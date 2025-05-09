https://ria.ru/20250509/parkovka-2016038519.html

Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео

Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео - РИА Новости, 09.05.2025

Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео

Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:12:00+03:00

2025-05-09T14:12:00+03:00

2025-05-09T14:30:00+03:00

в мире

москва

китай

венесуэла

павел зарубин

си цзиньпин

николас мадуро

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций приехали в Кремль, снял на видео и опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и многие другие.

https://ria.ru/20250509/kreml-2016024053.html

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Десятки автомобилей Aurus в Кремле Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 2025-05-09T14:12 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, китай, венесуэла, павел зарубин, си цзиньпин, николас мадуро