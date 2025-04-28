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Радоница 2025: какого числа, что можно и что нельзя делать
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Религия
 
15:56 28.04.2025 (обновлено: 15:59 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/radonitsa-1783208749.html
Радоница в 2025 году: когда будет, история праздника и традиции
Радоница 2025: какого числа, что можно и что нельзя делать
Радоница в 2025 году: когда будет, история праздника и традиции
Радоница в 2025 году выпадает на 29 апреля. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В чем ее суть, что нельзя делать в этот... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:56:00+03:00
2025-04-28T15:59:00+03:00
религия
русская православная церковь
религия
православие
общество
радоница
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Радоница в 2025 году выпадает на 29 апреля. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В чем ее суть, что нельзя делать в этот день, как и когда отмечают праздник в России, как вести себя на кладбище и какие молитвы читать — в материале РИА Новости.Когда отмечается Радоница в 2025 годуРадоница приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи, через день после Фомина воскресенья (Антипасхи). Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время. Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями, а верующие ходят на кладбище и поминают умерших.То, что этот день в годичном круге церковных праздников располагается сразу после Пасхальной недели, — символично. Церковь призывает верующих не углубляться в печаль, поминая усопших родных, а наоборот радоваться, что близкие перешли в другую жизнь, вечную. Христос победил смерть своим воскресением и вознесением, поэтому разлука с умершими временна.ИсторияВ Русской православной церкви Радоница (устаревшее — Радуница) — день, когда нужно поминать усопших. Название происходит от слова "радость", потому что праздник приходится на 40-дневное празднование Пасхи, на девятый день после нее. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших.Радоница отмечался нашими предками еще до того, как Русь приняла христианство. Радуницами древние славяне называли богов — покровителей умерших и хранителей их душ. Славяне верили в загробный мир, но не наделяли его нравственными чертами, рая и ада для них не существовало. Все, кто умер своей смертью, поселялись в далеком краю под названием Ирий, который из живых могли посещать только птицы. Жизнь после смерти, по мнению древних славян, была иной, но мало отличалась от той, которую усопший вел еще будучи живым.Умерший мог навещать родных в определенное время, которое приходилось на дни равноденствий и солнцестояний. Кроме того, дни поминовений часто привязывались к аграрному календарю и проводились после окончания полевых работ.Древние славяне верили, что после смерти родные и близкие становятся духами, наделенными некоторыми божественными способностями. Они могут вызывать природные катаклизмы или посылать хороший урожай, обильный приплод скоту, благоприятную погоду. Поэтому усопших старались задобрить, устраивая в дни поминовения богатые обеды, песни, хороводы и игрища. Радуницей называлась неделя, предшествующая приходу настоящей весны, в этот день целыми селениями выходили в поле, звали духов, стараясь принести им радость теплым уважительным словом. На кладбище усопших поминали вином и яствами, часть которых оставляли, так как считали, что пища и вино могут попасть в загробный мир и доставить удовольствие умершему.Первое упоминание Радоницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XIV веку, но в богослужебном уставе нет указаний на особые торжества в этот день (для этого существуют специальные Родительские субботы), это скорее дань народным обычаям и традициям.ТрадицииРаньше на Радоницу готовили особую еду, которую следовало отнести на могилу умершему. Традиционно это были отварные куриные яйца (окрашенные в зеленый и желтый цвета, символизировавшие грусть), кутья, блины, лепешки. Завернутую в ткань пищу приносили на могилу и поминали, а ту часть, которая предназначалась покойнику, зарывали в землю. Яйца разбивали о крест или закапывали под ним, это называлось "христосоваться с родными". Еще одна традиция в этот день — отдавать еду нищим и бездомным, которые специально собирались на Радоницу на кладбище, отказывать им было не принято.Некоторые растапливали баню и оставляли в ней чистую одежду. Они верили, что усопшие родственники придут помыться. Весь день и всю ночь живым запрещалось туда заходить, а на следующее утро все домочадцы шли и искали следы присутствия гостей.На подоконник в Радоницу обязательно ставили воду и клали кусочки хлеба, а вечером, когда проводился поминальный ужин, на столе должны были стоять три лишние тарелки, чтобы умершие могли позавтракать, пообедать и поужинать. Оставшуюся после трапезы еду раздавали бездомным.Как поминать усопшихСогласно христианским верованиям, на кладбище находится только прах усопших, а душа пребывает с Богом, поэтому на Радоницу самое важное — не поминальная еда, а молитва. Молиться нужно дома и на могилах, можно делать это в храме. Так как душа умершего не может творить добрых дел, чтобы умилостивить Бога, она нуждается в молитве близких. Поэтому перед посещением кладбища верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. Особенно хорошо, если это будет на проскомидии (часть литургии, когда заготавливают хлеб и вино), чтобы за покойного вынесли часть просфоры (круглый небольшой дрожжевой или квасной хлебец) и окунули ее в чашу со Святыми Дарами в знак отпущения грехов. После литургии следует отслужить панихиду. Если поминающий в этот день совершит причастие, молитва будет действеннее.Православная церковь против поминовения спиртным. Священное Писание разрешает употребление вина, но предостерегает от излишеств. Кроме того, не следует ставить перед фотографией умершего водку и черный хлеб, это неприемлемо по церковным канонам.Как вести себя на кладбищеНа кладбище стоит привести в порядок могилу, помолиться, зажечь свечу, молча постоять. Одежда не должна быть яркой, смех, ссоры, громкий разговор и чрезмерные эмоции здесь неуместны. Оставлять после себя мусор нельзя, особенно возле чужих могил.Когда можно идти на уборку могилХодить на кладбище и проводить уборку можно в любой удобный день. Обычно это делают перед церковными праздниками, особенно перед Пасхой. Церковью установлены особые дни, когда убирать могилы не только можно, но и нужно:Есть дни, когда посещение кладбища не приветствуется, так как они предназначены для других дел, это:В православии покойных называют усопшими, а не умершими, так как придет время, и они встанут из гроба, а могила — это место будущего воскресения, поэтому важно ухаживать за ней, содержать в чистоте и порядке. Священнослужители советуют не использовать надгробия и монументы, крест из дерева или металла символизирует то, что тело усопшего находится в земле, а душа — на небе, за его внешним видом необходимо следить: окрашивать и выравнивать.ПриметыНародные приметы на Радоницу разнообразны.МолитвыМолитвы для прочтения дома и на кладбище в день Радоницы, которые рекомендованы церковью:Если верующий хочет прочитать и другие молитвы, церковными законами это не возбраняется.В какие дни еще поминают усопшихСуществуют особые дни поминовений, когда важно молиться за усопших по церковным канонам.Кроме этих дней, есть особые Родительские субботы. В 2025 году их даты выпадают на следующие дни:
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https://ria.ru/20250421/paskha-1784063287.html
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русская православная церковь, религия, православие, общество, радоница, россия, религиозные праздники
Религия, Русская православная церковь, Религия, Православие, Общество, Радоница, Россия, Религиозные праздники

Радоница в 2025 году: когда будет, история праздника и традиции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадоница
Радоница - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Радоница в 2025 году выпадает на 29 апреля. По традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. В чем ее суть, что нельзя делать в этот день, как и когда отмечают праздник в России, как вести себя на кладбище и какие молитвы читать — в материале РИА Новости.

Когда отмечается Радоница в 2025 году

Радоница приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи, через день после Фомина воскресенья (Антипасхи). Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время.
29 апреля

отмечается Радоница в 2025 году

Обычно после литургии или вечернего богослужения совершается панихида вместе с песнопениями, а верующие ходят на кладбище и поминают умерших.
То, что этот день в годичном круге церковных праздников располагается сразу после Пасхальной недели, — символично. Церковь призывает верующих не углубляться в печаль, поминая усопших родных, а наоборот радоваться, что близкие перешли в другую жизнь, вечную. Христос победил смерть своим воскресением и вознесением, поэтому разлука с умершими временна.
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История

В Русской православной церкви Радоница (устаревшее — Радуница) — день, когда нужно поминать усопших. Название происходит от слова "радость", потому что праздник приходится на 40-дневное празднование Пасхи, на девятый день после нее. На Радоницу верующие не скорбят об уходе близких, а разделяют радость Пасхи вместе с ними в надежде на воскресение и вечную жизнь, поэтому этот день еще называют Пасхой для усопших.
Радоница отмечался нашими предками еще до того, как Русь приняла христианство. Радуницами древние славяне называли богов — покровителей умерших и хранителей их душ. Славяне верили в загробный мир, но не наделяли его нравственными чертами, рая и ада для них не существовало. Все, кто умер своей смертью, поселялись в далеком краю под названием Ирий, который из живых могли посещать только птицы. Жизнь после смерти, по мнению древних славян, была иной, но мало отличалась от той, которую усопший вел еще будучи живым.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖители города Тары Омской области на кладбище в день Радоницы
Жители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители города Тары Омской области на кладбище в день Радоницы
Умерший мог навещать родных в определенное время, которое приходилось на дни равноденствий и солнцестояний. Кроме того, дни поминовений часто привязывались к аграрному календарю и проводились после окончания полевых работ.
Древние славяне верили, что после смерти родные и близкие становятся духами, наделенными некоторыми божественными способностями. Они могут вызывать природные катаклизмы или посылать хороший урожай, обильный приплод скоту, благоприятную погоду. Поэтому усопших старались задобрить, устраивая в дни поминовения богатые обеды, песни, хороводы и игрища. Радуницей называлась неделя, предшествующая приходу настоящей весны, в этот день целыми селениями выходили в поле, звали духов, стараясь принести им радость теплым уважительным словом. На кладбище усопших поминали вином и яствами, часть которых оставляли, так как считали, что пища и вино могут попасть в загробный мир и доставить удовольствие умершему.
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Первое упоминание Радоницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XIV веку, но в богослужебном уставе нет указаний на особые торжества в этот день (для этого существуют специальные Родительские субботы), это скорее дань народным обычаям и традициям.

Традиции

Раньше на Радоницу готовили особую еду, которую следовало отнести на могилу умершему. Традиционно это были отварные куриные яйца (окрашенные в зеленый и желтый цвета, символизировавшие грусть), кутья, блины, лепешки. Завернутую в ткань пищу приносили на могилу и поминали, а ту часть, которая предназначалась покойнику, зарывали в землю. Яйца разбивали о крест или закапывали под ним, это называлось "христосоваться с родными". Еще одна традиция в этот день — отдавать еду нищим и бездомным, которые специально собирались на Радоницу на кладбище, отказывать им было не принято.
Некоторые растапливали баню и оставляли в ней чистую одежду. Они верили, что усопшие родственники придут помыться. Весь день и всю ночь живым запрещалось туда заходить, а на следующее утро все домочадцы шли и искали следы присутствия гостей.
На подоконник в Радоницу обязательно ставили воду и клали кусочки хлеба, а вечером, когда проводился поминальный ужин, на столе должны были стоять три лишние тарелки, чтобы умершие могли позавтракать, пообедать и поужинать. Оставшуюся после трапезы еду раздавали бездомным.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Таре Омской области в День поминовения (Радоница)
Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Тара Омской области в День поминовения (Радоница) - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Женщины покупают искусственные цветы на рынке в городе Таре Омской области в День поминовения (Радоница)

Как поминать усопших

Согласно христианским верованиям, на кладбище находится только прах усопших, а душа пребывает с Богом, поэтому на Радоницу самое важное — не поминальная еда, а молитва. Молиться нужно дома и на могилах, можно делать это в храме. Так как душа умершего не может творить добрых дел, чтобы умилостивить Бога, она нуждается в молитве близких. Поэтому перед посещением кладбища верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения. Особенно хорошо, если это будет на проскомидии (часть литургии, когда заготавливают хлеб и вино), чтобы за покойного вынесли часть просфоры (круглый небольшой дрожжевой или квасной хлебец) и окунули ее в чашу со Святыми Дарами в знак отпущения грехов. После литургии следует отслужить панихиду. Если поминающий в этот день совершит причастие, молитва будет действеннее.
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Православная церковь против поминовения спиртным. Священное Писание разрешает употребление вина, но предостерегает от излишеств. Кроме того, не следует ставить перед фотографией умершего водку и черный хлеб, это неприемлемо по церковным канонам.
«

Наша беда состоит в том, что мы часто ограничиваемся лишь внешней стороной поминовения: панихиды, сорокоусты, записки, свечи и так далее. Мы ведем себя как типичные язычники, в результате чего все дары наши в монастыри и храмы оказываются бесплодными

Алексей Осипов
профессор Московской духовной академии

Как вести себя на кладбище

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖители города Тары Омской области на кладбище в день Радоницы
Жители города Тара Омской области на кладбище в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Жители города Тары Омской области на кладбище в день Радоницы
На кладбище стоит привести в порядок могилу, помолиться, зажечь свечу, молча постоять. Одежда не должна быть яркой, смех, ссоры, громкий разговор и чрезмерные эмоции здесь неуместны. Оставлять после себя мусор нельзя, особенно возле чужих могил.
«

На кладбище продукты нести не нужно. Обедать на могиле и распивать алкоголь, оставлять еду — язычество и кощунство. Кроме того, остатки еды обычно доедают животные, оскверняя могилы

Протоиерей Ростислав Лемачко
настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского

Когда можно идти на уборку могил

Ходить на кладбище и проводить уборку можно в любой удобный день. Обычно это делают перед церковными праздниками, особенно перед Пасхой. Церковью установлены особые дни, когда убирать могилы не только можно, но и нужно:
Есть дни, когда посещение кладбища не приветствуется, так как они предназначены для других дел, это:
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В православии покойных называют усопшими, а не умершими, так как придет время, и они встанут из гроба, а могила — это место будущего воскресения, поэтому важно ухаживать за ней, содержать в чистоте и порядке. Священнослужители советуют не использовать надгробия и монументы, крест из дерева или металла символизирует то, что тело усопшего находится в земле, а душа — на небе, за его внешним видом необходимо следить: окрашивать и выравнивать.

Приметы

Народные приметы на Радоницу разнообразны.
  • В древние времена считалось, что в этот день обязательно должен пойти дождь. Дети бегали по улице и просили об этом небо, дождевая вода на Радоницу считалась целебной, ею умывались, очищаясь от грехов и болезней.
  • Нельзя тревожить землю: сеять, пахать, копать, иначе урожай будет плохим.
  • Умыться дождем через золотое или серебряное кольцо — сохранить навечно молодость и красоту.
  • Если не посетить могилы родных, то после смерти о человеке никто не вспомнит.
  • Тот, кто первый придет на кладбище, получит особую благодарность и покровительство усопших.
  • Если не устроить праздничную трапезу для умерших, то будут преследовать неудачи, плохой урожай, болезни скота.
  • Нельзя в этот день плакать и страдать, иначе духи заберут с собой.
  • Если ребенок родился на Радоницу, он будет обладать всеми качествами поминаемого усопшего родственника.
  • Сны в ночь на этот праздник могут быть вещими.
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Молитвы

Молитвы для прочтения дома и на кладбище в день Радоницы, которые рекомендованы церковью:
  • молитва об усопшем христианине;
  • молитва вдовца;
  • молитва вдовы;
  • молитва родителей о почивших детях;
  • молитва детей об усопших родителях;
  • чин литии, для совершения мирянином дома и на кладбище;
  • 90-й псалом;
  • икос.
Если верующий хочет прочитать и другие молитвы, церковными законами это не возбраняется.

В какие дни еще поминают усопших

Существуют особые дни поминовений, когда важно молиться за усопших по церковным канонам.
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  • Третий день после смерти. В первые три дня душа все еще находится на земле, проходя по тем местам, которые сильнее всего ей запомнились.
  • Девятый день после смерти. С третьего дня (всего шесть дней) душа посещает рай и забывает о скорби.
  • Сороковой день. В это время душа попадает в ад и видит муки нераскаявшихся грешников. Именно в этот день решается ее судьба.
  • Годовщина.
Кроме этих дней, есть особые Родительские субботы. В 2025 году их даты выпадают на следующие дни:
  • Мясопутсная (22 февраля);
  • Троицкая (7 июня);
  • субботы второй, третьей и четвертой седмиц святой Четыредесятницы (в этом году 15, 22, 29 марта соответственно);
  • Дмитриевская (1 ноября).
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