценивает общее состояние двусторонних отношений. Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, – важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание.
Что касается экономической составляющей наших отношений, то их потенциал в этой сфере раскрыт далеко не полностью, а показатели торговли пока не соответствуют нашим стремлениям. Тем не менее, это не означает, что интерес к взаимовыгодному сотрудничеству ослаб. Совместными усилиями мы намерены добиваться существенного увеличения товарооборота. Для этого вместе с нашими бахрейнскими партнерами работаем над дальнейшим совершенствованием договорно-правовой базы российско-бахрейнских отношений и расширением сети контактов между представителями бизнеса, готовим соответствующую логистическую и финансовую инфраструктуру.
Разумеется, определенное сдерживающее влияние на поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами оказали пандемия коронавирусной инфекции и нелегитимные западные санкции в отношении нашей страны, но они могут лишь несколько замедлить процесс укрепления наших связей, но не обратить его вспять.
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Бахрейн готов предложить роль посредника между Украиной и Россией
— Можно ли сказать, что Бахрейн и Россия наращивают сотрудничество в различных областях? Если да, то в каких конкретно, по каким направлениям, какие есть этому примеры?
— В политической сфере отмечаем рост интенсивности двусторонних контактов и делегационного обмена. На регулярной основе – в ходе телефонных разговоров и посредством обмена посланиями – общаются наши лидеры. Активизировалосьвзаимодействие в многосторонних форматах: в частности, Россия приветствовала подключение Бахрейна к ШОС в статусе партнёра по диалогу, поддерживает интерес Манамы к участию в проектах БРИКС, взаимодействует с ней в рамках СВМДА и ДСА. В июле и сентябре 2022 года главы внешнеполитических ведомств вместе принимали участие в министерских консультациях в формате "Россия – ССАГПЗ". Развивается межрегиональное сотрудничество – в ноябре прошлого года Бахрейн посетила делегация из Татарстана во главе с его президентом Миннихановым.
В экономической сфере минувший год отметился многократным ростом количества бизнес-миссий из России на Бахрейн. Фиксируем повышенный интерес целого ряда российских компаний к участию в организуемых на территории королевства профильных мероприятиях, прежде всего, в таких областях, как образование, здравоохранение, IT-сфера. Помимо этого, наши компании могут внести свой вклад в проекты по разработке месторождений нефти и газа на территории Бахрейна, строительству и модернизации ТЭС, поставке оборудования российского производства и строительству солнечных электростанций.
Существенную роль в достижении этих целей играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, очередное заседание которой мы планируем провести до конца текущего года в Манаме.
Укрепляются культурно-гуманитарные связи. В декабре прошлого года на территории королевства прошел I российско-бахрейнский международный культурный форум "Многообразие культур как основа диалога" и роуд-шоу российских музеев. В ноябре делегации РПЦ и организаций российских мусульман приняли участие в Бахрейнском форуме диалога "Восток – Запад: во имя человеческого сосуществования". В октябре и декабре были проведены показы российского кино – бахрейнская публика по достоинству оценила наши фильмы "Большой" и "Холоп". Спортсмены и деятели культуры наших стран на постоянной основе принимают участие в мероприятиях, проводимых как на Бахрейне, так и в России.
— Влияют ли западные санкции на сотрудничество между двумя странами?
— Западные санкции существенно затруднили осуществление денежных переводов между Россией и Бахрейном, причём как для предприятий, так и для рядовых граждан – туристов, студентов, членов смешанных семей. Данная проблема решаемая, работа в указанном направлении ведётся.
— Произошли ли какие-либо изменения в отношении Бахрейна и его руководства к России после начала спецоперации на Украине? Как Бахрейн относится к ее проведению? Поддерживает ли западную кампанию по отмене всего, имеющего отношение к России?
— Никаких изменений в отношении Бахрейна к России после начала специальной военной операции мы не ощущаем, необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений под сомнение никем здесь не ставится. Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти.
Если же говорить о печально известной линии на "отмену всего русского", которую заняли на Западе, то тут никаких условий и предпосылок для этого нет. Напротив, интерес к нашей культуре и общению с россиянами устойчиво растет. Например, постоянно получаем запросы об учёбе в России, изучении русского языка, планируемых культурных мероприятиях различного плана.
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Рейсы из России в Бахрейн станут ежедневными
— Идет ли в настоящее время сотрудничество между Бахрейном и российскими компаниями? По каким направлениям? Есть ли офисы российских компаний в стране?
— Продолжается инвестиционно-финансовое сотрудничество между нашими странами. Действует соглашение между "Российским фондом прямых инвестиций" (РФПИ) и бахрейнским государственным холдингом "Мумталякат" о совместной инвестиционной платформе, общие проекты имеются у ряда кредитных учреждений России и Бахрейна.
Говоря о торговле, нельзя не отметить осуществляемые поставки продовольствия (мясо птицы, нут, кондитерские изделия). Наши компании сектора АПК планируют наращивать как объемы экспорта, так и его номенклатуру. Есть интерес к экспорту на Бахрейн стройматериалов и соответствующего оборудования. Российская фарминдустрия также постепенно прокладывает путь на бахрейнский рынок: поставки российских противокоронавирусных вакцин стали положительным опытом, недавно же профильной российской компанией во взаимодействии с местным медрегулятором был отработан механизм трекинга лекарственных средств, что является необходимым условием для более широкого доступа фармацевтической продукции из России в Королевство. Свои решения здесь продвигают и разработчики ПО из нашей страны, как, например, "Лаборатория Касперского".
Разумеется, важно продолжать наращивать сеть контактов между нашими экономоператорами. В этом плане стоит упомянуть деятельность "Росконгресса", имеющего соглашения с рядом местных структур о проведении на Бахрейне презентационных и выставочных мероприятий для российских компаний.
В целом отмечаем обоюдное стремление к устойчивому и взаимовыгодному сотрудничеству с прицелом на реализацию конкретных проектов. Ожидаем увеличение количества офисов и представительств российских фирм в королевстве.
Замечу, что российские и бахрейнские заинтересованные уполномоченные ведомства продолжают изучать предложения о реализации ряда крупных флагманских проектов. К таковым можно отнести проект зернового хаба, газового хаба и завода по производству российских вакцин.
— Ведется ли какая-то работа по осуществлению платежей между двумя странами в национальных валютах? А также по внедрению платежных карт "МИР" в Бахрейне? Есть ли перспективы для работы карт "МИР" в Бахрейне?
— Безусловно, работа ведется, возможности для интенсификации взаимодействия по линии кредитных учреждений двух стран имеются. Этот вопрос обсуждается не только с бахрейнскими партнерами, но и в целом со всеми государствами Залива, чьи финсистемы высокой степенью взаимной интеграции. Несомненно, налаживание долгосрочного сотрудничества по линии финансовых структур России и Бахрейна положительно отразится на торгово-экономических отношениях с Манамой, будет способствовать росту объемов взаимной торговли. Речь идет о комплексе направлений, которые необходимо развивать: это и установление корреспондентских отношений межу банками наших государств, и обеспечение функционирования карт "МИР" в королевстве, и использование национальных валют в торговле. Рассчитываем, что в скором времени мы выйдем на конкретные результаты.
— Повысился ли за последний год интерес российских компаний к открытию филиалов или выпуску российских брендов в Бахрейне? Бахрейн неоднократно рекламировал себя ранее для российских компаний как ворота в другие страны Персидского залива и в Азию в целом, есть ли интерес у российского бизнеса для перемещения в Бахрейн?
— Интерес российских компаний к Бахрейну действительно вырос. Все больше представителей отечественного бизнеса в рамках стратегии по расширению внешнеэкономических связей рассматривают Королевство как точку "входа" в регион ССАГПЗ. В этом смысле Манама с ее развитой финансовой системой, "удобным" законодательством и потенциалом развития является довольно привлекательным направлением.
Бахрейнские партнеры демонстрируют полную кооперабельность и готовы оказывать поддержку бизнесу из России. В конкретном плане существуют проекты по продвижению здесь российских брендов пищевой и текстильной промышленности (в том числе в сегменте модной одежды).
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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— Повысился ли интерес российских туристов к посещению Бахрейна? Увеличивается ли турпоток между двумя странами?
— Мы фиксируем обнадеживающую тенденцию роста количества российских туристов, посещающих Бахрейн (20 тысяч в 2022 году против 3,5 тысячи в 2021). Связано это, прежде всего, с отменой коронавирусных ограничений. Восстановление до допандемийных показателей еще не произошло, но динамика в этом плане внушает оптимизм. Количество бахрейнских туристов, посетивших Россию, также выросло.
— Планируют ли местные авиалинии увеличить число рейсов в Россию, а российские авиакомпании начать летать в Бахрейн, в частности, запустить чартерные рейсы?
— Летом бахрейнский авиаперевозчик Gulf Air перевел рейсы в Москву на ежедневную основу. Имеется интерес к дальнейшему наращиванию их частоты, а также к запуску рейсов в Сочи, Казань и Екатеринбург. Считаем это направление работы перспективным, в том числе в силу позиционирования Бахрейна как транзитного хаба.
— Интересуется ли Бахрейн приобретением российского вооружения? Рассматривает ли он возможность покупки российских вооружений, или больше об этом не идет речь в свете западных санкций? Как идет военное сотрудничество между двумя странами?
— Тема, как вы понимаете, очень чувствительная, поэтому, с вашего позволения, не стану вдаваться в подробности и детали. Могу лишь сказать, что военное и военно-техническое сотрудничество, пусть и в скромных масштабах, продолжается, контакты по линии оборонных ведомств поддерживаются.
— Ожидаются ли визиты в Бахрейн российских высокопоставленных лиц, руководства страны? Или визиты бахрейнских высокопоставленных лиц в Россию?
— Прорабатывается возможность проведения встречи в верхах, однако договоренности по ее модальностям – времени и месту – пока не достигнуты. Что касается визитов высокопоставленных представителей не на высшем уровне, они осуществляются регулярно. В следующем месяце, например, Королевство посетит делегация Совета Федерации во главе с сенатором Косачёвым.
— В каких мероприятиях в России ожидается участие бахрейнских делегаций в этом году, а также российских в Бахрейне?
— Рассчитываем, что наши бахрейнские друзья примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне и Российской энергетической неделе в октябре. С нашей стороны, как уже отметил, планируется участие делегации в 146-й сессии ГА Межпарламентского союза.
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