https://ria.ru/20250509/peskov-2016056993.html

Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков

Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков - РИА Новости, 09.05.2025

Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков

Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T15:22:00+03:00

2025-05-09T15:22:00+03:00

2025-05-09T15:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

россия

китай

си цзиньпин

николас мадуро

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу."На самом деле, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось", - сказал Песков.Ранее на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

москва

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, россия, китай, си цзиньпин, николас мадуро