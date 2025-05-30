https://ria.ru/20250530/rokossovskiy-2020002279.html

"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский

"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский - РИА Новости, 30.05.2025

"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский

Константин Рокоссовский начал службу солдатом Первой мировой войны, а закончил маршалом сразу двух государств. Он бил белогвардейцев в Забайкалье, защищал КВЖД от китайских войск и командовал войсками в большинстве решающих сражений Великой Отечественной войны. Даже арест по ложному обвинению в годы репрессий не сломил его преданность Родине.

2025-05-30T17:00:00+03:00

2025-05-30T17:00:00+03:00

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«Гений маневра». Константин Константинович Рокоссовский "Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский audio/mpeg

«Гений маневра». Константин Константинович Рокоссовский "Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Константин Рокоссовский вступил в Красную гвардию и поддержал Большевиков после Октябрьской революции 1917 года? Зачем СССР отправлял военных специалистов в Монголию и как среди них оказался Рокоссовский? Какие Рокоссовский проявил себя в ходе Битвы за Москву, и какова его роль в операциях "Уран" и "Кольцо"? С какими трудностями столкнулся Рокоссовский операции "Багратион"? За что Рокоссовской был удостоен медали "Золотая Звезда"? Почему командование Парадом Победы поручили Рокоссовском? Из-за чего Рокоссовский был вынужден покинуть Польшу? О других выдающихся военачальниках Великой Отечественной войны вы можете узнать в эпизодах:Эксперты эпизода:Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Ольга ИльиныхЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Роберт Шилькович, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTeeUsqf

монголия

ссср

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