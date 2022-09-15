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ЛСП "Северный полюс" отправилась в арктическую экспедицию из Мурманска

ЛСП "Северный полюс" отправилась в арктическую экспедицию из Мурманска - РИА Новости, 15.09.2022

ЛСП "Северный полюс" отправилась в арктическую экспедицию из Мурманска

Первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" отправилась из Мурманска в экспедицию в Центральную Арктику, сообщили в официальном... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:09

2022-09-15T15:09

2022-09-15T15:09

мурманск

северный ледовитый океан

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

арктический и антарктический нии

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МОСКВА/МУРМАНСК, 15 сен - РИА Новости. Первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" отправилась из Мурманска в экспедицию в Центральную Арктику, сообщили в официальном Telegram-канале Минприроды РФ."Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" 15 сентября отправилась из порта Мурманска в первую экспедицию", - следует из сообщения.Глава Минприроды Александр Козлов выразил благодарность Росгидромету и Институту Арктики и Антарктики за то, что они "воплотили мечты полярников в жизнь"."Теперь учёные могут безопасно работать в суровых условиях. А не как раньше: в палатке на льдине среди Северного Ледовитого океана. Я уверен, что вы - полярники "Северного полюса" - сделаете немало научных открытий и проведёте важные исследования", - заявил Козлов.Как передает корреспондент РИА Новости, церемония состоялась на борту платформы, которая прибыла в Мурманск в среду. "На удачу" с платформы был дан протяжный гудок.В своем видеообращении к экспедиции Козлов отметил: "Северный полюс - это дань великому прошлому и путь к новым открытиям... Время первооткрывателей не прошло, оно все ещё продолжается".Свое приветствие полярникам направил президент РФ Владимир Путин, который поздравил исследователей со стартом исследований и отметил, что "нынешняя экспедиция откроет яркую страницу в истории освоения Арктики и будет способствовать результативным изысканиям в области климата, экологии, биологии, океанологии и других важных дисциплин"."Мы сегодня отправляем из Мурманска первую экспедицию на ледостойкой самодвижущейся платформе "Северный полюс" для проведения комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Это знаковое событие для нашей страны, которое позволит России укрепить свой статус мировой арктической державы", - сказал в своем видеообращении председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что уникальное судно не имеет аналогов, а результаты исследований важны для реализации стратегии развития Арктики."В английском языке судно женского рода, поэтому к нему как к женщине нужно относиться - бережно и с уважением. Наша не капризная, но требовательная", - сказал журналистам капитан платформы Сергей Дячкин.По словам специалистов, ЛСП может самостоятельно дойти до нужной точки, вморозиться в льдину, где развернется исследовательская база, и стать настоящим плавучим научно-исследовательским центром. Теперь в распоряжении ученых 15 лабораторий, охватывающих весь спектр арктических исследований – от изучения морского льда до космических наблюдений.На борту платформы "Северный полюс" в Центральную Арктику отправится экспедиция "Северный полюс-41", которая станет продолжением легендарной отечественной программы дрейфующих полярных станций, заложенной в 1937 году четверкой полярников под руководством Ивана Папанина.Экспедиция из Мурманска отправится на восток, в сторону Новосибирских островов. К месту вмораживания платформа должна добраться примерно за две недели. В начале октября 41-я арктическая дрейфующая полярная станция начнет свою работу.Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Судно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования.Планируется, что "Северный полюс" возобновит традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс".ЛСП "Северный полюс" способна самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Научный центр ледостойкой платформы оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи. Также "Северный полюс" будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8. Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина - 22,5 метра, водоизмещение - около 10,4 тысячи тонн. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал - 34 человека.

https://ria.ru/20220826/stoltenberg-1812426277.html

https://ria.ru/20220703/kruiz-1799864672.html

https://ria.ru/20220606/osvoenie-1792888353.html

https://ria.ru/20220907/spg-1815123534.html

https://ria.ru/20220907/arktika-1815099090.html

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