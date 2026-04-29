В Госдуме прокомментировали идею об объединении майских праздников

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Введение дополнительных праздничных дней станет нагрузкой на бюджет, поэтому необходимо выбирать между продолжительными выходными днями на новогодние праздники или майские, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил РИА Новости, что, по его мнению, майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха.

"Взять с Нового года, перенести на майские праздники - это давняя дискуссия, и однозначного ответа нет. Ближе к Новому году все хотят, чтобы были продолжительные новогодние праздники. Ближе к маю - хотят, чтобы были продолжительные майские праздники. Надо выбирать что-то одно", - сказал Нилов в комментарии "Ленте.ру"

Депутат также отметил, что дополнительные выходные дни в нынешней ситуации станут нагрузкой на бюджет, экономику и бизнес.

Как подчеркнул Нилов, в этом году так совпало, что выходными стали 1, 2, 3 мая, дальше идет полноценная рабочая пятидневная неделя, после чего продолжатся праздник и выходные 9, 10, 11 мая. Однако в прошлом году конфигурация была другая - люди отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11.