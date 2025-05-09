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"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада
"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада - РИА Новости, 09.05.2025
"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада
Президент России Владимир Путин во время парада Победы в Москве показал миру, что он не одинок, пишет испанская газета País. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:54:00+03:00
2025-05-09T14:54:00+03:00
2025-05-09T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время парада Победы в Москве показал миру, что он не одинок, пишет испанская газета País."Путин показал миру и россиянам, что он не одинок, <…>. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая его самого ярого сторонника в борьбе с США главу КНР Си Цзиньпина", — говорится в материале.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html
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в мире, москва, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, николас мадуро
В мире, Москва, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Николас Мадуро
"Он показал". На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после парада
País: Путин на параде Победы показал всему миру, что он не одинок