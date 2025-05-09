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Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:48 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/putin-2016031032.html
Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей
Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей - РИА Новости, 09.05.2025
Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей
Президент РФ Владимир Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:48:00+03:00
2025-05-09T13:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
москва
китай
владимир путин
си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей. Во время приема в Кремле от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, Путин сказал, что Россия преклоняется перед великим поколением победителей во Второй Мировой войне и считает их родными, где бы они сейчас ни жили и на каком языке бы ни говорили. "Мы одна большая семья победителей", - подчеркнул российский лидер. Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250509/putin-2016026877.html
https://ria.ru/20250509/putin-2016025823.html
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в мире, россия, москва, китай, владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Путин назвал победителей нацизма одной большой семьей

Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал победителей нацизма во Второй Мировой войне одной большой семьей.
Во время приема в Кремле от имени президента РФ в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, Путин сказал, что Россия преклоняется перед великим поколением победителей во Второй Мировой войне и считает их родными, где бы они сейчас ни жили и на каком языке бы ни говорили.
Президент России Владимир Путин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Пример солидарности во время Второй мировой войны очень важен, заявил Путин
Вчера, 13:33
"Мы одна большая семья победителей", - подчеркнул российский лидер.
Ранее на Красной площади состоялся Парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Президент РФ Владимир Путин на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин высказался об ответственности за сохранение исторической памяти
Вчера, 13:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияМоскваКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинНиколас Мадуро
 
 
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