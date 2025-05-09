https://ria.ru/20250509/telegraph-2016079048.html

"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы

"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

"Бок о бок". В Британии заявили о послании Западу на параде Победы

Российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на параде Победы в Москве показали, что попытки Запада изолировать Москву обречены на провал, пишет... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:02:00+03:00

2025-05-09T17:02:00+03:00

2025-05-09T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на параде Победы в Москве показали, что попытки Запада изолировать Москву обречены на провал, пишет Telegraph."Послание было безошибочным: пока Си и Путин находятся бок о бок, представляя, безусловно, самые сильные военные державы в Евразии, все усилия Запада по изоляции России будут обречены на провал", — говорится в материале.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву, помимо Си Цзиньпина, приехали президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/guardian-2016074152.html

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