https://ria.ru/20220415/platforma-1783822471.html

Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания

Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания - РИА Новости, 15.04.2022

Минприроды: двигатель платформы "Северный полюс" прошел испытания

Двигатель ледостойкой научной платформы "Северный полюс" успешно прошёл испытания, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Александр... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T21:06

2022-04-15T21:06

2022-04-15T21:06

космос - риа наука

санкт-петербург

арктика

адмиралтейские верфи

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756885327_0:148:1441:959_1920x0_80_0_0_98aa3970fa8f6ecbc9ca8ef36314c8b9.jpg

СОЧИ, 15 апр – РИА Новости. Двигатель ледостойкой научной платформы "Северный полюс" успешно прошёл испытания, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу руководству Минприроды завершить все испытания ледовой самодвижущейся платформы "Северный полюс", предназначенной для изучения Арктики, и подготовить судно к экспедиции в запланированный срок - осенью 2022 года."Чтобы в сентябре все это состоялось, 20 мая мы должны уйти на ходовые испытания. Наша задача - выйти на ходовые испытания, то есть когда все агрегаты уже на воде", - заявил Козлов.Он добавил, что пока работы по выпуску судна выполняются по плану. "Наши "Адмиралтейские верфи" сказали, что нас не подведут, с этой задачей справятся. И вот сегодня буквально они мне доложили, что двигатель успешно прошёл испытания", - сказал Козлов.Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на строительство ледостойкой платформы подписан в апреле 2018 года. Судно было заложено 10 апреля 2019 года. Как сообщали в апреле "Адмиралтейские верфи", строительная готовность платформы "Северный полюс" составляет 94%. По данным властей Петербурга, платформа, которая строится на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, в мае отправится в порт приписки в Мурманске.Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина - 22,5 метра, водоизмещение - около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783307267.html

https://ria.ru/20210928/platforma-1752107855.html

санкт-петербург

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, санкт-петербург, арктика, адмиралтейские верфи, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ми-8 амтш