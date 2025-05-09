https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве

В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025

В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве

Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства, пишет The Washington Post. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T12:13:00+03:00

2025-05-09T12:13:00+03:00

2025-05-09T14:35:00+03:00

в мире

москва

германия

китай

си цзиньпин

владимир путин

николас мадуро

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства, пишет The Washington Post."В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу", — говорится в материале.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский президент Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html

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в мире, москва, германия, китай, си цзиньпин, владимир путин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне