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Биография Никушора Дана

Биография Никушора Дана - РИА Новости, 19.05.2025

Биография Никушора Дана

Румынский политический деятель Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в Фэгэраше (департамент Брашов, Румыния). Выходец из простой семьи. Отец был рабочим,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:38:00+03:00

2025-05-19T08:38:00+03:00

2025-05-19T09:16:00+03:00

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Румынский политический деятель Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в Фэгэраше (департамент Брашов, Румыния). Выходец из простой семьи. Отец был рабочим, мать – бухгалтером.В средней школе обнаружил способности к математике. Входил в состав Национальной сборной по математике. В 1987 и 1988 годах выиграл золотые медали на Международной математической олимпиаде. В 1992 году окончил математический факультет Бухарестского университета и уехал во Францию, где в 1995 году получил степень DEA в Высшей (педагогической) школе (Париж), в 1993 году – степень магистра математики в Университете Париж XI(ныне - Университет Париж-Сакле), а в 1998 году защитил докторскую диссертацию по математике в Университете Париж XIII (ныне – Университет Сорбонна Париж-Север).В 1998 году вернулся в Румынию. Занимался академическим исследованиями в области фундаментальной математики.В 1998-2016 годы был научным сотрудником Института математики Румынской академии наук. Профессор математики. В 2000-2005 годы основатель и президент Молодежной ассоциации гражданского действия.В 2000-2006 годы был основателем, а затем исполнительным директором Бухарестской педагогической школы (Cocoala normală superioară București).В 2007-2008 годы – член президентской комиссии по анализу и разработке политики в области образования и исследований в Румынии.В тот период начал участвовать в общественных движениях и демонстрациях против незаконного сноса исторических зданий в Бухаресте и незаконной городской застройки.В 2008 году основал ассоциацию "Спасем Бухарест"(Salvați Bucureștiul), став ее президентом, а затем вице-президентом. Ассоциация является самой известной НПО в Румынии. Дан выиграл сотни судебных процессов в области городского планирования, охраны наследия и охраны окружающей среды.1 июля 2015 года Дан объявил о создании Союза спасения Бухареста (Uniunea salvați Bucuretitiul, USB). В 2016 году USB стала политическим молодежным движением Союз спасения Румынии (Uniunea salvaii România, USR). До 2017 года Дан был ее президентом.В июне 2017 года он вышел из партии.С 2016 года – депутат парламента Румынии.В 2012 году впервые баллотировался как независимый кандидат на пост мэра Бухареста, занял третье место (9%). В июне 2016 года снова баллотировался на этот пост, занял второе место (27,5%).В сентябре 2020 года был избран мэром Бухареста, получив поддержку 42,81% избирателей. Официально вступил в должность 29 октября.В июне 2024 года был переизбран, его кандидатуру поддержали 47,94% избирателей.24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента, по его итогам лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джорджеску опротестовал его в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который отклонил его жалобу. Отмена итогов выборов вызвала критику со стороны представителей всех политических кругов из-за отсутствия информации о характере нарушений и оснований для принятия этого решения. 16 декабря 2024 года Никушор Дан официально объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента Румынии как независимый кандидат на выборах 2025 года.9 марта 2025 года Дан был утвержден Центральным избирательным бюро Румынии независимым кандидатом на президентских выборах.По итогам первого тура президентских выборов, прошедшего 4 мая 2025 года, Никушор Дан занял второе место с 21% голосов избирателей.По итогам подсчета 100% голосов после второго тура президентских выборов в Румынии, прошедшего 18 мая 2025 года, Никушор Дан одержал победу, его поддержали 53,60% избирателей.В ходе президентской кампании политик выступал за борьбу с коррупцией и реформу государства – институциональную прозрачность и укрепление верховенства закона. Он также критикует непрозрачную работу румынских спецслужб и выступает за усиление гражданского контроля над ними, придерживается проевропейской линии. Дан в своих выступлениях выражал мнение, что "поддержка Украины в ее борьбе против России имеет решающее значение для безопасности Румынии". Он поддерживает поставку Румынией системы Patriot киевскому режиму и выступает за содействие транзиту украинского зерна, выступает за усиление санкций против России и увеличение оборонных расходов Румынии с 2,5% до 3,5% ВВП к 2030 году. Его позиция четко антироссийская, что соответствует его видению Румынии как ключевого игрока на восточном фланге НАТО. Он также критиковал администрацию США за недостаточную информированность о причинах аннулирования выборов 2024 года, подчеркивая необходимость прозрачности.Дан считает отношения с Кишиневом одним из главных приоритетов внешней политики. Он неоднократно выступал за поддержку европейской интеграции Молдавии, заявляя, что Румыния должна играть активную роль в этом процессе, в том числе путем передачи опыта и облегчения доступа Молдавии к европейским фондам. Никушор Дан свободно владеет французским и английским языками.Политик женат. В семье воспитываются двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, румыния, россия, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, нато, бухарест