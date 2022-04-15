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Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания - РИА Новости, 15.04.2022
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Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания
Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания - РИА Новости, 15.04.2022
Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания
Двигатель ледостойкой научной платформы "Северный полюс" успешно прошёл испытания, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Александр... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T21:06
2022-04-15T21:06
космос - риа наука
санкт-петербург
арктика
адмиралтейские верфи
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ми-8 амтш
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СОЧИ, 15 апр – РИА Новости. Двигатель ледостойкой научной платформы "Северный полюс" успешно прошёл испытания, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу руководству Минприроды завершить все испытания ледовой самодвижущейся платформы "Северный полюс", предназначенной для изучения Арктики, и подготовить судно к экспедиции в запланированный срок - осенью 2022 года."Чтобы в сентябре все это состоялось, 20 мая мы должны уйти на ходовые испытания. Наша задача - выйти на ходовые испытания, то есть когда все агрегаты уже на воде", - заявил Козлов.Он добавил, что пока работы по выпуску судна выполняются по плану. "Наши "Адмиралтейские верфи" сказали, что нас не подведут, с этой задачей справятся. И вот сегодня буквально они мне доложили, что двигатель успешно прошёл испытания", - сказал Козлов.Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на строительство ледостойкой платформы подписан в апреле 2018 года. Судно было заложено 10 апреля 2019 года. Как сообщали в апреле "Адмиралтейские верфи", строительная готовность платформы "Северный полюс" составляет 94%. По данным властей Петербурга, платформа, которая строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, в мае отправится в порт приписки в Мурманске.Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина - 22,5 метра, водоизмещение - около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783307267.html
https://ria.ru/20210928/platforma-1752107855.html
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космос - риа наука, санкт-петербург, арктика, адмиралтейские верфи, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ми-8 амтш
21:06 15.04.2022
 
Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания

Минприроды сообщило, что двигатель ледостойкой платформы "Северный полюс" прошел испытания

© Фото : Адмиралтейские верфиШвартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс"
Швартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы Северный полюс - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Адмиралтейские верфи
Швартовные испытания ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 апр – РИА Новости. Двигатель ледостойкой научной платформы "Северный полюс" успешно прошёл испытания, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу руководству Минприроды завершить все испытания ледовой самодвижущейся платформы "Северный полюс", предназначенной для изучения Арктики, и подготовить судно к экспедиции в запланированный срок - осенью 2022 года.
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"Чтобы в сентябре все это состоялось, 20 мая мы должны уйти на ходовые испытания. Наша задача - выйти на ходовые испытания, то есть когда все агрегаты уже на воде", - заявил Козлов.
Он добавил, что пока работы по выпуску судна выполняются по плану. "Наши "Адмиралтейские верфи" сказали, что нас не подведут, с этой задачей справятся. И вот сегодня буквально они мне доложили, что двигатель успешно прошёл испытания", - сказал Козлов.
Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на строительство ледостойкой платформы подписан в апреле 2018 года. Судно было заложено 10 апреля 2019 года. Как сообщали в апреле "Адмиралтейские верфи", строительная готовность платформы "Северный полюс" составляет 94%. По данным властей Петербурга, платформа, которая строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, в мае отправится в порт приписки в Мурманске.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".
ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина - 22,5 метра, водоизмещение - около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.
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Космос - РИА НаукаСанкт-ПетербургАрктикаАдмиралтейские верфиМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Ми-8 АМТШ
 
 
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