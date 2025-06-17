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На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков

На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2025

На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков

Политические деятели из порядка 50 стран мира, в том числе Индонезии, ЮАР, КНР, Ирака, Вьетнама, Лаоса, приедут на ПМЭФ в этом году, сообщил помощник президента РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:06:00+03:00

2025-06-17T17:06:00+03:00

2025-06-17T17:06:00+03:00

пмэф — 2025

юрий ушаков

пмэф

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Политические деятели из порядка 50 стран мира, в том числе Индонезии, ЮАР, КНР, Ирака, Вьетнама, Лаоса, приедут на ПМЭФ в этом году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира", - сказал Ушаков журналистам во вторник. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана. Помимо этого, на форум прибудут министры экономического блока из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, Республики Конго, Кубы, Мозамбика, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Центральноафриканской Республики, Южного Судана. "Также в форуме примут участие главы ряда региональных организаций - это Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства, ШОС, Черноморского банка торговли и развития", - перечислил Ушаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-

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юрий ушаков, пмэф