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СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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13:06 09.05.2025 (обновлено: 14:30 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/kiev-2016019314.html
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву
Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T13:06:00+03:00
2025-05-09T14:30:00+03:00
в мире
москва
китай
россия
николас мадуро
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
киев
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News."Киев в ярости от того, что Си Цзиньпин вообще находится в Москве", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинцы недовольны, что на фоне попыток Запада изолировать Россию руководство Китая взаимодействует с Кремлем.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html
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в мире, москва, китай, россия, николас мадуро, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, киев, украина
В мире, Москва, Китай, Россия, Николас Мадуро, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Киев, Украина
СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву

Sky News: Киев пришел в ярость из-за визита Си Цзиньпина в Москву

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News.
«
"Киев в ярости от того, что Си Цзиньпин вообще находится в Москве", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, украинцы недовольны, что на фоне попыток Запада изолировать Россию руководство Китая взаимодействует с Кремлем.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.
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