Производственный календарь праздничных и выходных дней в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября подписал постановление правительства № 1466 о праздничных и выходных днях в 2026 году. Как будем отдыхать в следующем году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники, норма рабочего времени в соответствии с производственным календарем — в материале РИА Новости.

Как отдыхаем в 2026 году

Согласно подписанному постановлению, в следующем году у россиян будет шесть длинных выходных.

Новогодние каникулы 2026 — как отдыхаем

Новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

« "В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)", — говорится в сообщении правительства.

Как отдыхаем в феврале

В честь Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля.

Как отдыхаем в марте

По случаю Международного женского дня — с 7 по 9 марта.

Майские праздники — как отдыхаем

Майские праздники — шесть дней: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Как отдыхаем в июне

В честь Дня России — с 12 по 14 июня.

Как отдыхаем в ноябре

По случаю Дня народного единства — 4 ноября.

31 декабря 2026-го — выходной.

Переносы выходных дней в 2026 году

Также в 2026 году будет два переноса выходных дней: субботу 3 января перенесут на пятницу 9 января, а воскресенье 4 января перенесут на четверг 31 декабря. Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что благодаря предложенным переносам новогодние каникулы 2026 года продлятся рекордные 12 дней.

Сокращенные дни

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, рабочие дни накануне государственных праздников должны быть сокращены на час. В 2026 году предпраздничными сокращенными будут следующие даты:

8 мая — перед Днем Победы; 11 июня — накануне Дня России;

11 июня — накануне Дня России; 3 ноября — перед Днем народного единства.

Рабочие часы в такие дни оплачиваются по полной ставке.

Нормы рабочего времени на год

Всего в 2026 году будет 247 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а выходных и праздничных, в том числе сокращенных на час, — 118. Норма рабочего времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы:

при работе 36 часов в неделю — 7,2 часа; при 24-часовой рабочей неделе — 4,8 часа.

Таким образом, норма рабочего времени на 2026 год составит:

при работе 36 часов в неделю — 1773,4 часа; при 24-часовой рабочей неделе — 1180,6 часа.