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"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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17:02 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html
"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы
"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025
"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы
Российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на параде Победы в Москве показали, что попытки Запада изолировать Москву обречены на провал, пишет... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T17:02:00+03:00
2025-05-09T17:02:00+03:00
в мире
москва
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на параде Победы в Москве показали, что попытки Запада изолировать Москву обречены на провал, пишет Telegraph."Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — говорится в материале.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву, помимо Си Цзиньпина, приехали президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/guardian-2016074152.html
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в мире, москва, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, николас мадуро
В мире, Москва, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Николас Мадуро
"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы

Telegraph: Путин и Цзиньпин показали, что Запад не сможет изолировать Россию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на параде Победы в Москве показали, что попытки Запада изолировать Москву обречены на провал, пишет Telegraph.
«
"Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — говорится в материале.
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Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.
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