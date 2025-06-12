Рейтинг@Mail.ru
В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 12.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:39 12.06.2025 (обновлено: 12:33 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/intervidenie-2022454326.html
В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение"
В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 12.06.2025
В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение"
Часов обратного отсчета 100 дней до конкурса "Интервидение'25" запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:39:00+03:00
2025-06-12T12:33:00+03:00
шоубиз
москва
интервидение – 2025
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022454951_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_383014867b331178a2307420cdbb59b4.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часов обратного отсчета 100 дней до конкурса "Интервидение'25" запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Наша страна неоднократно в истории становилась центром музыкальной культуры… Я уверен, что 20 сентября Россия станет музыкальной столицей мира", - сказал на церемонии начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, где Россию представит Shaman. Артист исполнил на церемонии запуска отсчета конкурсную песню "Прямо по сердцу"."Композиция, которую написал Максим Фадеев, сама по себе остается неизменной, но то, что вокруг этой песни - образы, сценография, свет, звук - этот весь масштаб, который будет 20 сентября, мне самому интересно, потому что пока никто не знает, как это будет. Мы работаем, у нас есть еще целых 100 дней", - рассказал певец журналистам.Церемония запуска отсчета до конкурса, которая проходит в День России в центре столицы, началась с государственного гимна: его исполнила певица Валерия вместе с хором московских многодетных семей.Кроме того, заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. Перед началом отсчета он также вышел на сцену и поздравил участников торжества с Днём России."Я уверен, что "Интервидение" ждет большое будущее, а со своей стороны, как посол, гарантирую, обещаю, что буду знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда", - заявил Билан.После церемонии на Манежной площади останется инсталляция в виде логотипа конкурса "Интервидение". Арт-объект будет находиться в центре столицы до сентября.Ранее организаторы сообщили, что этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250612/putin--2022452347.html
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
https://ria.ru/20250612/putin-2022453708.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Часы обратного отсчета – 100 дней до "Интервидения" – на Манежной площади в Москве
Часы обратного отсчета 100 дней до старта конкурса “Интервидение’25” запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-12T11:39
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022454951_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d626f32cfe9acbcc30f1a99c3755031.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, интервидение – 2025, новости культуры
Шоубиз, Москва, Интервидение – 2025, Новости культуры
В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение"

На Манежной площади запустили часы обратного отсчета 100 дней до "Интервидения"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часов обратного отсчета 100 дней до конкурса "Интервидение'25" запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Наша страна неоднократно в истории становилась центром музыкальной культуры… Я уверен, что 20 сентября Россия станет музыкальной столицей мира", - сказал на церемонии начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал о проведении конкурса "Интервидение" в 2025 году
Вчера, 11:22
Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, где Россию представит Shaman. Артист исполнил на церемонии запуска отсчета конкурсную песню "Прямо по сердцу".
"Композиция, которую написал Максим Фадеев, сама по себе остается неизменной, но то, что вокруг этой песни - образы, сценография, свет, звук - этот весь масштаб, который будет 20 сентября, мне самому интересно, потому что пока никто не знает, как это будет. Мы работаем, у нас есть еще целых 100 дней", - рассказал певец журналистам.
Церемония запуска отсчета до конкурса, которая проходит в День России в центре столицы, началась с государственного гимна: его исполнила певица Валерия вместе с хором московских многодетных семей.
Кроме того, заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. Перед началом отсчета он также вышел на сцену и поздравил участников торжества с Днём России.
"Я уверен, что "Интервидение" ждет большое будущее, а со своей стороны, как посол, гарантирую, обещаю, что буду знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда", - заявил Билан.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Shaman оценил шансы на победу в "Интервидении"
19 мая, 23:53
После церемонии на Манежной площади останется инсталляция в виде логотипа конкурса "Интервидение". Арт-объект будет находиться в центре столицы до сентября.
Ранее организаторы сообщили, что этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.
Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин: "Интервидение" будет содействовать укреплению международных связей
Вчера, 11:35
 
ШоубизМоскваИнтервидение – 2025Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия израильского удара по ИрануУдары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала