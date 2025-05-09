https://ria.ru/20250509/kiev-2016019314.html
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву
Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:06:00+03:00
2025-05-09T13:06:00+03:00
2025-05-09T14:30:00+03:00
в мире
москва
китай
россия
николас мадуро
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_0:67:2968:1737_1920x0_80_0_0_ff7a8c73eb099832360f60e1f726f41b.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News."Киев в ярости от того, что Си Цзиньпин вообще находится в Москве", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинцы недовольны, что на фоне попыток Запада изолировать Россию руководство Китая взаимодействует с Кремлем.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
https://ria.ru/20250509/narva-2015979418.html
москва
китай
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b65610f804d813874d6bf316f74187d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, китай, россия, николас мадуро, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, киев, украина
В мире, Москва, Китай, Россия, Николас Мадуро, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Киев, Украина
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву
Sky News: Киев пришел в ярость из-за визита Си Цзиньпина в Москву