Страстная неделя 2025: даты, правила питания, запреты
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
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Оглавление
- Страстная неделя
- Какого числа начинается в 2025 году
- Суть Страстной недели
- Значение дней Страстной недели
- Великий понедельник
- Великий вторник
- Великая среда
- Великий четверг
- Великая пятница
- Великая суббота
- Пост на Страстной неделе
- Что можно и нельзя на Страстную неделю
- Поминки в Страстную неделю
- Можно ли сажать на Страстной неделе?
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Страстная неделя — особый период перед Пасхой, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, его крестную смерть и погребение. Какого числа Страстная неделя начинается в 2025 году в России, в чем ее суть, что можно и чего нельзя делать и как соблюдать пост — в материале РИА Новости.
Страстная неделя
Страстная неделя, или седмица — это важнейший период в церковном году. В это время православные вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, его крестную муку и погребение. Именно Страстной неделей заканчивается многодневный Великий пост, предваряющий Пасху Христову.
Вопреки общепринятому мнению, Страстная – вовсе не последняя неделя Святой Четыредесятницы (четырех недель Великого поста). Это самостоятельный период, наполненный особым духовным смыслом.
Во время Великой седмицы, как еще называют Страстную, верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В Евангелиях им уделено особое внимание.
Какого числа начинается в 2025 году
Даты седмицы высчитывают в зависимости от Пасхи. Поэтому из года в год она начинается в разные дни.
Последнюю неделю перед Пасхой предваряет праздник Входа Господня во Иерусалим, или Вербное воскресенье.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре
Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре
В этом году Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Следовательно, Страстная седмица продлится с 13 по 19 апреля.
Суть Страстной недели
Некоторые задают вопрос: почему же Страстная седмица формально не относится к Великому посту? Согласно церковному учению предыдущие сорок дней верующие говеют, чтобы духовно и телесно подготовиться к встрече самой важной недели в году. Во дни Страстной в храмах совершают особые богослужения. Их цель – сопереживание: верующие как бы проживают этот трудный период вместе со Христом.
По сути, именно тогда произошел заключительный акт боговоплощения: Господь пошел на смерть, чтобы искупить на кресте грехи человечества. А затем сошел в ад и "сокрушил его силу", выведя из преисподней всех ветхозаветных праведников.
Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии. И у каждого есть особый духовный смысл.
Значение дней Страстной недели
Великий понедельник
В первый день Страстной верующие чтут память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного родными братьями в рабство. Иосиф – прообраз страдающего Иисуса Христа.
Также в храмах в этот день читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Дерево, покрытое богатой листвой, но не плодоносящее – символ лицемерия фарисеев и книжников, против которых выступал Христос. Кроме того, в Великий понедельник в православных церквах начинают совершать чин мироварения.
Главный смысл Великого понедельника – возвещение о страданиях Спасителя, которые вскоре произойдут. Во время церковной службы верующие внутренне находятся в ожидании предначертанных событий.
Великий вторник
Во второй день Страстной верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников. А также две притчи Христовы: о десяти девах, о талантах и дани кесарю.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВечерня с выносом Плащаницы в Великую Пятницу Страстной Седмицы
Вечерня с выносом Плащаницы в Великую Пятницу Страстной Седмицы
Великая среда
В Великую среду вспоминают сразу два события: скорбят о предательстве Иуды, который продал своего Учителя за тридцать сребреников, а также читают евангельскую историю об умащении Христа маслом.
"Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову", – свидетельствует святой Матфей.
Тем самым женщина приготовила Спасителя к предстоящему погребению.
Тогда же один из апостолов по имени Иуда Искариот отправился к первосвященникам иерусалимским, которые уже замыслили казнить Христа. Иуде предложили 30 сребреников — по тем временам немалые деньги – за то, чтобы выдал Христа. Предатель согласился и с того времени он начал искать удобного случая.
В Великую среду в храмах совершается последняя Литургия преждеосвященных даров и в заключительный раз читается молитва с тремя земными поклонами.
Далее земные поклоны не совершаются до самой Троицы. Кроме того, на вечерней службе в среду верующие участвуют в таинстве исповеди.
Великий четверг
Великий четверг еще называют Чистым. Считается, что в этот день впервые совершилось таинство причащения.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПричащение верующих в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Причащение верующих в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
На Тайной вечере в Сионской горнице Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз помолиться
Именно там его и выдал Иуда Искариот. Об этих событиях читают на особой службе "Двенадцати страстных Евангелий": в это время верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Иисуса. В конце службы поется возвышенный "Поклоняемся страстем Твоим Христе".
На литургии в кафедральных соборах в Великий четверг совершается обряд омовения ног — в память о том смирении, которое проявил Иисус, омывая ноги своим ученикам перед Тайной вечерей.
Архиерей омывает ноги 12 священникам, олицетворяющим апостолов, а затем отирает их специальным платом — лентием.
Великая пятница
Великая, или Страстная пятница – самый скорбный день – день, когда распяли Христа. В храмах совершают уникальное богослужение: духовенство выносит на поклонение верующим плащаницу — икону, изображающую лежащего во гробе Спасителя.
Согласно Евангелию, идя на Голгофу, Христа побивали римские воины из числа конвоиров. Они возложили на голову Иисуса терновый венец и заставили в одиночку нести тяжелый крест. Вслед за Христом на место казни шли как его последователи, так и злословящие недруги.
Самые тяжелые часы земной жизни Иисуса начались с момента распятия. В древности распятие на кресте считалось не только жестокой и позорной казнью, но и очень мучительной.
Великая суббота
Согласно преданию, после смерти Христос сошел в ад. Оттуда он вывел души томящихся там ветхозаветных праведников, в том числе и прародителей — Адама и Еву. Подобное стало возможно благодаря искупительной жертве, что Христос принес на кресте.
В этот день весь православный мир замирает в ожидании Христова Воскресения. В начале 12-го часа ночи в храмах совершается полунощница. Затем священнослужители уносят в алтарь плащаницу и кладут ее на престол. Молящиеся ожидают полуночи – момента, когда наступит праздник Пасхи.
© AP Photo / Mahmoud IlleanПаломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
© AP Photo / Mahmoud Illean
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
По традиции в Великую субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня) сходит благодатный огонь. После его доставляют во все уголки мира, в том числе – в Россию.
Пост на Страстной неделе
В продолжении Великого поста верующие соблюдают строгие ограничения в еде. Основу рациона во дни говения составляют овощи, фрукты и крупы. Продукты животного происхождения – мясо, яйца, молоко – под запретом.
Последняя же неделя Великого поста считается самой строгой. В эти дни действуют особые гастрономические правила. С понедельника по четверг – сухоядение (хлеб, сырые овощи и фрукты, приготовленные из них блюда без добавления растительного масла.
В четверг дозволяется добавить растительного масла. Но на столе не должно быть продуктов животного происхождения.
В Страстную пятницу – в знак великой скорби – устав предписывает и вовсе воздержаться от пищи.
В субботу разрешается горячая пища без растительного масла. А уже на следующий день – Светлое Христово Воскресение – все запреты снимаются.
Что можно и нельзя на Страстную неделю
Поминки в Страстную неделю
Духовенство призывает верующих посвятить все дни Страстной седмицы молитве и богослужению. Поэтому общецерковного поминовения усопших на этой неделе не совершают. Однако священник, при необходимости, может совершить короткую панихиду в храме.
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Что же касается отпевания, оно совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Да и поминать усопших в домашней молитве не возбраняется.
Можно ли сажать на Страстной неделе?
Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. К рутинным бытовым делам это не относится.
Часто Святая неделя совпадает по времени с началом посевного сезона. Но священнослужители не рекомендуют, забыв все, заниматься огородничеством. Лучше провести это время в молитве.