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В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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12:13 09.05.2025 (обновлено: 14:35 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве
В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве
Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства, пишет The Washington Post. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T12:13:00+03:00
2025-05-09T14:35:00+03:00
в мире
москва
германия
китай
си цзиньпин
владимир путин
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства, пишет The Washington Post.&quot;В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу&quot;, — говорится в материале.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский президент Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
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в мире, москва, германия, китай, си цзиньпин, владимир путин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Москва, Германия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В США сделали мрачное заявление после парада Победы в Москве

WP: присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Присутствие мировых лидеров на параде Победы стало провалом для Запада и победой для российского руководства, пишет The Washington Post.
«

"В пятницу, когда во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного разгрому советскими войсками нацистской Германии, по Красной площади проносятся российские танки, ракетные установки и беспилотники, президент Владимир Путин, которого стремился изолировать Запад и к которому присоединились не менее двух десятков мировых лидеров, демонстрирует свою победу", — говорится в материале.

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В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский президент Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.
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В миреМоскваГерманияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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