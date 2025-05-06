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Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка"
Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" - РИА Новости, 06.05.2025
Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка"
Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" перед штаб-квартирой ООН 10 мая, сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Женеве в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:13:00+03:00
2025-05-06T14:13:00+03:00
2025-05-06T14:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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си цзиньпин
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ЖЕНЕВА, 6 мая – РИА Новости. Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" перед штаб-квартирой ООН 10 мая, сообщило постоянное представительство РФ при ООН в Женеве в своем телеграм-канале. "Рады сообщить, что "Бессмертный полк", приуроченный к 80-летию Великой Победы, пройдёт в Женеве уже в эту субботу, 10 мая. Оргкомитет этой международной историко-патриотической акции получил официальное разрешение от местных властей на проведение мероприятия", - сказано в публикации. Уточняется, что мероприятие пройдет на Площади Наций, у монумента "Сломанный стул", напротив штаб-квартиры ООН. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014954542.html
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Власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка"
В Женеве разрешили провести "Бессмертный полк" перед штаб-квартирой ООН 10 мая