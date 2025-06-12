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В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение"

В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 12.06.2025

В Москве запустили часы обратного отсчета до конкурса "Интервидение"

Часов обратного отсчета 100 дней до конкурса "Интервидение'25" запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2025

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часов обратного отсчета 100 дней до конкурса "Интервидение'25" запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Наша страна неоднократно в истории становилась центром музыкальной культуры… Я уверен, что 20 сентября Россия станет музыкальной столицей мира", - сказал на церемонии начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, где Россию представит Shaman. Артист исполнил на церемонии запуска отсчета конкурсную песню "Прямо по сердцу"."Композиция, которую написал Максим Фадеев, сама по себе остается неизменной, но то, что вокруг этой песни - образы, сценография, свет, звук - этот весь масштаб, который будет 20 сентября, мне самому интересно, потому что пока никто не знает, как это будет. Мы работаем, у нас есть еще целых 100 дней", - рассказал певец журналистам.Церемония запуска отсчета до конкурса, которая проходит в День России в центре столицы, началась с государственного гимна: его исполнила певица Валерия вместе с хором московских многодетных семей.Кроме того, заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. Перед началом отсчета он также вышел на сцену и поздравил участников торжества с Днём России."Я уверен, что "Интервидение" ждет большое будущее, а со своей стороны, как посол, гарантирую, обещаю, что буду знакомить своих друзей, музыкальных артистов и музыкантов с этим большим конкурсом и приглашать их сюда", - заявил Билан.После церемонии на Манежной площади останется инсталляция в виде логотипа конкурса "Интервидение". Арт-объект будет находиться в центре столицы до сентября.Ранее организаторы сообщили, что этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.

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Часы обратного отсчета – 100 дней до "Интервидения" – на Манежной площади в Москве Часы обратного отсчета 100 дней до старта конкурса “Интервидение’25” запустили в четверг на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-12T11:39 true PT0M29S

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Ольга Фомченкова

москва, интервидение – 2025, новости культуры