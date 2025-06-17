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На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:06 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pmef-2023371768.html
На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков
На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.06.2025
На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков
Политические деятели из порядка 50 стран мира, в том числе Индонезии, ЮАР, КНР, Ирака, Вьетнама, Лаоса, приедут на ПМЭФ в этом году, сообщил помощник президента РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:06:00+03:00
2025-06-17T17:06:00+03:00
пмэф — 2025
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Политические деятели из порядка 50 стран мира, в том числе Индонезии, ЮАР, КНР, Ирака, Вьетнама, Лаоса, приедут на ПМЭФ в этом году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира", - сказал Ушаков журналистам во вторник. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана. Помимо этого, на форум прибудут министры экономического блока из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, Республики Конго, Кубы, Мозамбика, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Центральноафриканской Республики, Южного Судана. "Также в форуме примут участие главы ряда региональных организаций - это Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства, ШОС, Черноморского банка торговли и развития", - перечислил Ушаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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юрий ушаков, пмэф
ПМЭФ — 2025, Юрий Ушаков, ПМЭФ
На ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира, заявил Ушаков

Ушаков: на ПМЭФ приедут политические деятели из 50 стран мира

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Политические деятели из порядка 50 стран мира, в том числе Индонезии, ЮАР, КНР, Ирака, Вьетнама, Лаоса, приедут на ПМЭФ в этом году, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В общей сложности в Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира", - сказал Ушаков журналистам во вторник.
Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.
Помимо этого, на форум прибудут министры экономического блока из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, Республики Конго, Кубы, Мозамбика, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Центральноафриканской Республики, Южного Судана.
"Также в форуме примут участие главы ряда региональных организаций - это Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства, ШОС, Черноморского банка торговли и развития", - перечислил Ушаков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Путин проведет встречу с главами мировых информагентств на ПМЭФ
12:04
 
ПМЭФ — 2025Юрий УшаковПМЭФ
 
 
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