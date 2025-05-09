В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве
WP: присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства, пишет The Washington Post.
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"В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу", — говорится в материале.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский президент Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.