Рейтинг@Mail.ru
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 19.05.2025 (обновлено: 10:08 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017749792.html
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:38:00+03:00
2025-05-19T10:08:00+03:00
в мире
бухарест
румыния
президентские выборы в румынии — 2025
никушор дан
кэлин джеорджеску
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017796324_0:0:2599:1462_1920x0_80_0_0_9902dec43f7817220a85b9120d5e48da.jpg
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.Политика поддержали 53,60% избирателей. У соперника Дана, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона — 46,40% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, тогда Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.Что известно о победителеПопытка номер дваВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
https://ria.ru/20250518/telegram-2017734184.html
https://ria.ru/20250519/dan-2017572779.html
https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html
бухарест
румыния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017796324_71:0:2570:1874_1920x0_80_0_0_6f806724a023297a21b28a6a2f819616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бухарест, румыния, президентские выборы в румынии — 2025, никушор дан, кэлин джеорджеску, сша, нато, евросоюз
В мире, Бухарест, Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2025, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, США, НАТО, Евросоюз
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии

Мэр Бухареста Дан победил на выборах главы Румынии с 53,60 процента голосов

© AP Photo / Andreea AlexandruНикушор Дан выступает после закрытия избирательных участков в Бухаресте. 18 мая 2025
Никушор Дан выступает после закрытия избирательных участков в Бухаресте. 18 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Никушор Дан выступает после закрытия избирательных участков в Бухаресте. 18 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.
Политика поддержали 53,60% избирателей. У соперника Дана, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона — 46,40% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram
Вчера, 23:23
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, тогда Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.

Что известно о победителе

  • Выступает за более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также за стратегическое партнерство с США.
  • Согласен с официальным мнением Североатлантического альянса, что Россия представляет угрозу для Европы.
  • Хочет продолжать поддерживать Украину вместе с западными партнерами.
  • Считает необходимым увеличить расходы страны на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП.
  • Заявлял о планах создать "оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)".
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Никушора Дана
08:38

Попытка номер два

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
Кандидат в президенты Джордже Симион покидает избирательный участок после голосования во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка
Вчера, 09:36
 
В миреБухарестРумынияПрезидентские выборы в Румынии — 2025Никушор ДанКэлин ДжеорджескуСШАНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала