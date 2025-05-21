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День полярника в России

День полярника в России - РИА Новости, 21.05.2025

День полярника в России

21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году. РИА Новости, 21.05.2025

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справки

арктика

россия

день полярника

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21 мая в России отмечается День полярника. Впервые он праздновался в 2013 году.С инициативой учреждения нового профессионального праздника в декабре 2012 года выступили члены Совета Федерации, в частности, сенатор, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров (1939-2024).21 мая 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня полярника в России. Дата праздника – 21 мая – выбрана не случайно: в этот день в 1937 году начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс", которая позднее была названа "Северный полюс-1" ("СП-1").Решение об организации в Арктике дрейфующей научной станции Политбюро ЦК ВКП(б) приняло в феврале 1936 года. Станция предназначалась для проведения океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах народно-хозяйственного освоения Крайнего Севера (в том числе судоходства по Северному морскому пути), обеспечения планировавшихся трансарктических перелетов советских самолетов и т.п. После рассмотрения различных способов доставки на Северный полюс полярников и грузов был принят вариант транспортировки их самолетами с посадкой на лед. Начальником первой советской высокоширотной экспедиции "Север-1" был назначен академик Отто Шмидт.Начальником полярной станции "Северный полюс-1" был утвержден Иван Папанин; в персонал станции были включены океанолог Петр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель.В качестве транспортных самолетов выбрали АНТ-6 (ТБ-3) Андрея Туполева, отвечавшие необходимым требованиям по грузоподъемности и дальности полета. Четыре таких самолета, названных "Авиаарктика", были доработаны применительно к арктическим условиям (кабины экипажа сделали закрытыми, улучшили герметизацию самолета и т.д.).Командиром летного отряда и флагманского АНТ-6 был назначен Михаил Водопьянов. Для разведки погоды и ледовой обстановки в отряд включили также двухдвигательный самолет АНТ-7 (Р-6). Исходная база для броска на полюс была организована на острове Рудольфа, самом северном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа, являющемся ближайшей к Северному полюсу сушей (расстояние – около 900 километров). Туда заблаговременно по морю доставили запасы горючего и продовольствия, был установлен радиомаяк и подготовлен аэродром. Перебазирование отряда самолетов из Москвы на остров Рудольфа ввиду неблагоприятных погодных условий и весенней распутицы на промежуточных аэродромах заняло около месяца (с 22 марта по 19 апреля 1937 года). Летели с посадками в Холмогорах (здесь на самолетах колесное шасси заменили лыжами), Нарьян-Маре и на полярной станции Маточкин Шар. Старт на полюс предполагался при установлении благоприятной погоды.21 мая 1937 года флагманский самолет экспедиции поднялся с острова Рудольфа и, перелетев 20 километров за Северный полюс, приземлился на дрейфующую льдину.На самолете прилетели 13 человек, в том числе четверо полярников. Следующие самолеты задержались, и вся экспедиция выгрузилась на лед только 5 июня. 6 июня 1937 года состоялось торжественное открытие станции "Северный полюс-1", в тот же день самолеты, доставившие на полюс зимовщиков и 10 тонн грузов, отправились в обратный путь. Станция "СП-1" пробыла на льдине 274 дня.Начавшийся 21 мая 1937 года дрейф станции закончился 16 февраля 1938 года. За девять месяцев льдина проплыла 2100 километров, перенеся полярников от точки полюса к берегам Гренландии.Ледяной дрейф должен был продлиться около года. Считалось, что средняя скорость движения льдины в направлении Атлантического океана составляет около 1-2 мили (1,6-3,2 километра) в сутки и через 10-12 месяцев она отойдет к югу примерно до 83-81° северной широты. Здесь предполагалось снять зимовщиков самолетами. Но уже в первые месяцы жизни на льдине выяснилось, что она движется быстрее, чем ожидалось. За сутки льдина проходила до 35 километров. Описав небольшую петлю на 84° северной широты, льдина снова устремилась на юг.Вскоре ее вынесло в Гренландское море. В июне средняя температура воздуха достигла плюс двух градусов. Стало наблюдаться сильное торошение (образование нагромождений и обломков морского льда в процессе его деформации за счет бокового сжатия). Опасаясь разлома льдины, полярники подготовили аварийный запас, разместив его на трех нартах.Изначально это была огромная льдина, достигающая несколько квадратных километров, но к моменту, когда полярников снимали с нее, она уже стала размером с волейбольную площадку. Когда льдина сократилась до критических размеров, Папанин был вынужден просить помощи в эвакуации станции.Самолеты на расколотую и хрупкую льдину сесть уже не могли. 11 января 1938 года на спасение папанинцев вышел маленький пароход "Мурманец", но пробиться к дрейфующей станции ему оказалось не под силу. 3 февраля снялся с якоря пароход "Таймыр", 7 февраля – "Мурман", а из Кронштадта вышел, досрочно закончив ремонт, ледокол "Ермак".В спасательной операции принимали участие подводные лодки Северного флота Д-3, Щ404 и Щ-402, выполняя задачи по обеспечению радиосвязи между ледоколами и базой Северного флота. В этом походе подводная лодка Д-3 впервые в истории военно-морского флота СССР осуществила подледное плавание – форсируя большие полосы льда, 30 минут шла подо льдами. Вечером 13 февраля было получено известие, что ледоколы "Мурман" и "Таймыр" подходят к льдине с полярниками. Подводные лодки получили приказ возвращаться в базу. 19 февраля 1938 года полярников сняли с льдины ледоколы "Таймыр" и "Мурман" в нескольких десятках километров от берегов Гренландии, 14 марта 1938 года участники первой арктической дрейфующей экспедиции прибыли в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), а затем в Москву.На станции "Северный полюс-1" был собран уникальный для того времени научный материал, который впервые в истории дал возможность получить достоверные данные о природе Северного полюса и процессах, происходящих на этой территории. Метеосводки со станции "СП-1" не только давали краткосрочные прогнозы, но и позволяли сделать важные выводы о характере атмосферных процессов в центре Арктики. Впервые были получены надежные экспериментальные данные о параметрах атмосферы и океана в центральных районах Арктики. В результате проведенных гидрологических, геомагнитных и метеорологических наблюдений, имевших большое значение для освоения Арктики, было установлено, что теплые атлантические воды глубинным течением проникают к Северному полюсу, что опровергло представление о безжизненности приполярного региона. Члены полярной станции "Северный полюс-1" участвовали в метеорологическом обеспечении перелетов экипажей Валерия Чкалова и Михаила Громова через Северный полюс в Америку.После экспедиции всем четверым участникам экспедиции были присвоены звания Героев Советского Союза, в марте 1938 года Папанину, Кренкелю, Федорову и Ширшову были присвоены звания докторов географических наук.Концепция дрейфующих полярных станций в Арктике была признана удачной: за "СП-1" в 1950 году последовала станция "СП-2" под руководством Михаила Сомова, впоследствии основавшего первые советские станции в Антарктиде. К концу 1950-х годов дрейфующие экспедиции "Северный полюс" стали практически постоянными. Самой длительной экспедицией серии стала "СП-22", начавшая работу в сентябре 1973 года и завершившаяся 8 апреля 1982 года. С 1991 по 2003 год арктические дрейфующие станции "Северный полюс" не действовали, первая после перерыва станция "СП-32" стартовала 25 апреля 2003 года. Программа таких станций была свернута в 2013 году после эвакуации "Северного полюса-40" из-за аномальных природных процессов в арктической зоне. В 2015 году российская станция функционировала не в годовом, а в сезонном режиме, и проработала с 18 апреля по 9 августа 2015 года. Происходящие изменения ледовых условий в высокоширотной Арктике сделали работу ученых на дрейфующем льду весьма сложной. Продолжить исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике был призван проект "Трансарктика-2019", организованный Росгидрометом. Экспедиция "Трансарктика-2019" стартовала 20 марта 2019 года на борту научно-экспедиционного судна "Академик Трешников". Она включала четыре этапа, на каждом из которых были проведены натурные междисциплинарные исследования изменений природной среды Северного Ледовитого океана.По масштабам, длительности и объемам работ это была одна из самых крупных экспедиций последних десятилетий. Впервые за почти три десятилетия ученым удалось в течение одного сезона весна – осень провести мониторинг состояния природной среды всех морей российской Арктики, и, частично, глубоководного Арктического бассейна, получить уникальные данные о процессах, проходящих в океане и атмосфере региона, особенностях энерго- и массобмена на границах сред. С 2000 года организуется комплексная высокоширотная арктическая экспедиция и одноименная дрейфующая база "Барнео". В апреле 2018 года Росгидромет и АО "Адмиралтейские верфи" заключили контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс".Модельные испытания прошли в ледовом бассейне ААНИИ. Судно спущено на воду 18 декабря 2020 года. В день полярника, 21 мая 2022 года, платформа отправилась на ходовые испытания. Контрольный этап ходовых испытаний судна был завершен в июле 2022 года, в августе ЛСП была передана ААНИИ (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт).Ледостойкая платформа "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане.Ученые на борту ледостойкой платформы получают и передают информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения.Длина судна – 83,1 метра (чуть короче футбольного поля). Ширина – 22,5 метра. Высота от киля до верхней точки средней мачты составляет 42,5 метра, что равно 13-этажному дому. Водоизмещение – около 10,4 тысячи тонн.Мощность энергетической установки – 4200 киловатт, или около пяти тысяч лошадиных сил. Дизельный двигатель разгоняет судно до десяти узлов (примерно 19 километров в час по сухопутным меркам). Запасы топлива обеспечат автономную работу платформы на срок до двух лет. Создатели заявляют, что ЛСП рассчитана на работу при температуре до минус 50 градусов и влажности 85 процентов.На платформе оборудованы 17 лабораторий. ЛСП позволяет изучать природную среду Арктики комплексно – от дна Северного Ледовитого океана на глубине около четырех тысяч метров, через всю толщу океана, изучая течения, свойства воды и лед, до верхних слоев атмосферы и космоса. Судно оснащено специальными кранами, с помощью которых можно опускать приборы под воду.Само по себе судно – тоже исследовательский прибор. В бортах установлены датчики, с помощью которых будут определять ледовые нагрузки, механику деформаций, разрушения льда при взаимодействии с корпусом платформы.Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал – 34 человека.Ледостойкая платформа 15 сентября 2022 года из Мурманска отправилась в первую экспедицию – "Северный полюс-41". Судно своим ходом прибыло к месту начала дрейфа, затем пришвартовалось к кромке выбранного ледового поля и постепенно примерзло к нему, пока судно и льдина не стали единым целым. Таким образом, Россия спустя почти десять лет возобновила регулярные научные наблюдения в Северном Ледовитом океане.Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года. Экспедиция "Северный полюс-41" стала продолжением отечественной программы дрейфующих полярных станций, начавшейся в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина.В мае 2024 года Дрейфующая станция "Северный полюс-41" завершила свою работу в высоких широтах Северного Ледовитого океана. За 19 месяцев с начала работы станция "Северный полюс-41", развернутая на базе ЛСП "Северный полюс", преодолела около 3 000 морских миль. За период работы станции выполнена программа из 50 направлений междисциплинарных научных исследований, включающих изучение природных компонентов Арктического региона от дна Северного ледовитого океана до стратосферы.В сентябре 2024 года в Арктику отправилась экспедиция "Северный полюс-42", чтобы продолжить фундаментальные исследования природной среды, которые необходимы для понимания процессов глобального изменения климата, сбора важных данных для развития навигации на трассе Северного морского пути и уточнения границ континентального шельфа России. Работа станции "Северный полюс-42" может продлиться до 2026 года.В настоящее время освоение Арктики является одним из приоритетов государственной политики. Современные метеорологические исследования полярных территорий помогают ученым изучать климат Земли, бороться с его изменениями. Особенно это важно для российской Арктики, где реализуются мощные инвестиционные программы для добычи полезных ископаемых, развитию Северного морского пути.Полярные станции, на которых живут и работают ученые, существуют на обоих полюсах нашей планеты. В Антарктике в круглогодичном режиме работают пять станций: "Новолазаревская", "Беллинсгаузен", "Мирный", "Прогресс" и "Восток". В летний период ученые выполняют работы на сезонных полевых базах "Молодежная", "Дружная-4", "Оазис Бангера", "Русская" и "Ленинградская".Один из крупнейших проектов – строительство нового зимовочного комплекса для станции Восток. В январе 2024 года комплекс был введен в эксплуатацию.В здании высотой примерно с пятиэтажный дом, общая площадь помещений которого составляет порядка двух тысяч квадратных метров, смогут жить и работать в комфорте 35 ученых. Проект имеет геополитическое значение. На станции будут проводить научные исследования мирового уровня. Российские ученые смогут реконструировать климат и газовый состав атмосферы Земли за последние полтора миллиона лет, получать новые данные о роли парниковых газов в глобальных климатических изменениях.С развитием арктических проектов многократно возросло количество населения, причастного к освоению северных территорий. Полярниками стали не только герои-первопроходцы, но и обычные люди, представители множества разных профессий, которые обеспечивали и продолжают обеспечивать деятельность в Арктике. По экспертным оценкам, общее число граждан России, которые могут быть отнесены к полярникам, насчитывает до двух миллионов человек. В Минприроды полагают, что к полярникам можно отнести специалистов, которые провели в Арктике и Антарктике многие годы, а также жителей районов Крайнего Севера, геологов и океанологов, военнослужащих и газо- и нефтедобытчиков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, арктика, россия, день полярника