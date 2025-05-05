https://ria.ru/20250505/prezident-2015148903.html

Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы

Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая, а также примет... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:29:00+03:00

2025-05-05T19:29:00+03:00

2025-05-05T19:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

лаос

россия

москва

тхонглун сисулит

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая, а также примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении МИД Лаоса. "По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию высокого уровня Лаосской Народно-Демократической Республики, которая посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы России в Отечественной войне", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Лаоса. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.

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лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне