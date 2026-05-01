Новосельцев: Первомай является признанием труда как залога успехов региона

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости . Праздник 1 Мая является не просто данью традиции, а признанием того, что именно труд – источник благополучия и залог успехов региона и всей страны, сообщил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Спикер поздравил жителей региона с Праздником весны и труда.

"Хочется подчеркнуть, что в годы Великой Отечественной войны, трудовые подвиги советских граждан в тылу стали важнейшей частью Победы. Не менее значим добросовестный труд каждого из нас и сейчас. Каждый, кто вносит свой вклад в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы – приближает новую долгожданную Победу", – приводит пресс-служба Заксобрания региона слова Новосельцева.



В конце поздравления он пожелал представителям всех профессий и их близким крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых профессиональных побед.



Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник весны и труда. В мире его называют Днем международной солидарности трудящихся, он объединяет людей более чем 150 стран, где в честь праздника проходят профсоюзные демонстрации и митинги, культурные мероприятия, выступления политиков.