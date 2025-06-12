В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение"
На Манежной площади запустили часы обратного отсчета 100 дней до "Интервидения"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часов обратного отсчета 100 дней до конкурса "Интервидение'25" запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша страна неоднократно в истории становилась центром музыкальной культуры… Я уверен, что 20 сентября Россия станет музыкальной столицей мира", - сказал на церемонии начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, где Россию представит Shaman. Артист исполнил на церемонии запуска отсчета конкурсную песню "Прямо по сердцу".
"Композиция, которую написал Максим Фадеев, сама по себе остается неизменной, но то, что вокруг этой песни - образы, сценография, свет, звук - этот весь масштаб, который будет 20 сентября, мне самому интересно, потому что пока никто не знает, как это будет. Мы работаем, у нас есть еще целых 100 дней", - рассказал певец журналистам.
Церемония запуска отсчета до конкурса, которая проходит в День России в центре столицы, началась с государственного гимна: его исполнила певица Валерия вместе с хором московских многодетных семей.
Кроме того, заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. Перед началом отсчета он также вышел на сцену и поздравил участников торжества с Днём России.
"Я уверен, что "Интервидение" ждет большое будущее, а со своей стороны, как посол, гарантирую, обещаю, что буду знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда", - заявил Билан.
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После церемонии на Манежной площади останется инсталляция в виде логотипа конкурса "Интервидение". Арт-объект будет находиться в центре столицы до сентября.
Ранее организаторы сообщили, что этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.
Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.