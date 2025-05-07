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Путин начал переговоры с президентом Кубы - РИА Новости, 07.05.2025
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18:21 07.05.2025 (обновлено: 18:39 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015647854.html
Путин начал переговоры с президентом Кубы
Путин начал переговоры с президентом Кубы - РИА Новости, 07.05.2025
Путин начал переговоры с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:21:00+03:00
2025-05-07T18:39:00+03:00
куба
в мире
россия
владимир путин
юрий ушаков
совет федерации рф
мигель диас-канель бермудес
санкт-петербург
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент РИА Новости.Ранее встречу лидеров анонсировал помощник российского президента Юрий УшаковПрезидент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
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куба, в мире, россия, владимир путин, юрий ушаков, совет федерации рф, мигель диас-канель бермудес, санкт-петербург
Куба, В мире, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, Мигель Диас-Канель Бермудес, Санкт-Петербург
Путин начал переговоры с президентом Кубы

Путин начал переговоры с президентом Кубы в Кремле

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее встречу лидеров анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков
Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
Президент Владимир Путин и глава Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Вчера, 18:08
 
КубаВ миреРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСовет Федерации РФМигель Диас-Канель БермудесСанкт-Петербург
 
 
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