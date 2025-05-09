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КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов - РИА Новости, 09.05.2025
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов
Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:29:00+03:00
2025-05-09T14:29:00+03:00
2025-05-09T14:29:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС. В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. "Конституционные судьи единогласно постановили: отклонить как необоснованное ходатайства об аннулировании выборов президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года, сформулированного Себастьяном-Константином Попеску; подтвердить и утвердить результаты выборов на должность президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда Румынии. В решении также оговаривается, что второй тур голосования по выборам президента Румынии будет организован в воскресенье, 18 мая 2025 года. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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в мире, справки, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Справки, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
КС Румынии утвердил итоги первого тура президентских выборов
КС Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов 4 мая
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура президентских выборов, которые состоялись в стране 4 мая, сообщает пресс-служба КС.
В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов, в котором первое место занял лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место.
"Конституционные судьи единогласно постановили: отклонить как необоснованное ходатайства об аннулировании выборов президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года, сформулированного Себастьяном-Константином Попеску; подтвердить и утвердить результаты выборов на должность президента Румынии в первом туре голосования 4 мая 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда Румынии.
В решении также оговаривается, что второй тур голосования по выборам президента Румынии будет организован в воскресенье, 18 мая 2025 года.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.