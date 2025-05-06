Министр обороны Индии будет представлять страну на параде Победы
Министр обороны Индии Сетх будет представлять страну на параде Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Государственный министр (замминистра) обороны Индии Санджай Сетх будет представлять страну на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил военно-воздушный и военно-морской атташе посольства России в Индии полковник Сергей Харченко.
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"Государственный министр обороны Индии Санджай Сетх отправляется в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны Индии (Раджнатх Сингх – ред.) не смог приехать лично, но попросил пожелать всего самого наилучшего российским коллегам", - сказал Харченко на заседании круглого стола по случаю открытия экспозиции моделей российских вооружений и техники "Оружие Победы" в Русском доме Нью-Дели.
Ранее издание India Today со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.