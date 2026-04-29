В Госдуме прокомментировали идею об объединении майских праздников
14:21 29.04.2026
В Госдуме прокомментировали идею об объединении майских праздников

Нилов: дополнительные выходные на майские праздники станут нагрузкой на бюджет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что введение дополнительных праздничных дней при объединении майских праздников станет нагрузкой на бюджет.
  • Нилов считает, что нужно выбирать между продолжительными выходными на новогодние праздники или майские.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Введение дополнительных праздничных дней станет нагрузкой на бюджет, поэтому необходимо выбирать между продолжительными выходными днями на новогодние праздники или майские, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил РИА Новости, что, по его мнению, майские праздники нужно объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных, так как весенний период является более удобным для активности россиян и планирования семейного отдыха.
Люди у фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В ОП предложили объединить майские праздники
Вчера, 03:03
"Взять с Нового года, перенести на майские праздники - это давняя дискуссия, и однозначного ответа нет. Ближе к Новому году все хотят, чтобы были продолжительные новогодние праздники. Ближе к маю - хотят, чтобы были продолжительные майские праздники. Надо выбирать что-то одно", - сказал Нилов в комментарии "Ленте.ру".
Депутат также отметил, что дополнительные выходные дни в нынешней ситуации станут нагрузкой на бюджет, экономику и бизнес.
Как подчеркнул Нилов, в этом году так совпало, что выходными стали 1, 2, 3 мая, дальше идет полноценная рабочая пятидневная неделя, после чего продолжатся праздник и выходные 9, 10, 11 мая. Однако в прошлом году конфигурация была другая - люди отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11.
При этом на новогодние праздники россияне в этом году отдыхали с 1 по 11 января, а в 2025 с 1 по 8 января.
Во время празднования Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Названы сроки новогодних каникул в 2027 году
12 марта, 02:49
 
