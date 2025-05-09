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СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву

СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

СМИ рассказали об истерике в Киеве из-за визита Си Цзиньпина в Москву

Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T13:06:00+03:00

2025-05-09T13:06:00+03:00

2025-05-09T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Киев пришел в ярость из-за визита главы КНР Си Цзиньпина в Москву в честь парада Победы, пишет Sky News."Киев в ярости от того, что Си Цзиньпин вообще находится в Москве", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинцы недовольны, что на фоне попыток Запада изолировать Россию руководство Китая взаимодействует с Кремлем.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015998549.html

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