https://ria.ru/20250509/norvegiya-2016035663.html

В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы

В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В Норвегии неожиданно прокомментировали День Победы

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:03:00+03:00

2025-05-09T14:03:00+03:00

2025-05-09T18:43:00+03:00

в мире

москва

норвегия

берлин (город)

си цзиньпин

гленн дизен

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015989657_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_a46f64fb61f55f9977ddeb1bfef16d57.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х опубликовал поздравление с Днем Победы на русском языке."С Днем Победы!" — написал Дизен, опубликовав видеофрагмент с младшим сержантом Красной армии Лидией Спивак у Бранденбургских ворот в Берлине в мае 1945 года.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/mer-2016028011.html

https://ria.ru/20250509/kiev-2016019314.html

москва

норвегия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, норвегия, берлин (город), си цзиньпин, гленн дизен, николас мадуро