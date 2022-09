https://ria.ru/20220912/lsp-1815743482.html

Отель "Северный полюс". "Уродливое" судно обеспечит России освоение Арктики

Отель "Северный полюс". "Уродливое" судно обеспечит России освоение Арктики - РИА Новости, 12.09.2022

Отель "Северный полюс". "Уродливое" судно обеспечит России освоение Арктики

Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" избавит российских полярников от необходимости постоянно проявлять героизм. Теперь изучать Арктику можно с РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:02

наука

космос - риа наука

иван папанин

сергей нестеров

денис мантуров

северный ледовитый океан

арктика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789894586_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_d0724baf5e8dd9bbb8cd691ba3842b51.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Николай Гурьянов. Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" избавит российских полярников от необходимости постоянно проявлять героизм. Теперь изучать Арктику можно с комфортом. Помимо решения сугубо научных задач, необычное судно, которое западные СМИ назвали "уродливым", обеспечит России стратегическое преимущество в Северном Ледовитом океане.От палатки до отеляПервую в мире полярную дрейфующую станцию "Северный полюс — 1" организовали советские исследователи под началом Ивана Папанина в 1937-м. Это был настоящий подвиг. Четыре человека провели на льдине девять месяцев, преодолев на ней 2000 километров. Жили в брезентовой палатке, утепленной гагачьим пухом. По возвращении полярники получили звания Героев СССР.С тех пор присутствие советских и российских ученых на подобных дрейфующих станциях стало регулярным — пока не началось глобальное потепление. В 2013-м льдина, на которую в ходе экспедиции "Северный полюс — 40" высадились 16 исследователей, начала стремительно разрушаться. К счастью, людей спасли. С тех пор экспедиции не возобновлялись.Теперь российские ученые возвращаются на Северный полюс. Папанинские палатки заменит комфортабельный плавучий отель, оснащенный по последнему слову техники."Исследования будут вести на борту нового судна в комфортных условиях со всеми бытовыми удобствами, — говорит директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров. — Но главное, что платформа обеспечит полную безопасность ученых и экипажа. У нас также появилась возможность доставить больше техники и оборудования к месту исследований".Идея ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) родилась в ААНИИ. Инициатором был ведущий российский гляциолог Иван Фролов. До выхода своего детища в море он не дожил — умер в 2020-м.Проектированием занималось нижегородское КБ "Вектор", а строительством — питерские "Адмиралтейские верфи". Построили быстро: от закладки до передачи в эксплуатацию прошло три года. И это притом что у "Северного полюса" нет аналогов в мире — такого никто никогда не строил.Многоэтажка на полюсеУ корпуса платформы округлые формы, похожие то ли на яйцо, то ли на надутый ветром парус. Американское издание The Drive назвало их "уродливыми", хотя читатели в комментариях с этим не согласились. Такой дизайн оптимальным образом распределяет нагрузку от сжатия льдов, благодаря чему судно фактически выдавливается на поверхность.Жить во льдах — основное предназначение платформы. Согласно плану, 15 сентября она выйдет из Мурманска в район Новосибирских островов на границе между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Там она, как говорят полярники, вморозится в лед. И начнет дрейфовать в сторону Шпицбергена. Точный маршрут предсказать невозможно. Не исключено, что пройдет через Северный полюс.Длина судна — 83,1 метра (чуть короче футбольного поля). Ширина — 22,5. Высота от киля до верхней точки средней мачты составляет 42,5 метра, что равно 13-этажному дому. Водоизмещение — около 10,4 тысячи тонн.Мощность энергетической установки — 4200 киловатт, или около пяти тысяч лошадиных сил. Дизельный двигатель разгоняет судно до десяти узлов (примерно 19 километров в час по сухопутным меркам). Запасы топлива обеспечат автономную работу платформы на срок до двух лет. Создатели заявляют, что ЛСП рассчитана на работу при температуре до минус 50 градусов и влажности 85 процентов.Экипаж состоит из 14 человек. Капитан — Сергей Нестеров. За плечами у него 12-летний опыт плавания в водах Арктики и Антарктики. Он не будет крутить штурвал — огромная платформа управляется рулем, похожим на джойстик.На дно и в космосНачинка ЛСП позволит исследователям сосредоточиться на науке. Ученые будут жить в одноместных каютах с санузлом, душем, письменным столом. На судне есть спортзал, сауна, небольшой кинотеатр. Оборудование медицинского блока позволит штатному врачу при необходимости делать несложные операции.Полярникам предстоит проводить на борту по три-четыре месяца — именно столько длятся смены. Перевозить людей и необходимые грузы на станцию будет вертолет Ми-8 и его модификации — на ЛСП есть посадочная площадка.На платформе оборудованы 17 лабораторий. Современную технику для них успели закупить до ввода санкций. "ЛСП позволяет изучать природную среду Арктики комплексно — от дна Северного Ледовитого океана на глубине около четырех тысяч метров, через всю толщу океана, изучая течения, свойства воды и лед, до верхних слоев атмосферы и космоса", — рассказывает Макаров.Судно оснащено специальными кранами, с помощью которых можно опускать приборы под воду. Установить такое оборудование на льдине было бы невозможно.Несмотря на комфортные условия работы, место для подвига в жизни участников экспедиции тоже найдется. Часть измерений придется производить на льду вдалеке от платформы, чтобы ее фон не искажал результаты исследований. Это чревато нештатными ситуациями. При выходе на лед полярник будет брать с собой рацию. Если при вызове с судна он не отвечает несколько минут — начинается спасательная операция.Само по себе судно — тоже исследовательский прибор. В бортах установлены датчики, с помощью которых будут определять ледовые нагрузки, механику деформаций, разрушения льда при взаимодействии с корпусом платформы.Наладить Северный морской путьНаучиться предсказывать поведение замерзшей воды в регионе — одна из главных задач проекта. Россия разворачивается на глобальный Восток. Разрыв экономических связей с Европой уже привел к перегрузу сухопутных транспортных артерий, соединяющих центр страны с азиатской частью. Северный морской путь может стать альтернативой. И если сообщение по морю от Ямала на запад налажено неплохо, то с восточной частью пути все гораздо хуже.По Севморпути могли бы ходить контейнеровозы из Китая и других стран региона, но пока это неосуществимо. Одна из причин — отсутствие необходимой инфраструктуры. Проблему должен решить принятый в августе план развития Северного морского пути до 2035-го, на который направят 1,8 триллиона рублей. "Развитие СМП — это долгосрочный и стратегический приоритет, горизонт его планирования составляет десятки лет. Так что быстрых результатов здесь и сейчас никто не ожидает", — отмечает Игорь Семеновский, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив "Инициатор".Чтобы наладить рейсы контейнеровозов по Севморпути, нужно сделать так, чтобы они были регулярными. Пока это недостижимо. "Для масштабных контейнерных перевозок по СМП, несмотря на таяние ледяного покрова и расширение судоходного окна, главный вызов — это сложная ледовая обстановка, которая делает сроки доставки непрогнозируемыми. При этом для большинства грузов в контейнерах низкие температуры неприемлемы", — объясняет статс-секретарь Экологической палаты России, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.Научиться прогнозировать появление ледовых препятствий, определять их характер — одна из миссий экспедиции. Сегодня с помощью орбитальных аппаратов можно увидеть лед, но определить его толщину нельзя. А от нее зависит, насколько экономически оправданной будет проводка судна."Одна из основных задач нашего института — обеспечивать прогнозами навигацию на Севморпути, — говорит Александр Макаров. — С возрастанием грузопотока в арктических морях роль гидрометеорологического обеспечения для безопасного судоходства заметно возрастает. Большое значение имеет и эффективность проводок, ведь один и тот же маршрут судно может пройти с большими и меньшими энергозатратами, а от этого зависит конечная стоимость грузоперевозки".Еще одна проблема в том, что дно восточной части Севморпути плохо изучено. Крупнотоннажные суда в регионе ходят по промеренной прямой. Маневрировать опасно — можно угодить на мель. Снять с него контейнеровоз в климатических и инфраструктурных условиях Арктики куда сложнее, чем, например, в Суэцком канале, где судно Ever Given село на мель и устроило затор. Исследования дрейфующей станции также направят на более точное картографирование морского дна.ЛСП "Северный полюс" — один из опорных проектов России в программе освоения Арктики. Круглогодичное присутствие обеспечит, выражаясь военно-морским языком, "демонстрацию флага" в регионе.Работа платформы по документам рассчитана на 25 лет. Но уже сейчас говорят о ее возможном продлении. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, "с учетом среднего ремонта" она проработает минимум до 30 лет. Таким образом, российские полярники по крайней мере до 2050-го обеспечены надежной базой. Как подчеркивают в ААНИИ, в ближайшие годы это будет важнейший научный арктический проект не только в России, но и в мире.

https://ria.ru/20220701/energiya-1799096863.html

https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html

северный ледовитый океан

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, иван папанин, сергей нестеров, денис мантуров, северный ледовитый океан, арктика, россия, адмиралтейские верфи, гидрометцентр, ми-8 амтш