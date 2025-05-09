https://ria.ru/20250509/norvegiya-2016035663.html
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:03:00+03:00
2025-05-09T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке."С Днем Победы!" — написал Дизен, опубликовав видеофрагмент с младшим сержантом Красной армии Лидией Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
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в мире, москва, норвегия, берлин (город), си цзиньпин, гленн дизен, николас мадуро
В мире, Москва, Норвегия, Берлин (город), Си Цзиньпин, Гленн Дизен, Николас Мадуро
В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы
Профессор Дизен опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке