https://ria.ru/20250509/putin-2016050709.html

"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада

"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада - РИА Новости, 09.05.2025

"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада

Президент России Владимир Путин во время парада Победы в Москве показал миру, что он не одинок, пишет испанская газета País. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:54:00+03:00

2025-05-09T14:54:00+03:00

2025-05-09T14:54:00+03:00

в мире

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си цзиньпин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

николас мадуро

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время парада Победы в Москве показал миру, что он не одинок, пишет испанская газета País."Путин показал миру и россиянам, что он не одинок, <…>. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая его самого ярого сторонника в борьбе с США главу КНР Си Цзиньпина", — говорится в материале.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html

https://ria.ru/20250509/mer-2016028011.html

https://ria.ru/20250509/norvegiya-2016035663.html

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в мире, москва, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, николас мадуро