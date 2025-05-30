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"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский - РИА Новости, 30.05.2025
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Гении русских побед
 
17:10 30.05.2025 (обновлено: 18:30 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/vasilevskiy-2020000532.html
"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский
"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский - РИА Новости, 30.05.2025
"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский
Александр Василевский — один из лучших стратегов XX века. Он окончил духовную семинарию, работал учителем и мечтал стать агрономом. Судьба распорядилась иначе. Василевский стал "лицом" Генерального штаба и принял участие в разработке, пожалуй, всех ключевых военных операций Красной армии. Он стал полководцем, завершившим Вторую мировую войну.
2025-05-30T17:10:00+03:00
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гении русских побед
первая мировая война (1914-1918)
вторая мировая война (1939-1945)
парад победы
ссср
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
курская битва
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"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский
Александр Василевский — один из лучших стратегов XX века. Он окончил духовную семинарию, работал учителем и мечтал стать агрономом. Судьба распорядилась иначе. Василевский стал "лицом" Генерального штаба и принял участие в разработке, пожалуй, всех ключевых военных операций Красной армии. Он стал полководцем, завершившим Вторую мировую войну.
audio/mpeg
"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский
Александр Василевский — один из лучших стратегов XX века. Он окончил духовную семинарию, работал учителем и мечтал стать агрономом. Судьба распорядилась иначе. Василевский стал "лицом" Генерального штаба и принял участие в разработке, пожалуй, всех ключевых военных операций Красной армии. Он стал полководцем, завершившим Вторую мировую войну.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как Первая мировая война изменила жизнь и планы Василевского? Почему Александр Михайлович выбрал сторону большевиков? Что заставило молодого офицера в 1917 году оставить военную службу? Как в битве за Москву раскрылся полководческий талант Василевского? Почему за операцию "Кольцо" полководец получил звание Маршала Советского Союза? Как советским войскам под руководством Александра Михайловича всего за четверо суток удалось взять "неприступный бастион немецкого духа" – Кенинсберг? Почему Сталин выбрал Василевского для командования вооруженными силами в Советско-японской войне? И как талантливый полководец завершил Вторую мировую войну, разгромив за 23 дня армию Японии?О других выдающихся военачальниках Великой Отечественной войны вы можете узнать в эпизодах:Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Александр Кузык​, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefvqmu
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первая мировая война (1914-1918), вторая мировая война (1939-1945), парад победы, ссср, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), курская битва, великая отечественная война (1941-1945), георгий жуков, история, подкаст, аудио
Гении русских побед, Первая мировая война (1914-1918), Вторая мировая война (1939-1945), Парад Победы, СССР, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Курская битва, Великая Отечественная война (1941-1945), Георгий Жуков, история, Подкаст

"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский

Гении русских побед
"Мозг" Красной армии. Александр Михайлович Василевский
Вчера, 17:10
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Александр Василевский — один из лучших стратегов XX века. Он окончил духовную семинарию, работал учителем и мечтал стать агрономом. Судьба распорядилась иначе. Василевский стал "лицом" Генерального штаба и принял участие в разработке, пожалуй, всех ключевых военных операций Красной армии. Он стал полководцем, завершившим Вторую мировую войну.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Как Первая мировая война изменила жизнь и планы Василевского? Почему Александр Михайлович выбрал сторону большевиков? Что заставило молодого офицера в 1917 году оставить военную службу? Как в битве за Москву раскрылся полководческий талант Василевского? Почему за операцию "Кольцо" полководец получил звание Маршала Советского Союза? Как советским войскам под руководством Александра Михайловича всего за четверо суток удалось взять "неприступный бастион немецкого духа" – Кенинсберг? Почему Сталин выбрал Василевского для командования вооруженными силами в Советско-японской войне? И как талантливый полководец завершил Вторую мировую войну, разгромив за 23 дня армию Японии?
О других выдающихся военачальниках Великой Отечественной войны вы можете узнать в эпизодах:
Эксперты эпизода:
  • Сергей Кудряшов, кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны при Институте российской истории РАН;
  • Владимир Афанасьев, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил;
  • Вячеслав Зимонин, доктор исторических наук, профессор, член Академии военных наук, капитан 1 ранга в отставке;
  • Иван Анфертьев, доктор исторических наук, профессор РГГУ.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
__________
Сценарий: Екатерина Кудрявцева
Звукорежиссер: Олег Чижов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Александр Кузык​, Артем Коротков

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTefvqmu
 
Гении русских победПервая мировая война (1914-1918)Вторая мировая война (1939-1945)Парад ПобедыСССРСталинградСталинградская битва (1942-1943)Курская битваВеликая Отечественная война (1941-1945)Георгий ЖуковисторияПодкаст
 
 
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