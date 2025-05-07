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Переговоры Путина и президента Кубы завершились - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:27 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/peregovory-2015669093.html
Переговоры Путина и президента Кубы завершились
Переговоры Путина и президента Кубы завершились - РИА Новости, 07.05.2025
Переговоры Путина и президента Кубы завершились
Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле завершились, они длились около часа, передает... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:27:00+03:00
2025-05-07T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
куба
санкт-петербург
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
юрий ушаков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле завершились, они длились около часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее встречу лидеров анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков. Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Во вторник Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
https://ria.ru/20250507/pobeda-2015521395.html
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россия, куба, санкт-петербург, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, юрий ушаков, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Куба, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Юрий Ушаков, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Переговоры Путина и президента Кубы завершились

Переговоры Путина и президента Кубы в Кремле продлились около часа

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом в Кремле завершились, они длились около часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее встречу лидеров анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Президент Кубы прилетел в Россию в минувшее воскресенье. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Во вторник Диас-Канель приехал в Москву. В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений в Московской городской Думе. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКубаСанкт-ПетербургВладимир ПутинМигель Диас-Канель БермудесЮрий УшаковСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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