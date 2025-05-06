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Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы
Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы
Уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:10:00+03:00
2025-05-06T12:10:00+03:00
2025-05-06T12:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
китай
венесуэла
си цзиньпин
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года подарили журналистам, аккредитованным на парад Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Статуэтки выполнены из металла, высотой около 10 сантиметров. Они упакованы в деревянную коробку с символикой 80-летия Победы. Кроме того, в подарочный набор для журналистов вошли рюкзак, ежедневник, ручка и карандаш. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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москва, китай, венесуэла, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Китай, Венесуэла, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы
Аккредитованные на парад журналисты получили уменьшенные копии памятников Победы