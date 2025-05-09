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В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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14:03 09.05.2025 (обновлено: 18:43 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/norvegiya-2016035663.html
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке. РИА Новости, 09.05.2025
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2025-05-09T18:43:00+03:00
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гленн дизен
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке."С Днем Победы!" — написал Дизен, опубликовав видеофрагмент с младшим сержантом Красной армии Лидией Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
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в мире, москва, норвегия, берлин (город), си цзиньпин, гленн дизен, николас мадуро
В мире, Москва, Норвегия, Берлин (город), Си Цзиньпин, Гленн Дизен, Николас Мадуро
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы

Профессор Дизен опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке.
«
"С Днем Победы!" — написал Дизен, опубликовав видеофрагмент с младшим сержантом Красной армии Лидией Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.
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В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
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В миреМоскваНорвегияБерлин (город)Си ЦзиньпинГленн ДизенНиколас Мадуро
 
 
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