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Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T04:38:00+03:00

2025-05-19T04:38:00+03:00

2025-05-19T10:08:00+03:00

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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.Политика поддержали 53,60% избирателей. У соперника Дана, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона — 46,40% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, тогда Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.Что известно о победителеПопытка номер дваВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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