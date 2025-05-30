"Гений маневра". Константин Константинович Рокоссовский
Читать ria.ru в
Константин Рокоссовский начал службу солдатом Первой мировой войны, а закончил маршалом сразу двух государств. Он бил белогвардейцев в Забайкалье, защищал КВЖД от китайских войск и командовал войсками в большинстве решающих сражений Великой Отечественной войны. Даже арест по ложному обвинению в годы репрессий не сломил его преданность Родине.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему Константин Рокоссовский вступил в Красную гвардию и поддержал Большевиков после Октябрьской революции 1917 года? Зачем СССР отправлял военных специалистов в Монголию и как среди них оказался Рокоссовский? Какие Рокоссовский проявил себя в ходе Битвы за Москву, и какова его роль в операциях "Уран" и "Кольцо"? С какими трудностями столкнулся Рокоссовский операции "Багратион"? За что Рокоссовской был удостоен медали "Золотая Звезда"? Почему командование Парадом Победы поручили Рокоссовском? Из-за чего Рокоссовский был вынужден покинуть Польшу?
О других выдающихся военачальниках Великой Отечественной войны вы можете узнать в эпизодах:
Эксперты эпизода:
- преподаватель исторического факультета и факультета журналистики МГУ Андрей Абрамов;
- доктор экономических и кандидат исторических наук, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы, профессор Валерий Куличков;
- кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Кондратенко;
- Доктор исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета Иван Анферьев;
- главный научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил, кандидат исторических наук Владимир Афанасьев.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
__________
__________
Сценарий: Ольга Ильиных
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Роберт Шилькович, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTeeUsqf
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRTeeUsqf