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В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:50 04.05.2025 (обновлено: 09:08 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву - РИА Новости, 04.05.2025
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо хотел бы встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в ходе визита в Москву на памятные мероприятия 9 мая,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:50:00+03:00
2025-05-04T09:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
словакия
москва
бразилия
роберт фицо
си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо хотел бы встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в ходе визита в Москву на памятные мероприятия 9 мая, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. “Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день. Думаю, что он хотел бы встретиться с президентом Бразилии и, само собой, с представителями Российской Федерации. Эти встречи должны пройти 8-9 мая”, - рассказал он. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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в мире, словакия, москва, бразилия, роберт фицо, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне, тибор гашпар
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Москва, Бразилия, Роберт Фицо, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Тибор Гашпар
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву

Гашпар: в Москве Фицо хочет встретиться с главами делегаций и представителями РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо хотел бы встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в ходе визита в Москву на памятные мероприятия 9 мая, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
“Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день. Думаю, что он хотел бы встретиться с президентом Бразилии и, само собой, с представителями Российской Федерации. Эти встречи должны пройти 8-9 мая”, - рассказал он.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Фицо ответил на слова Каллас о параде Победы в Москве
15 апреля, 18:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСловакияМоскваБразилияРоберт ФицоСи ЦзиньпинНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТибор Гашпар
 
 
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