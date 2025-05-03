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Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь юбилея Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:30 03.05.2025 (обновлено: 13:45 03.05.2025)
https://ria.ru/20250503/putin-2014773783.html
Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь юбилея Победы в Москве
Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь юбилея Победы в Москве - РИА Новости, 03.05.2025
Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь юбилея Победы в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным по телефону подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в честь... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T13:30:00+03:00
2025-05-03T13:45:00+03:00
в мире
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
москва
ташкент
си цзиньпин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным по телефону подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиёевым... В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Мирзиёев подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.В пресс-службе добавили, что были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Также там отметили, в частности, результативное проведение совместно с российской стороной в Ташкенте с понедельника по среду пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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в мире, владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, москва, ташкент, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Москва, Ташкент, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь юбилея Победы в Москве

Мирзиеев примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкШавкат Мирзиеев
Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным по телефону подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиёевым... В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Мирзиёев подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Также там отметили, в частности, результативное проведение совместно с российской стороной в Ташкенте с понедельника по среду пятой Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также премьер Индии Нарендра Моди, глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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