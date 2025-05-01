Сербия останется на пути вступления в ЕС, заявил Вучич
Вучич: Сербия останется на пути к членству в ЕС и после поездки в РФ на 9 мая
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 мая — РИА Новости. Сербия останется на своем пути к членству в ЕС и после поездки президента Александра Вучича в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, заявил сербский президент Александр Вучич.
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье сообщил в среду, что европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз.
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"Сербия находится на европейском пути и не сойдет с него, я готов принять любой вид санкций в отношении меня. Я сказал Путину, что 9 мая приеду в Россию, меня данное слово обязывает, данное своему народу, каждому. Никто другой не должен страдать, я поеду, если только со мной не знаю что не случится или не знаю, какая угроза не будет обращена Сербии. Сербия и после этого останется на европейском пути, это изменить не можем, такое обещание было дано перед выборами", — заявил Вучич в ходе визита в США в четверг, трансляцию вело агентство Танюг.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне сравнила действия Еврокомиссии, пригрозившей ранее президенту Сербии Александру Вучичу "последствиями" за посещение парада Победы в Москве 9 мая, с методами, которые используют мафия и преступники.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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