Рейтинг@Mail.ru
Консультант Джеорджеску отказался от участия в выборах в Румынии - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/rumyniya-2005266778.html
Консультант Джеорджеску отказался от участия в выборах в Румынии
Консультант Джеорджеску отказался от участия в выборах в Румынии - РИА Новости, 16.03.2025
Консультант Джеорджеску отказался от участия в выборах в Румынии
Антон Писароглу, консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, объявил о своем отказе от участия в президентских выборах. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T02:53:00+03:00
2025-03-16T02:53:00+03:00
в мире
румыния
сша
россия
кэлин джеорджеску
нато
президентские выборы в румынии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986799335_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3689e7ce48a01bd0302afff29a5152.jpg
БУХАРЕСТ, 16 мар - РИА Новости. Антон Писароглу, консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, объявил о своем отказе от участия в президентских выборах. О том, что Писароглу выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Румынии, заявил он сам 12 марта. Ранее Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства. Позже председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил журналистам, что инициатива выдвижения его кандидатуры и кандидатуры лидера "Партии молодых людей" Анны-Марии Гаврилэ принадлежала Джеорджеску. В субботу избирком Румынии утвердил Симиона кандидатом в президенты. "Действительно, мне удалось собрать 210 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата. Но я решил, что для нашего движения будет лучше, если я остановлюсь на этом. Валидация кандидатуры господина Джеордже Симиона - сигнал о том, что план раздробления оппозиции начался", - написал Писароглу на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Он считает, что предстоящие выборы президента являются "ловушкой", а демократия в стране закончилась". "У нас отняли фундаментальное право решать, какой мы хотим видеть нашу жизнь, и кто должен нами руководить. Поэтому я запускаю движение "За возвращение второго тура", которое будет бороться за восстановление украденного права выбора ", - подчеркнул Писароглу. В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый Кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
https://ria.ru/20250315/dokumenty-2005234480.html
https://ria.ru/20250313/dzhordzhesku-2004734665.html
https://ria.ru/20250311/rumyniya-2004418214.html
румыния
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986799335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a3870b30ff2c6b3f2a758e60f6f2fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, россия, кэлин джеорджеску, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Россия, Кэлин Джеорджеску, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Консультант Джеорджеску отказался от участия в выборах в Румынии

Оппозиционер Писароглу отказался от участия в выборах президента в Румынии

© AP Photo / Vadim GhirdaПарламентские выборы в Румынии
Парламентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Парламентские выборы в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУХАРЕСТ, 16 мар - РИА Новости. Антон Писароглу, консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, объявил о своем отказе от участия в президентских выборах.
О том, что Писароглу выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Румынии, заявил он сам 12 марта. Ранее Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства. Позже председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил журналистам, что инициатива выдвижения его кандидатуры и кандидатуры лидера "Партии молодых людей" Анны-Марии Гаврилэ принадлежала Джеорджеску. В субботу избирком Румынии утвердил Симиона кандидатом в президенты.
Лидер румынской оппозиционной Партии молодых людей (POT) Ана-Мария Гаврилэ подает документы в Центральное избирательное бюро для участия в президентских выборах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Сторонница Джорджеску подала документы для участия в выборах президента
Вчера, 20:05
"Действительно, мне удалось собрать 210 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата. Но я решил, что для нашего движения будет лучше, если я остановлюсь на этом. Валидация кандидатуры господина Джеордже Симиона - сигнал о том, что план раздробления оппозиции начался", - написал Писароглу на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Он считает, что предстоящие выборы президента являются "ловушкой", а демократия в стране закончилась".
"У нас отняли фундаментальное право решать, какой мы хотим видеть нашу жизнь, и кто должен нами руководить. Поэтому я запускаю движение "За возвращение второго тура", которое будет бороться за восстановление украденного права выбора ", - подчеркнул Писароглу.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Румынская оппозиция не исключила протесты из-за недопуска Джорджеску
13 марта, 13:27
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый Кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре
11 марта, 21:55
 
В миреРумынияСШАРоссияКэлин ДжеорджескуНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала