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Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:08 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/parad-2015395825.html
Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы
Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы
Государственный министр (замминистра) обороны Индии Санджай Сетх будет представлять страну на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил военно-воздушный и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:08:00+03:00
2025-05-06T21:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
индия
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раджнатх сингх
си цзиньпин
николас мадуро
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Государственный министр (замминистра) обороны Индии Санджай Сетх будет представлять страну на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил военно-воздушный и военно-морской атташе посольства России в Индии полковник Сергей Харченко. "Государственный министр обороны Индии Санджай Сетх отправляется в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Индии (Раджнатх Сингх – ред.) не смог приехать лично, но попросил пожелать всего самого наилучшего российским коллегам", - сказал Харченко на заседании круглого стола по случаю открытия экспозиции моделей российских вооружений и техники "Оружие Победы" в Русском доме Нью-Дели. Ранее издание India Today со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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в мире, индия, москва, россия, раджнатх сингх, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Индия, Москва, Россия, Раджнатх Сингх, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы

Министр обороны Индии Сетх будет представлять страну на параде Победы в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Государственный министр (замминистра) обороны Индии Санджай Сетх будет представлять страну на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил военно-воздушный и военно-морской атташе посольства России в Индии полковник Сергей Харченко.
«
"Государственный министр обороны Индии Санджай Сетх отправляется в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Индии (Раджнатх Сингх – ред.) не смог приехать лично, но попросил пожелать всего самого наилучшего российским коллегам", - сказал Харченко на заседании круглого стола по случаю открытия экспозиции моделей российских вооружений и техники "Оружие Победы" в Русском доме Нью-Дели.
Ранее издание India Today со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Раджнат Сингх - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
СМИ: министр обороны Индии пропустит парад Победы в Москве из-за теракта
4 мая, 08:35
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреИндияМоскваРоссияРаджнатх СингхСи ЦзиньпинНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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