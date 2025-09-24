https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Оно предусматривает: 12-дневные новогодние каникулы (31... РИА Новости, 24.09.2025
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Оно предусматривает: 12-дневные новогодние каникулы (31 декабря 2025 года будет нерабочим); трехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня защитника Отечества и Международного женского дня; а также один выходной на День народного единства. Производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.
общество, праздник весны и труда, отдых, календарь, работа, день защитника отечества, международный женский день, день россии, день победы, день народного единства, россия, праздники, новогодние каникулы , инфографика
