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"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков
"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков - РИА Новости, 28.04.2025
"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков
"Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как один из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях.
2025-04-28T16:30:00+03:00
2025-04-28T16:30:00+03:00
2025-04-28T17:28:00+03:00
гении русских побед
монголия
музей победы
российский государственный гуманитарный университет
российская империя
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
сталинградская битва (1942-1943)
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"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков
"Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как одним из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях.
audio/mpeg
"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков
"Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как одним из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Жукова отправили в Монголию и как он разгромил японских захватчиков в боях на реке Халхин-Голе? Георгий Константинович отстоял столицу в, пожалуй, самый критический период Битвы за Москву. Он участвовал в подготовке и проведении операции "Уран", итогом которой стало окружение немецкой группировки под Сталинградом. Координировал действия советских войск в ходе операции "Искра", направленной на прорыв блокады Ленинграда, в Курской Битве, после которой стратегическая инициатива в войне окончательно перешла к Красной армии, и в операции "Багратион", которая позволила освободить Белоруссию и начать освобождение Европы. Руководил штурмом Берлина и принимал капитуляцию войск Третьего Рейха. Каким был "Маршал Победы"?Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Анохин, Константин ВолковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTikoh5m
монголия
российская империя
берлин (город)
германия
сталинград
москва
курск
ленинград
ссср
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РИА Новости
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"Маршал Победы". Георгий Константинович Жуков
"Там, где Жуков, там Победа" — такой была репутация Жукова среди бойцов Красной армии. Он прошел путь от рядового до маршала и вошел в историю, как один из самых ярких и выдающихся полководцев XX-го века. Георгий Жуков предугадывал действия противника, действовал неординарно и не терял самообладания даже в самых критических ситуациях.