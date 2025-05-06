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Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:39 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gatilov-2015410534.html
Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве
Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве - РИА Новости, 06.05.2025
Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что с удовлетворением воспринял новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:39:00+03:00
2025-05-06T23:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
женева (город)
россия
швейцария
геннадий гатилов
сергей лавров
си цзиньпин
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ЖЕНЕВА, 6 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что с удовлетворением воспринял новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили проведение "Бессмертного полка" 10 мая напротив штаб-квартиры ООН. Ранее во вторник постоянное представительство РФ при ООН в Женеве сообщило, что власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" перед штаб-квартирой ООН 10 мая. Власти города выдвинули 20 условий для проведения мероприятия. "С удовлетворением восприняли новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили проведение "Бессмертного полка" 10 мая на площади Наций. Теперь у многих наших соотечественников, как и во многих других странах, появилась возможность официально собраться вместе и отметить юбилей Победы, почтить память своих ветеранов", - сказал он. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250506/zheneva-2015363253.html
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в мире, женева (город), россия, швейцария, геннадий гатилов, сергей лавров, си цзиньпин, оон, евросоюз, нато, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Женева (город), Россия, Швейцария, Геннадий Гатилов, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, ООН, Евросоюз, НАТО, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Гатилов оценил разрешение на проведение "Бессмертного полка" в Женеве

Гатилов обрадовался решению властей Женевы разрешить провести "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что с удовлетворением воспринял новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили проведение "Бессмертного полка" 10 мая напротив штаб-квартиры ООН.
Ранее во вторник постоянное представительство РФ при ООН в Женеве сообщило, что власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" перед штаб-квартирой ООН 10 мая. Власти города выдвинули 20 условий для проведения мероприятия.
Акция Бессмертный полк в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Женева выдвинула 20 условий для проведения "Бессмертного полка" перед ООН
Вчера, 18:21
"С удовлетворением восприняли новость о том, что кантональные власти Женевы разрешили проведение "Бессмертного полка" 10 мая на площади Наций. Теперь у многих наших соотечественников, как и во многих других странах, появилась возможность официально собраться вместе и отметить юбилей Победы, почтить память своих ветеранов", - сказал он.
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов) в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Сотни человек прошли в строю "Бессмертного полка" на Кипре
Вчера, 22:07
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреЖенева (город)РоссияШвейцарияГеннадий ГатиловСергей ЛавровСи ЦзиньпинООНЕвросоюзНАТО80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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