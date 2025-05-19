https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017749792.html
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:38:00+03:00
2025-05-19T04:38:00+03:00
2025-05-19T10:08:00+03:00
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КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.Политика поддержали 53,60% избирателей. У соперника Дана, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона — 46,40% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, тогда Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.Что известно о победителеПопытка номер дваВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бухарест, румыния, президентские выборы в румынии — 2025, никушор дан, кэлин джеорджеску, сша, нато, евросоюз
В мире, Бухарест, Румыния, Президентские выборы в Румынии — 2025, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, США, НАТО, Евросоюз
Мэр Бухареста победил на выборах президента Румынии
Мэр Бухареста Дан победил на выборах главы Румынии с 53,60 процента голосов
КИШИНЕВ, 19 мая — РИА Новости. Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчета 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.
Политика поддержали 53,60% избирателей. У соперника Дана, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона — 46,40% голосов, он уже признал поражение и поздравил оппонента с победой.
В воскресенье в Румынии
прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, тогда Симион и Дан набрали 41% и 21% голосов соответственно.
Что известно о победителе
- Выступает за более активное сотрудничество Румынии с ЕС и НАТО, а также за стратегическое партнерство с США.
- Согласен с официальным мнением Североатлантического альянса, что Россия представляет угрозу для Европы.
- Хочет продолжать поддерживать Украину вместе с западными партнерами.
- Считает необходимым увеличить расходы страны на оборону с 2,5% до 3,5% от ВВП.
- Заявлял о планах создать "оперативные силы для борьбы с гибридными угрозами (включая кибератаки и дезинформацию)".
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Политик подал документы на регистрацию кандидатом в президенты республики, но ЦИК отклонил его заявку.