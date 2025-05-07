https://ria.ru/20250507/putin-2015647854.html

Путин начал переговоры с президентом Кубы

Путин начал переговоры с президентом Кубы - РИА Новости, 07.05.2025

Путин начал переговоры с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:21:00+03:00

2025-05-07T18:21:00+03:00

2025-05-07T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент РИА Новости.Ранее встречу лидеров анонсировал помощник российского президента Юрий УшаковПрезидент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.

https://ria.ru/20250507/dogovor-2015613027.html

куба

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куба, в мире, россия, владимир путин, юрий ушаков, совет федерации рф, мигель диас-канель бермудес, санкт-петербург