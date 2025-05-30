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"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский - РИА Новости, 30.05.2025
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Гении русских побед
 
17:00 30.05.2025 (обновлено: 18:30 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/rokossovskiy-2020002279.html
"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский
"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский - РИА Новости, 30.05.2025
"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский
Константин Рокоссовский начал службу солдатом Первой мировой войны, а закончил маршалом сразу двух государств. Он бил белогвардейцев в Забайкалье, защищал КВЖД от китайских войск и командовал войсками в большинстве решающих сражений Великой Отечественной войны. Даже арест по ложному обвинению в годы репрессий не сломил его преданность Родине.
2025-05-30T17:00:00+03:00
2025-05-30T18:30:00+03:00
гении русских побед
монголия
музей победы
российский государственный гуманитарный университет
ссср
константин рокоссовский
великая отечественная война (1941-1945)
первая мировая война (1914-1918)
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«Гений маневра». Константин Константинович Рокоссовский
"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский
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«Гений маневра». Константин Константинович Рокоссовский
"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Константин Рокоссовский вступил в Красную гвардию и поддержал Большевиков после Октябрьской революции 1917 года? Зачем СССР отправлял военных специалистов в Монголию и как среди них оказался Рокоссовский? Какие Рокоссовский проявил себя в ходе Битвы за Москву, и какова его роль в операциях "Уран" и "Кольцо"? С какими трудностями столкнулся Рокоссовский операции "Багратион"? За что Рокоссовской был удостоен медали "Золотая Звезда"? Почему командование Парадом Победы поручили Рокоссовском? Из-за чего Рокоссовский был вынужден покинуть Польшу? О других выдающихся военачальниках Великой Отечественной войны вы можете узнать в эпизодах:Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Роберт Шилькович, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTeeUsqf
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монголия, музей победы, российский государственный гуманитарный университет, ссср, константин рокоссовский, великая отечественная война (1941-1945), первая мировая война (1914-1918), октябрьская революция (1917), сталинградская битва (1942-1943), курская битва, георгий жуков, аудио
Гении русских побед, Монголия, Музей Победы, Российский государственный гуманитарный университет, СССР, Константин Рокоссовский, Великая Отечественная война (1941-1945), Первая мировая война (1914-1918), Октябрьская революция (1917), Сталинградская битва (1942-1943), Курская битва, Георгий Жуков

"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский

Гении русских побед
«Гений маневра». Константин Константинович Рокоссовский
Вчера, 17:00
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Константин Рокоссовский начал службу солдатом Первой мировой войны, а закончил маршалом сразу двух государств. Он бил белогвардейцев в Забайкалье, защищал КВЖД от китайских войск и командовал войсками в большинстве решающих сражений Великой Отечественной войны. Даже арест по ложному обвинению в годы репрессий не сломил его преданность Родине.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему Константин Рокоссовский вступил в Красную гвардию и поддержал Большевиков после Октябрьской революции 1917 года? Зачем СССР отправлял военных специалистов в Монголию и как среди них оказался Рокоссовский? Какие Рокоссовский проявил себя в ходе Битвы за Москву, и какова его роль в операциях "Уран" и "Кольцо"? С какими трудностями столкнулся Рокоссовский операции "Багратион"? За что Рокоссовской был удостоен медали "Золотая Звезда"? Почему командование Парадом Победы поручили Рокоссовском? Из-за чего Рокоссовский был вынужден покинуть Польшу?
О других выдающихся военачальниках Великой Отечественной войны вы можете узнать в эпизодах:
Эксперты эпизода:
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ВК
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
__________
Сценарий: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Роберт Шилькович, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTeeUsqf
 
Гении русских победМонголияМузей ПобедыРоссийский государственный гуманитарный университетСССРКонстантин РокоссовскийВеликая Отечественная война (1941-1945)Первая мировая война (1914-1918)Октябрьская революция (1917)Сталинградская битва (1942-1943)Курская битваГеоргий Жуков
 
 
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