Праздник весны и труда
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники шествия профсоюзов, посвященного Дню международной солидарности трудящихся, празднику Весны и Труда, на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен сразу под несколькими названиями – День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения – 1 мая или Первомай.
Международный Первомай
Возникновение традиции празднования Первомая связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по бастующим, погибли по меньшей мере двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет террорист бросил бомбу в полицейских, которые ответили стрельбой по толпе. Шестьдесят офицеров полиции получили ранения, восемь погибли, точное число погибших рабочих определено не было. Полиция арестовала сотни горожан, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.
В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.
1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом манифестаций было требование восьмичасового рабочего дня.
В 1891 году по решению Брюссельского конгресса второго Интернационала секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая, после чего в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.
1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Санкт-Петербурге.
Формой празднования Первомая стала маевка – нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом.
Рабочие на первомайской демонстрации в 1917 году
Прошедшая в 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России, в ходе которого было принято решение не выходить на работу и устроить уличную демонстрацию.
С этого времени 1 мая демонстрации проходили в различных городах России. Во время Первой мировой войны (1914-1918) выступления на Первое мая стали единичными.
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В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. На улицы вышли трудящиеся с лозунгами большевиков: "Вся власть Советам!", "Долой империалистическую войну!".
С 1918 года праздник стал официальным и нерабочим днем. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала. В честь праздника в 1918 году в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад.
С 1928 года День Интернационала стали праздновать в течение двух нерабочих дней 1 и 2 мая.
Советский Первомай
1 мая 1933 года над Красной площадью в Москве прошел первый воздушный парад. Начиная с этого момента воздушные парады проводились регулярно вплоть до начала Великой Отечественной войны в качестве неотъемлемой части демонстрации советской военной мощи. На парадах показывались достижения советской авиапромышленности – самолет "Максим Горький", самый скоростной истребитель своего времени И-16 и другие.
Первомайский парад в Москве в 1930-х
Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) парады и шествия в честь 1 мая не проводились.
1 мая 1956 года впервые был проведен телевизионный репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.
В 1970 году Основы законодательства СССР о труде закрепили за праздником новое название: 1 и 2 мая официально стали Днями международной солидарности трудящихся.
В эпоху "развитого социализма" в СССР первомайские демонстрации изменили смысловую нагрузку. В день 1 мая трудящиеся СССР "выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран", а также "с национально-освободительным движением". Организованные колонны трудящихся, интеллигенции, студентов шествовали по центральным улицам городов и поселков под марши и музыку политической направленности с производственными транспарантами.
В 1992 году постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 21 апреля День солидарности трудящихся был переименован в Праздник весны и труда.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда
Шествие на проспекте Ленина в Екатеринбурге, посвященное празднику Весны и Труда
В 2001 году принятый 30 декабря Трудовой кодекс РФ (статья 112) сделал 2 мая рабочим днем, Праздником весны и труда остался только один день – 1 мая.
Праздник весны и труда отмечается в России массовыми демонстрациями и митингами за социальную и трудовую справедливость, народными гуляньями и концертами.
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Первомайские акции в различных формах традиционно проводят Федерации независимых профсоюзов России. В 2025 году они пройдут под девизом: “Доблестный труд – гарантия победы”.
Праздник Весны и Труда в 2025 году московские профсоюзы отметят масштабной акцией солидарности. 1 мая на площадке туристско-гостиничного комплекса "Измайлово" пройдёт акция солидарности с жителями Курской области. В торжественном мероприятии примут участие сотни профсоюзных активистов различных отраслей и ветераны движения, представители органов исполнительной власти и работодателей, которые дадут старт автоколонне с гуманитарным грузом для жителей Курской области. Начало в 11:00.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников