https://ria.ru/20250513/kitay-2016724100.html

"Полное кощунство". В Китае резко ответили на обвинения Киева из-за России

"Полное кощунство". В Китае резко ответили на обвинения Киева из-за России - РИА Новости, 13.05.2025

"Полное кощунство". В Китае резко ответили на обвинения Киева из-за России

Киевские власти, критикуя Китай за участие в параде Победы в Москве, не понимают исторических фактов, заявил представитель МИД КНР, его слова приводит портал... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:23:00+03:00

2025-05-13T17:23:00+03:00

2025-05-13T18:25:00+03:00

в мире

китай

россия

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

киев

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Киевские власти, критикуя Китай за участие в параде Победы в Москве, не понимают исторических фактов, заявил представитель МИД КНР, его слова приводит портал Tencent."Во-первых, участие Китая в торжествах на Красной площади в России — это дань уважения истории, дань памяти мученикам и твердая защита победы во Второй мировой войне. Во-вторых, дружба между Китаем и Россией, в которой они сражались бок о бок и поддерживали друг друга в антифашистской войне, разделяли жизнь и смерть, является драгоценным достоянием двух народов. Наконец, заявление Украины является полным кощунством над историей, попранием результатов победы во Второй мировой войне и вызовом международной справедливости и правосудию", — подчеркнул дипломат.Ранее китайские агентства сообщали, что военнослужащие КНР, принявшие участие в параде, продемонстрировали миру дух и достоинство солдат новой эпохи и передали позитивную энергию Пекина с искренностью и дружелюбием. Как подчеркнуло агентство, великая глава победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и великая эпопея Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне никогда не померкнут, а все герои — от рядового до генерала — никогда не будут забыты.Несмотря угрозы со стороны Киева, по случаю празднования юбилея Победы в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250511/putin-2016285557.html

https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне, киев