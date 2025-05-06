https://ria.ru/20250506/pobeda-2015240650.html

Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы

Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Аккредитованные на парад журналисты получили подарки в честь юбилея Победы

Уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:10:00+03:00

2025-05-06T12:10:00+03:00

2025-05-06T12:10:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

китай

венесуэла

си цзиньпин

николас мадуро

луис инасиу лула да силва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уменьшенные копии памятников "Родина-мать зовет!", "Воин-освободитель" в Берлине и Ржевского мемориала, а также копию номера "Известий" от 9 мая 1945 года подарили журналистам, аккредитованным на парад Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Статуэтки выполнены из металла, высотой около 10 сантиметров. Они упакованы в деревянную коробку с символикой 80-летия Победы. Кроме того, в подарочный набор для журналистов вошли рюкзак, ежедневник, ручка и карандаш. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250506/menyu-2015235244.html

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москва, китай, венесуэла, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, 80-летие победы в великой отечественной войне