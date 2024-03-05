https://ria.ru/20240305/tatarstan-1931221967.html
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль - РИА Новости, 05.03.2024
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа договорились о поставках татарстанской продукции халяль в Бахрейн, сообщает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:40
2024-03-05T14:40
2024-03-05T14:51
республика татарстан
бахрейн
манама
рустам минниханов
роскачество
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КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа договорились о поставках татарстанской продукции халяль в Бахрейн, сообщает пресс-служба главы республики. Встреча состоялась в столице Бахрейна Манаме. Минниханов посетил государство по приглашению наследного принца. "На встрече обсудили вопросы сотрудничества… В ходе беседы достигли договоренностей по поставкам татарстанской продукции стандарта халяль в Бахрейн", - говорится в сообщении. Король Хамад ибн Иса Аль Халифа отметил важность взаимодействия с Татарстаном в рамках российско-бахрейнских отношений. Минниханов пригласил девелоперов королевства Бахрейн принять участие в международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", а также в выставках недвижимости с перспективой реализовать проекты на территории Татарстана. Ранее Духовное управление мусульман Татарстана и Роскачество договорились об открытии в республике территориального представительства Федерального центра компетенций "Халяль" при Роскачестве. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, экспорт халяльной продукции из республики в 2023 году составил 11 миллионов долларов. Рынок халяль-индустрии Татарстана – это более 100 производств, из которых около двух десятков ориентированы на экспорт. В 2019 году правительством республики разработана "дорожная карта" концепции Halal Life Style, которая успешно реализуется в Татарстане.
https://ria.ru/20240303/elabuga-1930821299.html
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, манама, рустам минниханов, роскачество
Республика Татарстан, Бахрейн, Манама, Рустам Минниханов, Роскачество
КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа договорились о поставках татарстанской продукции халяль в Бахрейн, сообщает пресс-служба главы республики.
Встреча состоялась в столице Бахрейна Манаме
. Минниханов посетил государство по приглашению наследного принца.
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"На встрече обсудили вопросы сотрудничества… В ходе беседы достигли договоренностей по поставкам татарстанской продукции стандарта халяль в Бахрейн", - говорится в сообщении.
Король Хамад ибн Иса Аль Халифа отметил важность взаимодействия с Татарстаном в рамках российско-бахрейнских отношений.
Минниханов пригласил девелоперов королевства Бахрейн принять участие в международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", а также в выставках недвижимости с перспективой реализовать проекты на территории Татарстана.
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Ранее Духовное управление мусульман Татарстана и Роскачество
договорились об открытии в республике территориального представительства Федерального центра компетенций "Халяль" при Роскачестве. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, экспорт халяльной продукции из республики в 2023 году составил 11 миллионов долларов. Рынок халяль-индустрии Татарстана – это более 100 производств, из которых около двух десятков ориентированы на экспорт. В 2019 году правительством республики разработана "дорожная карта" концепции Halal Life Style, которая успешно реализуется в Татарстане.