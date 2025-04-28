https://ria.ru/20250428/zhukov-2013820871.html

"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков

"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков - РИА Новости, 28.04.2025

"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков

"Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как один из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях.

2025-04-28T16:30:00+03:00

2025-04-28T16:30:00+03:00

2025-04-28T17:28:00+03:00

гении русских побед

монголия

музей победы

российский государственный гуманитарный университет

российская империя

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

сталинградская битва (1942-1943)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013854492_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_77066771b4035eaf3d856c0399b4fafc.png

"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков "Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как одним из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях. audio/mpeg

"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков "Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как одним из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях. audio/mpeg

Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Жукова отправили в Монголию и как он разгромил японских захватчиков в боях на реке Халхин-Голе? Георгий Константинович отстоял столицу в, пожалуй, самый критический период Битвы за Москву. Он участвовал в подготовке и проведении операции "Уран", итогом которой стало окружение немецкой группировки под Сталинградом. Координировал действия советских войск в ходе операции "Искра", направленной на прорыв блокады Ленинграда, в Курской Битве, после которой стратегическая инициатива в войне окончательно перешла к Красной армии, и в операции "Багратион", которая позволила освободить Белоруссию и начать освобождение Европы. Руководил штурмом Берлина и принимал капитуляцию войск Третьего Рейха. Каким был "Маршал Победы"?Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Константин ВолковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTikoh5m

монголия

российская империя

берлин (город)

германия

сталинград

москва

курск

ленинград

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, музей победы, российский государственный гуманитарный университет, российская империя, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), сталинградская битва (1942-1943), курская битва, первая мировая война (1914-1918), георгий жуков, константин рокоссовский, берлин (город), германия, парад победы, иосиф сталин (джугашвили), никита хрущев, вторая мировая война (1939-1945), подкаст, аудио, сталинград, москва, курск, ленинград, мгу имени м. в. ломоносова, ссср