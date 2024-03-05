Рейтинг@Mail.ru
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
14:40 05.03.2024 (обновлено: 14:51 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/tatarstan-1931221967.html
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль - РИА Новости, 05.03.2024
Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа договорились о поставках татарстанской продукции халяль в Бахрейн, сообщает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:40
2024-03-05T14:51
республика татарстан
бахрейн
манама
рустам минниханов
роскачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931225779_0:44:960:584_1920x0_80_0_0_d264282c82a3928d2d9967699cf63bc8.jpg
КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа договорились о поставках татарстанской продукции халяль в Бахрейн, сообщает пресс-служба главы республики. Встреча состоялась в столице Бахрейна Манаме. Минниханов посетил государство по приглашению наследного принца. "На встрече обсудили вопросы сотрудничества… В ходе беседы достигли договоренностей по поставкам татарстанской продукции стандарта халяль в Бахрейн", - говорится в сообщении. Король Хамад ибн Иса Аль Халифа отметил важность взаимодействия с Татарстаном в рамках российско-бахрейнских отношений. Минниханов пригласил девелоперов королевства Бахрейн принять участие в международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", а также в выставках недвижимости с перспективой реализовать проекты на территории Татарстана. Ранее Духовное управление мусульман Татарстана и Роскачество договорились об открытии в республике территориального представительства Федерального центра компетенций "Халяль" при Роскачестве. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, экспорт халяльной продукции из республики в 2023 году составил 11 миллионов долларов. Рынок халяль-индустрии Татарстана – это более 100 производств, из которых около двух десятков ориентированы на экспорт. В 2019 году правительством республики разработана "дорожная карта" концепции Halal Life Style, которая успешно реализуется в Татарстане.
https://ria.ru/20240303/elabuga-1930821299.html
https://ria.ru/20240227/tatarstan-1929854152.html
бахрейн
манама
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931225779_153:0:960:605_1920x0_80_0_0_788eb5026304e962eeb0021aa929dfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бахрейн, манама, рустам минниханов, роскачество
Республика Татарстан, Бахрейн, Манама, Рустам Минниханов, Роскачество

Татарстан будет поставлять в Бахрейн продукцию халяль

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы ТатарстанаГлава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа во время встречи в Манаме
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа во время встречи в Манаме - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы Татарстана
Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа во время встречи в Манаме
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 мар – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа договорились о поставках татарстанской продукции халяль в Бахрейн, сообщает пресс-служба главы республики.
Встреча состоялась в столице Бахрейна Манаме. Минниханов посетил государство по приглашению наследного принца.
Елабуга - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Проект туристского кода преобразил исторический центр Елабуги
3 марта, 12:46
"На встрече обсудили вопросы сотрудничества… В ходе беседы достигли договоренностей по поставкам татарстанской продукции стандарта халяль в Бахрейн", - говорится в сообщении.
Король Хамад ибн Иса Аль Халифа отметил важность взаимодействия с Татарстаном в рамках российско-бахрейнских отношений.
Минниханов пригласил девелоперов королевства Бахрейн принять участие в международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", а также в выставках недвижимости с перспективой реализовать проекты на территории Татарстана.
Казанский Кремль во время метели - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Татарстан в 2024 году благоустроит 64 общественных пространства
27 февраля, 19:09
Ранее Духовное управление мусульман Татарстана и Роскачество договорились об открытии в республике территориального представительства Федерального центра компетенций "Халяль" при Роскачестве. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, экспорт халяльной продукции из республики в 2023 году составил 11 миллионов долларов. Рынок халяль-индустрии Татарстана – это более 100 производств, из которых около двух десятков ориентированы на экспорт. В 2019 году правительством республики разработана "дорожная карта" концепции Halal Life Style, которая успешно реализуется в Татарстане.
 
Республика ТатарстанБахрейнМанамаРустам МиннихановРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала