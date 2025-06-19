https://ria.ru/20250619/dagestan-2023913754.html

Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы

Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы - РИА Новости, 19.06.2025

Глава Дагестана не удовлетворен работой руководства Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не удовлетворен работой... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:34:00+03:00

2025-06-19T14:34:00+03:00

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республика дагестан

сергей меликов

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не удовлетворен работой руководства Махачкалы, отметив, что от жителей города поступает огромное количество жалоб. В четверг в администрации Махачкалы сообщили РИА Новости, что глава города Юсуп Умавов на совещании объявил о своем решении подать в отставку. Позже Умавов в своем Telegram-канале написал, что обратился к Меликову с просьбой о сложении с себя полномочий мэра. "Безусловно, тут говорить об удовлетворении работой руководства (Махачкалы – ред.) нельзя, потому что все-таки огромное количество обращений, заявлений, жалоб, в том числе в надзорные органы, идет от жителей Махачкалы. Быть удовлетворенным сегодня состоянием города просто нельзя, это неправильно", - сказал Меликов. Одной из проблем глава республики назвал ситуацию с общественным транспортом. По его словам, транспортный коллапс в городе случается даже при незначительном ухудшении погоды. "Это, о чем мы уже сказали, и хаотичная точечная застройка, которая зачастую велась просто ненормативно, если говорить русским языком, - противозаконно. Это и проблемы с энергетическим питанием", - отметил Меликов. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250529/dagestan-2019691423.html

https://ria.ru/20250528/melikov-2019510941.html

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республика дагестан, сергей меликов, россия