"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы
Telegraph: Путин и Цзиньпин показали, что Запад не сможет изолировать Россию
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на параде Победы в Москве показали, что попытки Запада изолировать Москву обречены на провал, пишет Telegraph.
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"Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — говорится в материале.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву, помимо Си Цзиньпина, приехали президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.