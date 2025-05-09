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Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео - РИА Новости, 09.05.2025
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14:12 09.05.2025 (обновлено: 14:30 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parkovka-2016038519.html
Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео
Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео - РИА Новости, 09.05.2025
Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео
Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:12:00+03:00
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в мире
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венесуэла
павел зарубин
си цзиньпин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций приехали в Кремль, снял на видео и опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и многие другие.
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Десятки автомобилей Aurus в Кремле
Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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в мире, москва, китай, венесуэла, павел зарубин, си цзиньпин, николас мадуро
В мире, Москва, Китай, Венесуэла, Павел Зарубин, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Стихийная парковка Aurus в Кремле попала на видео

Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Самая большая стихийная парковка Aurus на территории Кремля попала на видео журналистов, освещающих праздничные мероприятия 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций приехали в Кремль, снял на видео и опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, глава правительства Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и многие другие.
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