Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков
Песков: многие лидеры приехали в Москву на 9 Мая, несмотря на попытки давления
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
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"На самом деле, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось", - сказал Песков.
Ранее на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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