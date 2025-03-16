Консультант Джеорджеску отказался от участия в выборах в Румынии
Оппозиционер Писароглу отказался от участия в выборах президента в Румынии
© AP Photo / Vadim GhirdaПарламентские выборы в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Парламентские выборы в Румынии. Архивное фото
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БУХАРЕСТ, 16 мар - РИА Новости. Антон Писароглу, консультант румынского оппозиционного политика Кэлина Джеорджеску, объявил о своем отказе от участия в президентских выборах.
О том, что Писароглу выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Румынии, заявил он сам 12 марта. Ранее Конституционный суд Румынии единогласно отклонил все жалобы Джеорджеску, подтвердив его недопуск к президентским выборам. Джеорджеску назвал решение КС ударом по демократии и призвал своих сторонников сохранять приверженность идеалам свободы и достоинства. Позже председатель "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион сообщил журналистам, что инициатива выдвижения его кандидатуры и кандидатуры лидера "Партии молодых людей" Анны-Марии Гаврилэ принадлежала Джеорджеску. В субботу избирком Румынии утвердил Симиона кандидатом в президенты.
"Действительно, мне удалось собрать 210 тысяч подписей для регистрации в качестве кандидата. Но я решил, что для нашего движения будет лучше, если я остановлюсь на этом. Валидация кандидатуры господина Джеордже Симиона - сигнал о том, что план раздробления оппозиции начался", - написал Писароглу на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Он считает, что предстоящие выборы президента являются "ловушкой", а демократия в стране закончилась".
"У нас отняли фундаментальное право решать, какой мы хотим видеть нашу жизнь, и кто должен нами руководить. Поэтому я запускаю движение "За возвращение второго тура", которое будет бороться за восстановление украденного права выбора ", - подчеркнул Писароглу.
В Румынии 24 ноября 2024 года прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый Кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Джеорджеску тогда опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу политика. В январе 2025 года сторонники Джеорджеску начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европа угрожает сама себе. При этом в качестве примера Вэнс привел отмену итогов выборов в Румынии и реакцию на это событие европейских политиков.
Джеорджеску ответил на решение КС Румынии по его кандидатуре
11 марта, 21:55