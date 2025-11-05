Рейтинг@Mail.ru
Новогодние праздники 2025–2026: как отдыхаем на Новый год, 12 дней выходных
13:39 05.11.2025
Новогодние праздники 2025–2026 года: как отдыхают в России
Новогодние праздники 2025–2026: как отдыхаем на Новый год, 12 дней выходных
Новогодние праздники 2025–2026 года: как отдыхают в России
Правительство утвердило график выходных и праздничных дней, включающий официальный перенос нерабочих дат. Подробности, когда начнутся и когда закончатся... РИА Новости, 05.11.2025
2025
Новогодние праздники 2025–2026 года: как отдыхают в России

© ИнфографикаКалендарь декабрь 2025 — январь 2026
Календарь декабрь 2025 — январь 2026
© Инфографика
Календарь декабрь 2025 — январь 2026
Оглавление
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило график выходных и праздничных дней, включающий официальный перенос нерабочих дат. Подробности, когда начнутся и когда закончатся новогодние каникулы, сколько будет рабочих дней в январе, и как лучше спланировать отпуск в этот период — в материале РИА Новости.

Сколько дней отдыхаем на Новый год

В конце 2025 и начале 2026 года работающих граждан будет ожидать продолжительный период праздничных дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Лишь 12 января 2026 года, в понедельник, наступит время возвращаться к рабочим будням. Двенадцатидневный отдых делает грядущие новогодние праздники одними из самых длительных за последние годы.
График новогодних выходных

С 1 по 8 января будут официальные праздничные дни. Однако благодаря изменениям в графике праздничных дат, которые выпали на выходные, у жителей России появится возможность продлить период отдыха.
Переносы утверждены постановлением Правительства РФ №1466:
  • 3 января, будет компенсировано рабочим 9 января;
  • 4 января, переносится на 31 декабря 2025 года.
Такие переносы позволяют выстроить более удобный график для граждан и бизнеса: новогодние каникулы становятся непрерывными, что облегчает планирование поездок, работы предприятий и услуг.

Перенос выходных дней

По нормам части 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ, если государственный праздник приходится на выходной день, то этот выходной переносится на первый следующий за праздником рабочий день. Именно благодаря такому подходу в 2026 году удалось создать достаточно длительный праздничный период в январе — несколько нерабочих дней были объединены в один продолжительный отрезок времени. При этом суммарное количество рабочих и выходных дней за год не изменяется — переносы лишь перераспределяют их в календаре.

Производственный календарь на январь

В январе 2026-го календарь включает 31 день, из которых 12 будут выходными и праздничными. После завершения праздничного периода трудовая неделя с пятидневным графиком начнется 12 января, и в течение месяца предстоит отработать 19 дней.
Январь традиционно считается самым коротким рабочим месяцем в году. После длительных выходных компании постепенно возвращаются к обычному режиму, поэтому первые недели часто проходят в адаптационном формате.

Сколько рабочих дней

Согласно производственному календарю на 2026 год, при обычном пятидневном рабочем графике у россиян будет 247 дней для трудовой деятельности и 118 дней для отдыха. Стоит обратить внимание на то, что в январе количество рабочих дней будет одним из самых низких в году — этот факт важно учесть при расчете заработной платы и определении суммы отпускных.

Год

Начало каникул

Окончание каникул

Количество дней отдыха

2023–2024

30 декабря

8 января

10

2024–2025

29 декабря

8 января

11

2025–2026

31 декабря

11 января

12

Норма рабочего времени

В январе 2026 года норма рабочего времени составит:
  • при 40-часовой неделе – 120 часов;
  • при 39-часовой –117 часов;
  • при 36-часовой – 108 часа;
  • при 35-часовой – 105 часов;
  • при 33-часовой – 99 часов;
  • при 30-часовой – 90 часов;
  • при 24-часовой – 72 часов;
  • при 20-часовой – 60 часов;
  • при 18-часовой – 54 часа;
Нормы установлены Трудовым кодексом РФ (статьи 91, 92). Работодатель может вводить сокращенные часы для отдельных категорий работников, включая несовершеннолетних и сотрудников с вредными условиями труда.

Как продлить новогодние каникулы

Тем, кто хочет увеличить продолжительность отдыха, достаточно оформить отпуск сразу после каникул. Прибавив несколько дней к праздничному периоду, можно получить до двух недель непрерывного отдыха.

Отпуск в конце декабря

Если взять отпуск на 29-30 декабря 2025 года, отдых начнется в выходные 27-28 декабря и плавно перейдет в праздничный период. В итоге получится до 16 свободных дней подряд при минимальном расходе отпускных.

Отпуск в середине января

Продлить отдых можно и после праздников — например, оформить отпуск с 12 по 16 января 2026 года. Это позволит избежать пикового спроса на туры и перелеты.

Правовая база

Новогодние каникулы и перенос выходных определяются:
  • Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2025 года №1466 "О переносе выходных дней в 2026 году";
  • Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, регулирующей порядок предоставления нерабочих праздничных дней.

Новогодние праздники в других странах

Если провести сравнение, то выяснится, что в большинстве государств мира продолжительность новогодних праздников существенно меньше, чем в России. Например, в европейских странах и США граждане отдыхают лишь 1-2 дня, как правило, 1 и 2 января. В Белоруссии и Казахстане праздничные выходные завершаются 4-5 января, тогда как в Узбекистане – уже 2 января. В Турции выходным днем считается только 1 января. Россия входит в число немногих стран, где новогодние каникулы растягиваются на период свыше десяти дней.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
