https://ria.ru/20250506/gatilov-2015410534.html

Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве

Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве - РИА Новости, 06.05.2025

Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве

Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что с удовлетворением воспринял новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:39:00+03:00

2025-05-06T23:39:00+03:00

2025-05-06T23:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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женева (город)

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швейцария

геннадий гатилов

сергей лавров

си цзиньпин

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ЖЕНЕВА, 6 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что с удовлетворением воспринял новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили проведение "Бессмертного полка" 10 мая напротив штаб-квартиры ООН. Ранее во вторник постоянное представительство РФ при ООН в Женеве сообщило, что власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" перед штаб-квартирой ООН 10 мая. Власти города выдвинули 20 условий для проведения мероприятия. "С удовлетворением восприняли новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили проведение "Бессмертного полка" 10 мая на площади Наций. Теперь у многих наших соотечественников, как и во многих других странах, появилась возможность официально собраться вместе и отметить юбилей Победы, почтить память своих ветеранов", - сказал он. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250506/zheneva-2015363253.html

https://ria.ru/20250506/kipr-2015402281.html

https://ria.ru/20250506/bessmertnyy_polk-2013485500.html

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