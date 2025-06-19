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Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы - РИА Новости, 19.06.2025
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14:34 19.06.2025 (обновлено: 14:36 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/dagestan-2023913754.html
Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы
Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы - РИА Новости, 19.06.2025
Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы
Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не удовлетворен работой... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:34:00+03:00
2025-06-19T14:36:00+03:00
республика дагестан
сергей меликов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не удовлетворен работой руководства Махачкалы, отметив, что от жителей города поступает огромное количество жалоб. В четверг в администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что глава города Юсуп Умавов на совещании объявил о своем решении подать в отставку. Позже Умавов в своем Telegram-канале написал, что обратился к Меликову с просьбой о сложении с себя полномочий мэра. "Безусловно, тут говорить об удовлетворении работой руководства (Махачкалы – ред.) нельзя, потому что все-таки огромное количество обращений, заявлений, жалоб, в том числе в надзорные органы, идет от жителей Махачкалы. Быть удовлетворенным сегодня состоянием города просто нельзя, это неправильно", - сказал Меликов. Одной из проблем глава республики назвал ситуацию с общественным транспортом. По его словам, транспортный коллапс в городе случается даже при незначительном ухудшении погоды. "Это, о чем мы уже сказали, и хаотичная точечная застройка, которая зачастую велась просто ненормативно, если говорить русским языком, - противозаконно. Это и проблемы с энергетическим питанием", - отметил Меликов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250529/dagestan-2019691423.html
https://ria.ru/20250528/melikov-2019510941.html
республика дагестан
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республика дагестан, сергей меликов, россия
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Россия
Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы

Меликов заявил, что не удовлетворен работой руководства Махачкалы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не удовлетворен работой руководства Махачкалы, отметив, что от жителей города поступает огромное количество жалоб.
В четверг в администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что глава города Юсуп Умавов на совещании объявил о своем решении подать в отставку. Позже Умавов в своем Telegram-канале написал, что обратился к Меликову с просьбой о сложении с себя полномочий мэра.
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"Безусловно, тут говорить об удовлетворении работой руководства (Махачкалы – ред.) нельзя, потому что все-таки огромное количество обращений, заявлений, жалоб, в том числе в надзорные органы, идет от жителей Махачкалы. Быть удовлетворенным сегодня состоянием города просто нельзя, это неправильно", - сказал Меликов.
Одной из проблем глава республики назвал ситуацию с общественным транспортом. По его словам, транспортный коллапс в городе случается даже при незначительном ухудшении погоды.
"Это, о чем мы уже сказали, и хаотичная точечная застройка, которая зачастую велась просто ненормативно, если говорить русским языком, - противозаконно. Это и проблемы с энергетическим питанием", - отметил Меликов.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на стенде РИА Новости на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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