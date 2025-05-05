https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015053313.html

Лидер президентской гонки в Румынии выступает против военной помощи Украине

Лидер президентской гонки в Румынии выступает против военной помощи Украине - РИА Новости, 05.05.2025

Лидер президентской гонки в Румынии выступает против военной помощи Украине

Лидирующий на выборах президента Румынии Джеордже Симион выступает против оказания военной помощи Украине, тогда как идущий за ним следом по количеству голосов... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:09:00+03:00

2025-05-05T14:09:00+03:00

2025-05-05T14:49:00+03:00

в мире

румыния

украина

джордже симион

президентские выборы в румынии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014928579_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_bc13ae5ec3a19186cd7c2b3ad32c6f34.jpg

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Лидирующий на выборах президента Румынии Джеордже Симион выступает против оказания военной помощи Украине, тогда как идущий за ним следом по количеству голосов Никушор Дан полностью поддерживает проукраинскую политику. РИА Новости вспомнило ключевые высказывания румынских кандидатов в преддверии второго тура и вновь убедилось, что пророссийских среди них нет. Лидер националистического "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион получил 41% голосов по итогам выборов президента Румынии в воскресенье и обошел своих основных соперников - мэра Бухареста Никушора Дана, одного из основателей проевропейского "Союза спасения Румынии" (USR) и кандидата правящей коалиции Социал-демократов, национал-либералов и демократического союза венгров Румынии (PSD-PNL-UDMR) Крина Антонеску, который не прошел во второй тур. Второй тур выборов президента состоится 18 мая. Исход выборов имеет важное значение для региональной геополитики, учитывая стратегическое положение Румынии на восточном фланге НАТО. Страна участвует в поддержке Украины. Бухарест уже предоставил Киеву систему ПВО Patriot и обеспечивает транзит около 30 миллионов тонн украинского зерна через порт Констанца. Победа Симиона во втором туре могла бы привести к пересмотру уровня поддержки Украины и некоторому смягчению антироссийской риторики. Если же победит Дан, следует ожидать продолжения и, возможно, усиления проукраинского и антироссийского курса. Симион неоднократно выступал с критикой в адрес руководства РФ и выражал мнение, что международные санкции против России "недостаточны". В марте 2025 года в интервью Financial Times он бездоказательно заявил, что нынешняя Россия якобы остается одной из самых больших угроз для европейских государств, особенно для Румынии, стран Балтии и Польши. Между тем в интервью агентству Рейтер он утверждал, что Россия не представляет значительной угрозы для НАТО, а единственный риск для восточного фланга альянса — это возможный распад самого НАТО. Вместе с тем политик высказывается против военной помощи Украине, заявляя, что Румыния не должна быть вовлечена "ни в какую войну". Он подчеркивает, что не собирается выводить страну из ЕС, но намерен добиться полного присоединения к Шенгенской зоне и вступления в Вышеградскую группу. "Я хочу, чтобы Румыния не участвовала ни в какой войне. Президент Джеордже Симион не выведет Румынию из Европейского Союза, но полностью введет ее в Шенгенскую зону и, в то же время, президент Джеордже Симион стремится к присоединению Румынии к Вышеградской группе", — сказал он журналистам в Бухаресте, отвечая на вопрос о своих приоритетах во внешней политике, если станет президентом. Говоря о конфликте на Украине, он сказал, что выступает против "любой военной поддержки другой страны". "Мы выступаем против любой военной поддержки любой другой страны и против войны. Я буду президентом мира и в отличие от солдата, который служит стране (я не знаю, какой стране, вероятно, стране других), в отличие от заместителя генерального секретаря НАТО, я буду выступать за мир", - указала Симион. "Румыния когда-то была сторонником мира на международном уровне, и я хочу, чтобы мы снова стали посредником и переговорщиком мира, тем более в конфликте на Украине… и на Ближнем Востоке. Как я вижу разрешение конфликта? Через миролюбивых лидеров, таких как президент Дональд Трамп в Соединенных Штатах. Мы не будем отправлять военную помощь Украине, и это не делает нас пророссийскими", — добавил он. После избрания Трампа президентом США Симион выступил против выделения дополнительной военной помощи Украине, поддержав идею о необходимости переговоров. Партия Симиона "Альянс за объединение румын" в парламенте голосовала против закона, позволяющего Румынии сбивать дроны, нарушающие её воздушное пространство. Политику запрещен въезд как на Украину, так и в Молдавию. Украинские власти обвиняют его в "антиукраинской деятельности" и "продвижении идеологии унионизма" (присоединения к Румынии территории Украины с румынским населением и Молдавии). Мэр Бухареста Никушор Дан, занявший второе место, является последовательным сторонником проевропейской и проукраинской политики. Его позиция заключается в приверженности западным альянсам и антикоррупционной повестке. Дан в своих выступлениях выражал мнение, что "поддержка Украины в ее борьбе против России имеет решающее значение для безопасности Румынии". Кандидат поддерживает поставку Румынией системы Patriot киевскому режиму и выступает за содействие транзиту украинского зерна. Дан призывал продолжать эту политику. Мэр Бухареста выступает за усиление санкций против России и увеличение оборонных расходов Румынии с 2,5% до 3,5% ВВП к 2030 году. Его позиция четко антироссийская, что соответствует его видению Румынии как ключевого игрока на восточном фланге НАТО. Дан позиционирует себя как антикоррупционного реформатора, что делает его привлекательным для проевропейских избирателей и западных союзников. Он также критиковал администрацию США за недостаточную информированность о причинах аннулирования выборов 2024 года, подчеркивая необходимость прозрачности. Выбывший гонки за президентский пост кандидат от правящей коалиции PSD-PNL-UDMR Крин Антонеску также не выражал пророссийских взглядов. При этом он придерживается более осторожного подхода. Он категорически исключает отправку румынских войск на Украину, даже в составе миротворческих миссий. При этом он обещал, что, если бы стал президентом, не отправил бы войска на Украину. При этом Антонеску выступает за продолжение логистической и политической поддержки Украины в рамках союзнических обязательств. Он считает важным, чтобы Румыния обсуждала вопрос гарантий безопасности для Украины в комплексе с гарантиями безопасности для Молдавии. Нынешние выборы проходят в условиях политической нестабильности после того, как Конституционный суд Румынии аннулировал результаты предыдущего голосования в ноябре 2024 года, когда победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. Тогда власти объяснили свое решение предполагаемым иностранным вмешательством через социальные сети, в частности TikTok, что вызвало массовые протесты и критику, в том числе со стороны США и РФ.

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015027378.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2014945288.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014912000.html

https://ria.ru/20250504/senator-2014889663.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014861000.html

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015048451.html

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, украина, джордже симион, президентские выборы в румынии — 2025