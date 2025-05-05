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Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:29 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/prezident-2015148903.html
Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы
Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая, а также примет... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:29:00+03:00
2025-05-05T19:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
лаос
россия
москва
тхонглун сисулит
владимир путин
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая, а также примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении МИД Лаоса. "По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию высокого уровня Лаосской Народно-Демократической Республики, которая посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы России в Отечественной войне", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Лаоса. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.
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лаос, россия, москва, тхонглун сисулит, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Лаос, Россия, Москва, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Лаоса приедет в Россию для празднования 80-летия Победы

Президент Лаоса Сисулит примет участие в праздновании 80-летия Победы в России

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая, а также примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении МИД Лаоса.
"По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит возглавит делегацию высокого уровня Лаосской Народно-Демократической Республики, которая посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года для дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы России в Отечественной войне", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Лаоса.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на Парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина
9 апреля, 12:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛаосРоссияМоскваТхонглун СисулитВладимир ПутинСи Цзиньпин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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