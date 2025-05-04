https://ria.ru/20250504/fitso-2014841644.html
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву - РИА Новости, 04.05.2025
В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо хотел бы встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в ходе визита в Москву на памятные мероприятия 9 мая,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:50:00+03:00
2025-05-04T08:50:00+03:00
2025-05-04T09:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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роберт фицо
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо хотел бы встретиться с главами зарубежных делегаций и представителями России в ходе визита в Москву на памятные мероприятия 9 мая, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. “Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут в этот значимый день. Думаю, что он хотел бы встретиться с президентом Бразилии и, само собой, с представителями Российской Федерации. Эти встречи должны пройти 8-9 мая”, - рассказал он. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Словакии рассказали, что Фицо планирует сделать во время визита в Москву
Гашпар: в Москве Фицо хочет встретиться с главами делегаций и представителями РФ