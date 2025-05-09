https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html

Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей

Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей - РИА Новости, 09.05.2025

Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей

Президент РФ Владимир Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:48:00+03:00

2025-05-09T13:48:00+03:00

2025-05-09T13:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

москва

китай

владимир путин

си цзиньпин

николас мадуро

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей. Во время приема в Кремле от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, Путин сказал, что Россия преклоняется перед великим поколением победителей во Второй Мировой войне и считает их родными, где бы они сейчас ни жили и на каком языке бы ни говорили. "Мы одна большая семья победителей", - подчеркнул российский лидер. Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/putin-2016026877.html

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