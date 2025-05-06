https://ria.ru/20250506/parad-2015395825.html

Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы

Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы

Государственный министр (замминистра) обороны Индии Санджай Сетх будет представлять страну на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил военно-воздушный и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:08:00+03:00

2025-05-06T21:08:00+03:00

2025-05-06T21:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

индия

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россия

раджнатх сингх

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николас мадуро

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Государственный министр (замминистра) обороны Индии Санджай Сетх будет представлять страну на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил военно-воздушный и военно-морской атташе посольства России в Индии полковник Сергей Харченко. "Государственный министр обороны Индии Санджай Сетх отправляется в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Индии (Раджнатх Сингх – ред.) не смог приехать лично, но попросил пожелать всего самого наилучшего российским коллегам", - сказал Харченко на заседании круглого стола по случаю открытия экспозиции моделей российских вооружений и техники "Оружие Победы" в Русском доме Нью-Дели. Ранее издание India Today со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, москва, россия, раджнатх сингх, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне