Рейтинг@Mail.ru
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/rumyniya-2016043944.html
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов - РИА Новости, 09.05.2025
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов
Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:29:00+03:00
2025-05-09T14:29:00+03:00
в мире
справки
румыния
бухарест
сша
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014924441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_636ba420e351f98ba7e7ea5670fce1d5.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. "Конституционные судьи единогласно постановили: отклонить как необоснованное ходатайства об аннулировании выборов президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года, сформулированного Себастьяном-Константином Попеску; подтвердить и утвердить результаты выборов на должность президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда Румынии. В решении также оговаривается, что второй тур голосования по выборам президента Румынии будет организован в воскресенье, 18 мая 2025 года. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250505/slutskij-2015135618.html
румыния
бухарест
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014924441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1b9fb3f9efd78026e60d74f280e6340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Справки, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов

КС Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов 4 мая

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место.
"Конституционные судьи единогласно постановили: отклонить как необоснованное ходатайства об аннулировании выборов президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года, сформулированного Себастьяном-Константином Попеску; подтвердить и утвердить результаты выборов на должность президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда Румынии.
В решении также оговаривается, что второй тур голосования по выборам президента Румынии будет организован в воскресенье, 18 мая 2025 года.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Слуцкий прокомментировал первый тур президентских выборов в Румынии
5 мая, 18:17
 
В миреСправкиРумынияБухарестСШАКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала