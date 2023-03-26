Первую экспедицию ЛСП "Северный полюс" могут продлить до двух лет
Росгидромет: экспедицию ЛСП "Северный полюс" будет целесообразнее оставить на второй год
© ААНИИЛСП "Северный полюс"
© ААНИИ
ЛСП "Северный полюс". Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оставить ледостойкую платформу "Северный полюс" в арктической экспедиции на второй год будет экономически целесообразнее, для этого есть все необходимое, однако окончательное решение пока не принято, заявил РИА Новости руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.
«
"Не принято пока решение, оставаться ли там на второй год, хотя это технически абсолютно возможно. Помимо научных исследований, которые в полном объеме развернуты, мы сейчас смотрим, как ведет себя пароход. Пока каких-то серьезных нареканий к строителям нет, и если их не будет, то, наверное, мы его оставим. Это будет экономически целесообразнее", - сказал Шумаков.
Он подчеркнул, что на ЛСП "Северный полюс" есть все необходимое, в том числе топливо и провизия, чтобы продолжать экспедицию в течение двух лет.
Ледостойкая платформа "Северный полюс" обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Она возобновила традиционную работу дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее ученые дрейфующих полярных экспедиций жили и работали на льдинах.
Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году. Экспедиция называлась "Северный полюс". С тех пор каждой экспедиции присваивался следующий порядковый номер. В 2013 году программу пришлось свернуть из-за таяния льдов в Арктике.
Ледостойкая платформа 15 сентября 2022 года из Мурманска отправилась в первую экспедицию - "Северный полюс-41". Судно своим ходом прибыло к месту начала дрейфа, затем пришвартовалось к кромке выбранного ледового поля и постепенно примерзло к нему, пока судно и льдина не стали единым целым. Таким образом, Россия спустя почти десять лет возобновила регулярные научные наблюдения в Северном Ледовитом океане.
Ученые на борту ледостойкой платформы получают и передают информацию, анализ которой поможет отслеживать климатические изменения. На борту платформы размещены 15 научных лабораторий, которые охватывают весь комплекс изучения природной среды Арктики. Ученые надеются, что смогут продлить срок службы платформы до 40 лет, говорил РИА Новости директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров, заявленный срок службы – 25 лет.