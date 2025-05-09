"Исторически честно". Во Франции признали неудобную правду о параде Победы
Дюпон-Эньян: представители Франции должны были быть на параде Победы в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПарадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Парадные расчеты на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Представители Франции должны были быть на параде Победы в Москве, посетовал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.
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"Сегодня место Франции — в Москве. Из исторической честности и уважения ко всем жертвам нацистского варварства 8 и 9 мая должны были отмечаться вместе всеми союзниками — французами, русскими, американцами и британцами — как в Париже, так и в Москве", — написал Дюпон-Эньян.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств — членов Евросоюза от визита в Москву, пригрозив им последствиями.