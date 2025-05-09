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Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:22 09.05.2025 (обновлено: 15:24 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/peskov-2016056993.html
Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков
Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков - РИА Новости, 09.05.2025
Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков
Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:22:00+03:00
2025-05-09T15:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
россия
китай
си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.&quot;На самом деле, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось&quot;, - сказал Песков.Ранее на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, россия, китай, си цзиньпин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Многие лидеры приехали в Москву, несмотря на давление, отметил Песков

Песков: многие лидеры приехали в Москву на 9 Мая, несмотря на попытки давления

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии совместного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Многие зарубежные лидеры приехали в Москву несмотря на давление, которое на них пытались оказывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«

"На самом деле, очень многие приехали сюда, несмотря на то давление, которое оказывалось", - сказал Песков.

Ранее на Красной площади состоялся парад Победы, на трибунах присутствовали представители 29 зарубежных делегаций, сообщили в Кремле. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ОнлайнКак прошел парад Победы на Красной площади. Главное
Вчера, 09:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий ПесковРоссияКитайСи ЦзиньпинНиколас Мадуро
 
 
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