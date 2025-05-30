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Сталинградский триумф Красной армии. Операции "Уран" и "Кольцо"
Сталинградский триумф Красной армии. Операции "Уран" и "Кольцо" - РИА Новости, 30.05.2025
Сталинградский триумф Красной армии. Операции "Уран" и "Кольцо"
РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:00:00+03:00
2025-05-30T17:00:00+03:00
2025-05-30T17:19:00+03:00
гении русских побед
сталинград
великая отечественная война (1941-1945)
георгий жуков
константин рокоссовский
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сталинград, великая отечественная война (1941-1945), георгий жуков, константин рокоссовский, инфографика
Гении русских побед, Сталинград, Великая Отечественная война (1941-1945), Георгий Жуков, Константин Рокоссовский