https://ria.ru/20250509/frantsiya-2016048107.html

"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы

"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы - РИА Новости, 09.05.2025

"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы

Представители Франции должны были быть на параде Победы в Москве, посетовал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:43:00+03:00

2025-05-09T14:43:00+03:00

2025-05-09T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Представители Франции должны были быть на параде Победы в Москве, посетовал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X."Сегодня место Франции — в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — как в Париже, так и в Москве", — написал Дюпон-Эньян.Политик также пожаловался, что Париж совершает одну из крупных геополитических ошибок, допуская сближение России с Китаем.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

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