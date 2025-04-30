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В ЕК предупредили Вучича о последствиях визита в Москву 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:31 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html
В ЕК предупредили Вучича о последствиях визита в Москву 9 мая
В ЕК предупредили Вучича о последствиях визита в Москву 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
В ЕК предупредили Вучича о последствиях визита в Москву 9 мая
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T15:31:00+03:00
2025-04-30T15:31:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
справки
москва
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югославия
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил в среду официальный представитель ЕК Гийом Мерсье. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. "Она заявила, что продолжит поддержит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам", - сказал Мерсье журналистам. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.
https://ria.ru/20250429/evrokomissar-2014205284.html
https://ria.ru/20250425/serbiya-2013527581.html
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в мире, справки, москва, сербия, югославия, александр вучич, владимир путин, си цзиньпин, евросоюз, еврокомиссия, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Справки, Москва, Сербия, Югославия, Александр Вучич, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Евросоюз, Еврокомиссия, Парад Победы
В ЕК предупредили Вучича о последствиях визита в Москву 9 мая

ЕК: участие Вучича в параде в Москве повлияет на переговоры по вступлению в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги Сербии и Евросоюза
Флаги Сербии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги Сербии и Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в ходе визита в Сербию пригрозила, что участие президента страны Александра Вучича в праздновании 9 мая в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил в среду официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
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"Она заявила, что продолжит поддержит поддерживать устремления сербского народа в ЕС, но участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия… Это повлияет на движение в ЕС, в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам", - сказал Мерсье журналистам.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.
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