Биография Никушора Дана
© AP Photo / Alex NicodimНикушор Дан
© AP Photo / Alex Nicodim
Никушор Дан. Архивное фото
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Румынский политический деятель Никушор Дан родился 20 декабря 1969 года в Фэгэраше (департамент Брашов, Румыния). Выходец из простой семьи. Отец был рабочим, мать – бухгалтером.
В средней школе обнаружил способности к математике. Входил в состав Национальной сборной по математике. В 1987 и 1988 годах выиграл золотые медали на Международной математической олимпиаде.
В 1992 году окончил математический факультет Бухарестского университета и уехал во Францию, где в 1995 году получил степень DEA в Высшей (педагогической) школе (Париж), в 1993 году – степень магистра математики в Университете Париж XI(ныне - Университет Париж-Сакле), а в 1998 году защитил докторскую диссертацию по математике в Университете Париж XIII (ныне – Университет Сорбонна Париж-Север).
В 1998 году вернулся в Румынию.
Занимался академическим исследованиями в области фундаментальной математики.
В 1998-2016 годы был научным сотрудником Института математики Румынской академии наук. Профессор математики.
В 2000-2005 годы основатель и президент Молодежной ассоциации гражданского действия.
В 2000-2006 годы был основателем, а затем исполнительным директором Бухарестской педагогической школы (Cocoala normală superioară București).
В 2007-2008 годы – член президентской комиссии по анализу и разработке политики в области образования и исследований в Румынии.
В тот период начал участвовать в общественных движениях и демонстрациях против незаконного сноса исторических зданий в Бухаресте и незаконной городской застройки.
В 2008 году основал ассоциацию "Спасем Бухарест"(Salvați Bucureștiul), став ее президентом, а затем вице-президентом. Ассоциация является самой известной НПО в Румынии. Дан выиграл сотни судебных процессов в области городского планирования, охраны наследия и охраны окружающей среды.
1 июля 2015 года Дан объявил о создании Союза спасения Бухареста (Uniunea salvați Bucuretitiul, USB). В 2016 году USB стала политическим молодежным движением Союз спасения Румынии (Uniunea salvaii România, USR). До 2017 года Дан был ее президентом.
В июне 2017 года он вышел из партии.
С 2016 года – депутат парламента Румынии.
В 2012 году впервые баллотировался как независимый кандидат на пост мэра Бухареста, занял третье место (9%). В июне 2016 года снова баллотировался на этот пост, занял второе место (27,5%).
В сентябре 2020 года был избран мэром Бухареста, получив поддержку 42,81% избирателей. Официально вступил в должность 29 октября.
В июне 2024 года был переизбран, его кандидатуру поддержали 47,94% избирателей.
24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур выборов президента, по его итогам лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94% голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джорджеску опротестовал его в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который отклонил его жалобу. Отмена итогов выборов вызвала критику со стороны представителей всех политических кругов из-за отсутствия информации о характере нарушений и оснований для принятия этого решения.
16 декабря 2024 года Никушор Дан официально объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента Румынии как независимый кандидат на выборах 2025 года.
9 марта 2025 года Дан был утвержден Центральным избирательным бюро Румынии независимым кандидатом на президентских выборах.
По итогам первого тура президентских выборов, прошедшего 4 мая 2025 года, Никушор Дан занял второе место с 21% голосов избирателей.
По итогам подсчета 100% голосов после второго тура президентских выборов в Румынии, прошедшего 18 мая 2025 года, Никушор Дан одержал победу, его поддержали 53,60% избирателей.
В ходе президентской кампании политик выступал за борьбу с коррупцией и реформу государства – институциональную прозрачность и укрепление верховенства закона. Он также критикует непрозрачную работу румынских спецслужб и выступает за усиление гражданского контроля над ними, придерживается проевропейской линии.
Дан в своих выступлениях выражал мнение, что "поддержка Украины в ее борьбе против России имеет решающее значение для безопасности Румынии". Он поддерживает поставку Румынией системы Patriot киевскому режиму и выступает за содействие транзиту украинского зерна, выступает за усиление санкций против России и увеличение оборонных расходов Румынии с 2,5% до 3,5% ВВП к 2030 году. Его позиция четко антироссийская, что соответствует его видению Румынии как ключевого игрока на восточном фланге НАТО. Он также критиковал администрацию США за недостаточную информированность о причинах аннулирования выборов 2024 года, подчеркивая необходимость прозрачности.
Дан считает отношения с Кишиневом одним из главных приоритетов внешней политики. Он неоднократно выступал за поддержку европейской интеграции Молдавии, заявляя, что Румыния должна играть активную роль в этом процессе, в том числе путем передачи опыта и облегчения доступа Молдавии к европейским фондам.
Никушор Дан свободно владеет французским и английским языками.
Политик женат. В семье воспитываются двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников