https://ria.ru/20250429/otdykh-1782611216.html

Отдых всей семьей: куда поехать на майские праздники в 2025 году

Куда поехать на майские праздники в России 2025: семейный отдых с детьми

Отдых всей семьей: куда поехать на майские праздники в 2025 году

Майские праздники — это долгожданные весенние выходные, официально нерабочие дни, когда можно провести время с семьей и съездить на отдых. Куда лучше всего... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:56:00+03:00

2025-04-29T10:56:00+03:00

2025-04-29T10:56:00+03:00

туризм

общество

кострома

керчь

саки (крым)

отдых

отдых на море

майские праздники

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Майские праздники — это долгожданные весенние выходные, официально нерабочие дни, когда можно провести время с семьей и съездить на отдых. Куда лучше всего поехать с детьми, что выбрать — горы или море, какие самые популярные направления в России в 2025 году — в материале РИА Новости.Куда поехать на майские праздники в РоссииВ 2025 году россиян ждут выходные с 1 мая по 4 мая в честь Дня Весны и Труда и с 8 по 11 мая в честь Дня Победы. В эти периоды можно спланировать семейный отдых — поехать на море, отправиться в путешествие по Золотому кольцу или посетить Крым. Вариантов для комфортного времяпровождения в России — великое множество, поэтому все зависит от того, где больше всего хочется провести длинные выходные — на природе или в другом городе.Популярные направленияРоссийские регионы существенно различаются по климату, достопримечательностям, инфраструктуре и другим параметрам, поэтому можно подобрать отдых на любой вкус. Одними из самых популярных направлений для путешествия и туризма являются Крым, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.КрымВ Крыму май считается началом туристического сезона. Погода в это время стабильно теплая, поэтому есть отличная возможность изучить достопримечательности полуострова — "Ласточкино гнездо", Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, гора "Ай-Петри", древний город "Неаполь Скифский" , различные пещеры, музеи, церкви и т.д. Кроме того, Крым славится своей природой — красивейшие мысы, горы, скалы, бухты и водопады. Хоть купаться в море в это время еще рано, для туристов уже будут работать отели и кемпинги на берегу Черного и Азовского морей.Краснодарский крайЮг России — наиболее посещаемая территория в теплое время года. Курортные города (Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа, Туапсе и др.) предлагают туристам всевозможные виды отдыха в мае — развлекательные мероприятия, походы, закрытые водные аттракционы, канатные дороги, парки, дельфинарии и многое другое. В Краснодаре можно посетить множество различных выставок, познакомиться с историей Кубани и посетить один из лучших парков страны "Краснодар".Санкт-ПетербургКультурная столица страны, которую посещают в основном ради экскурсий по историческим местам и романтического отдыха. Майские праздники — подходящее время для пребывания в этом городе. Уже нет сильных холодов, все чаще показывается солнце, начинают работать фонтаны и аттракционы, по Неве курсируют прогулочные корабли и катера.Санкт-Петербург считается городом музеев — в нем находятся свыше 200 таких учреждений и их филиалов, в которых можно подробно узнать об истории города.МоскваСтолица, в которой стоит побывать каждому жителю страны. Отдых в этом городе может быть максимально разнообразным. Здесь нет моря, но зато есть возможность побывать на экскурсиях, посетить самые знаменитые парки и площади, музеи и выставки. Кроме того, в столице можно отправиться всей семьей на большой шоппинг, в такие торговые центры как Щелковский, ГУМ или ЦУМ.Еще одним преимуществом проведения майских праздников в Москве является возможность посмотреть парад 9 мая и салют. Самый лучший обзор на воздушную технику открывается с Софийской набережной и с площади перед Белорусским вокзалом. А если хочется увидеть фейерверк во всей красе, то можно отправиться на речную прогулку.Отдых на мореВ мае на юге России морская вода еще недостаточно прогрета для купания, однако это не означает, что отдых будет скучным. Солнце уже греет, поэтому можно смело загорать и отдыхать около бассейна или на пляже. Большинство прибрежных отелей оснащены зонами для барбекю, площадками для игр на свежем воздухе — этого достаточно, чтобы в полной мере отдохнуть в майские выходные.Самыми популярными морями для отдыха считаются Черное, Азовское и Балтийское. Чтобы решить, куда поехать, можно сравнить достоинства и недостатки каждого:В горыОтдых в горах особенно придется по душе тем, кто любит походы, экстремальные виды спорта или просто подышать свежим прохладным воздухом в теплую пору. К самым посещаемым местам для горного мини-отпуска относят Адыгею, Домбай, Алтай, Карелию.АдыгеяНаиболее живописные места в мае, которые стоит посетить во время поездки в Адыгею, — это плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Гранитный каньон. Отдых будет комфортным, так как в конце весны еще не жарко и можно проводить время под открытым солнцем, отправляться в туристические походы в горы или на прогулки по лесу.ДомбайВ начале мая еще есть возможность застать снег и прокатиться на лыжах. В это время катающихся будет намного меньше и можно спокойно покорять горные вершины. Самая популярная местная достопримечательность — гора Мусса-Ачитара, которая пользуется большим спросом у любителей экстремального спорта. Если же хочется спокойных и размеренных выходных, то наилучший для этого вариант — пешее посещение долины Домбай-Ульген, Русской поляны и Чучхурского водопада.АлтайАлтай на майские праздники может быть любым — и зимним и солнечно-весенним, поэтому покататься на санках там удается не всегда. Однако для отдыха в теплое время есть множество других вариантов — например, экскурсии к пещерам и водопадам, джип-туры, сплавы по горным рекам и т.д.Места, которые стоит посетить на Алтае,— Семинский перевал, гора Чертов палец, перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, Мультинские озера, Слияние Чуи и Катуни и озеро Телецкое.КарелияРеспублика, которая знаменита большими озерами, бушующими реками, живописными горами и нетронутыми лесами. Для тех, кто хочет единения с природой, отдых в Карелии будет лучшим вариантом. Здесь можно отправиться в сплав по реке или заняться рыбной ловлей, полюбоваться водопадами или покорить горы Нуорунен, Воттоваара, Сампо и Пяйнур. Самым бюджетным вариантом отдыха в Карелии является кемпинг, но если сон в палатке туристу не по душе, то можно найти недорогие домики для проживания.На машинеОтдых в майские праздники можно провести, путешествуя на собственном автомобиле. Для этого есть ряд интересных и живописных маршрутов по России, которые оставят массу хороших впечатлений.Симферополь — ЯлтаКрымские виды давно завоевали сердца многих россиян. Из окна автомобиля по маршруту Симферополь — Ялта можно рассмотреть различные достопримечательности и местную природу. Расстояние по трассе между этими городами около 82 км, путь займет примерно 1 час 10 минут. Такое путешествие подойдет и для семей с детьми, так как ехать нужно недолго и при этом путь получится интересным.Москва — ГеленджикДобраться своим ходом от Москвы до Геленджика — это задача не из простых, так как ехать долго — около 20 часов (1 530 км). Однако такое путешествие весьма увлекательно — можно остановиться в любом понравившемся городе и изучить местный колорит. Но для тех, кто решился на такой отдых, важно делать остановки на ночлег и питание, чтобы чувствовать себя бодро за рулем, — тогда выходные пройдут весело и насыщенно.Адлер — Роза ХуторОдин из самых популярных маршрутов российских туристов — это Адлер — Роза Хутор. Путешествие получится увлекательным и неутомительным (ехать не больше часа) благодаря живописным пейзажам. В местных пансионатах и отелях есть все условия для загородного отдыха. Если поездка планируется с детьми, то стоит побывать в "Йети-Парк" — высокогорном парке развлечений.Лазаревское — СочиОдин из красивейших маршрутов Краснодарского края — это путь от Лазаревского до Сочи протяженностью в 70 км. В ходе путешествия на машине есть возможность попробовать кавказские блюда, побывать в дельфинариях, почувствовать морской и горный воздух. По дороге также можно посетить музей ретро-автомобилей, плантации чая и Самшитовые водопады.Керчь — СудакЭтот маршрут состоит из четырех пунктов: Керчь — Феодосия — Коктебель — Судак. Расстояние по трассе достигает 147 км, поэтому стоит рассчитывать на путешествие около двух часов. Гостиниц на полуострове не так много, однако есть из чего выбрать, чтобы остановиться на ночлег и увидеть восход солнца над Черным морем. Многие путешественники рекомендуют выделять на отдых в Крыму не менее трех дней, чтобы успеть полюбоваться местными красотами. Туристов могут заинтересовать древнегреческие городища, Генеральские пляжи, крепости и потухший вулкан Кара-Даг.Отдых с детьмиДля детей важно, чтобы отдых был наполнен развлечениями. Поэтому для семейного путешествия на майские праздники стоит выбирать города с широким выбором игровых зон.СочиКрупнейший курортный центр страны, в котором есть все для полноценного семейного отдыха — парки, аттракционы, аквапарки, зоопарки, отели, рестораны и многое другое. В первую очередь стоит побывать в парке развлечений "Сочи Парк", дельфинарии "Ривьера", круглогодичном аквапарке "АкваЛоо" и Скайпарке. Кроме того, в Сочи можно долго гулять по главным улицам и площадям — в мае здесь расцветают экзотические растения.АнапаМайская Анапа еще непригодна для купания в море, но чтобы весело провести время с детьми, можно посетить много разных мест: крокодиловую ферму, тоннельный морской аквариум, замок "Львиная голова", дельфинарии, океанариумы и т.д. В майские выходные здесь можно застать разные ярмарки и художественные выставки в честь праздников.ЕвпаторияВ теплый весенний месяц Евпатория - неплохой вариант для отдыха с детьми — можно посетить музей "Пираты черного моря", аквариумы, развлекательный центр "Динопарк", погулять по набережной и полюбоваться озером Сасык-Сиваш недалеко от города. К тому же можно побывать на разных экскурсиях, чтобы разнообразить выходные.ПодмосковьеПодмосковье — достойный вариант для тех, кто не хочет уезжать далеко от Москвы или желает провести выходные наедине с русской культурой. Музей-заповедник в Мураново, "Новый Иерусалим" в Истре, старинные усадьбы, "Парк Малевича", Коломна, Звенигород - интересные и познавательные места как для взрослых, так и для детей.ВыборгЕсли хочется окунуться в Европу, то наилучший вариант — отправиться в Выборг. Это город с готическими замками, уютными улочками, рыцарскими турнирами и вкусными кренделями. Выборг подходит для культурно-познавательного туризма с детьми благодаря экскурсиям на основе средневековой истории и легенд.КалининградЕвропейский город России, который также славится своей интересной историей. Если отправляться гулять по Калининграду пешком, то стоит отметить, что местные достопримечательности находятся не очень близко друг от друга и ходить придется много. Кроме того, в мае в этом городе может быть изменчивая погода, но это не помешает тем, кто действительно хочет отдохнуть в новом месте и узнать много занимательных историй.КазаньПобывать в Татарстане в мае — это означает узнать татарскую культуру, попробовать национальные блюда и пройтись по улицам Казани в теплую комфортную погоду. Туристам в первую очередь рекомендуют посетить обзорные и речные экскурсии, озеро Шатуниха, Казанский ипподром и фермерские хозяйства с верблюдами и страусами.Золотое кольцоОчень популярный туристический маршрут, который включает посещение нескольких древних городов Руси — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич. Для семей с детьми такое путешествие — отличная возможность познакомиться с "душой" России. Увидеть множество церквей, уникальные памятники и настоящие русские пейзажи. Например, Покровский монастырь, Суздальский Кремль, кузницу Бородиных, музей деревянного зодчества, Мышкины палаты, Дмитриевский собор и многое другое.Бюджетный отдыхНе всегда отдых ассоциируется с большими затратами. В России есть города, которые готовы принять гостей и порадовать их своими достопримечательностями, при этом расходы будут минимальными.Ростов-на-ДонуЭтот город неплох для долгих и неспешных прогулок. Отдыхающим в майские праздники стоит посетить районы "Старый город" и "Нахичевань", где можно рассмотреть дореволюционную архитектуру. Весной в Ростове-на-Дону можно прокатиться на теплоходе.СамараКомфортная погода в мае дает возможность насладиться культурной жизнью Самары. Самые популярные места для туристов — площадь Славы, площадь Куйбышева, Крымская площадь, дом-музей Алексея Толстого, старейший парк города "Струковский сад", бункер Сталина, театр оперы и балета и др.Великий НовгородДля бюджетного отдыха в Великом Новгороде стоит запастись навигатором. Этот исторический город интересно изучать пешком — например, посмотреть Новгородский кремль или Рюриково городище, посетить центр музыкальных древностей, различные церкви и соборы или стать зрителем уличного театра “Садко”.ТулаМайские праздники в Туле — это возможность побывать на мастер-классах по изготовлению известного в России пряника, полюбоваться самоварами разных форм и посетить музей гармони. Кроме того, этот город славится музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная поляна", в котором можно узнать о жизни и творчества писателя. Такой отдых понравится и детям и взрослым.СмоленскПомимо мероприятий в честь праздников, в Смоленске можно посетить Лопатинский сад, Смоленскую крепость, Успенский собор, историко-архитектурный комплекс "Теремок" и многое другое. Что касается природы, то одной из главных достопримечательностей региона является "Смоленское Поозерье" — национальный парк с густыми лесами и прозрачными озерами.

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Алёна Пава

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