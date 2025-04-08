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Страстная неделя 2025: даты, правила питания, запреты - РИА Новости, 08.04.2025
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Религия
 
14:33 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/nedelya-1998699640.html
Страстная неделя 2025: даты, правила питания, запреты
Страстная неделя 2025: даты, правила питания, запреты - РИА Новости, 08.04.2025
Страстная неделя 2025: даты, правила питания, запреты
Страстная неделя — особый период перед Пасхой, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, его крестную смерть и погребение. Какого числа... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:33:00+03:00
2025-04-08T14:33:00+03:00
религия
иерусалим
россия
иисус христос
религия
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Страстная неделя — особый период перед Пасхой, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, его крестную смерть и погребение. Какого числа Страстная неделя начинается в 2025 году в России, в чем ее суть, что можно и чего нельзя делать и как соблюдать пост — в материале РИА Новости.Страстная неделяСтрастная неделя, или седмица — это важнейший период в церковном году. В это время православные вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, его крестную муку и погребение. Именно Страстной неделей заканчивается многодневный Великий пост, предваряющий Пасху Христову.Вопреки общепринятому мнению, Страстная – вовсе не последняя неделя Святой Четыредесятницы (четырех недель Великого поста). Это самостоятельный период, наполненный особым духовным смыслом.Во время Великой седмицы, как еще называют Страстную, верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В Евангелиях им уделено особое внимание.Какого числа начинается в 2025 годуДаты седмицы высчитывают в зависимости от Пасхи. Поэтому из года в год она начинается в разные дни.Последнюю неделю перед Пасхой предваряет праздник Входа Господня во Иерусалим, или Вербное воскресенье.В этом году Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Следовательно, Страстная седмица продлится с 13 по 19 апреля.Суть Страстной неделиНекоторые задают вопрос: почему же Страстная седмица формально не относится к Великому посту? Согласно церковному учению предыдущие сорок дней верующие говеют, чтобы духовно и телесно подготовиться к встрече самой важной недели в году. Во дни Страстной в храмах совершают особые богослужения. Их цель – сопереживание: верующие как бы проживают этот трудный период вместе со Христом.По сути, именно тогда произошел заключительный акт боговоплощения: Господь пошел на смерть, чтобы искупить на кресте грехи человечества. А затем сошел в ад и "сокрушил его силу", выведя из преисподней всех ветхозаветных праведников.Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии. И у каждого есть особый духовный смысл.Значение дней Страстной неделиВеликий понедельникВ первый день Страстной верующие чтут память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного родными братьями в рабство. Иосиф – прообраз страдающего Иисуса Христа.Также в храмах в этот день читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Дерево, покрытое богатой листвой, но не плодоносящее – символ лицемерия фарисеев и книжников, против которых выступал Христос. Кроме того, в Великий понедельник в православных церквах начинают совершать чин мироварения.Главный смысл Великого понедельника – возвещение о страданиях Спасителя, которые вскоре произойдут. Во время церковной службы верующие внутренне находятся в ожидании предначертанных событий.Великий вторникВо второй день Страстной верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников. А также две притчи Христовы: о десяти девах, о талантах и дани кесарю.Великая средаВ Великую среду вспоминают сразу два события: скорбят о предательстве Иуды, который продал своего Учителя за тридцать сребреников, а также читают евангельскую историю об умащении Христа маслом."Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову", – свидетельствует святой Матфей.Тем самым женщина приготовила Спасителя к предстоящему погребению.Тогда же один из апостолов по имени Иуда Искариот отправился к первосвященникам иерусалимским, которые уже замыслили казнить Христа. Иуде предложили 30 сребреников — по тем временам немалые деньги – за то, чтобы выдал Христа. Предатель согласился и с того времени он начал искать удобного случая.В Великую среду в храмах совершается последняя Литургия преждеосвященных даров и в заключительный раз читается молитва с тремя земными поклонами.Далее земные поклоны не совершаются до самой Троицы. Кроме того, на вечерней службе в среду верующие участвуют в таинстве исповеди.Великий четвергВеликий четверг еще называют Чистым. Считается, что в этот день впервые совершилось таинство причащения.На Тайной вечере в Сионской горнице Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз помолитьсяИменно там его и выдал Иуда Искариот. Об этих событиях читают на особой службе "Двенадцати страстных Евангелий": в это время верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Иисуса. В конце службы поется возвышенный "Поклоняемся страстем Твоим Христе".На литургии в кафедральных соборах в Великий четверг совершается обряд омовения ног — в память о том смирении, которое проявил Иисус, омывая ноги своим ученикам перед Тайной вечерей.Архиерей омывает ноги 12 священникам, олицетворяющим апостолов, а затем отирает их специальным платом — лентием.Великая пятницаВеликая, или Страстная пятница – самый скорбный день – день, когда распяли Христа. В храмах совершают уникальное богослужение: духовенство выносит на поклонение верующим плащаницу — икону, изображающую лежащего во гробе Спасителя.Согласно Евангелию, идя на Голгофу, Христа побивали римские воины из числа конвоиров. Они возложили на голову Иисуса терновый венец и заставили в одиночку нести тяжелый крест. Вслед за Христом на место казни шли как его последователи, так и злословящие недруги.Самые тяжелые часы земной жизни Иисуса начались с момента распятия. В древности распятие на кресте считалось не только жестокой и позорной казнью, но и очень мучительной.Великая субботаСогласно преданию, после смерти Христос сошел в ад. Оттуда он вывел души томящихся там ветхозаветных праведников, в том числе и прародителей — Адама и Еву. Подобное стало возможно благодаря искупительной жертве, что Христос принес на кресте.В этот день весь православный мир замирает в ожидании Христова Воскресения. В начале 12-го часа ночи в храмах совершается полунощница. Затем священнослужители уносят в алтарь плащаницу и кладут ее на престол. Молящиеся ожидают полуночи – момента, когда наступит праздник Пасхи.По традиции в Великую субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня) сходит благодатный огонь. После его доставляют во все уголки мира, в том числе – в Россию.Пост на Страстной неделеВ продолжении Великого поста верующие соблюдают строгие ограничения в еде. Основу рациона во дни говения составляют овощи, фрукты и крупы. Продукты животного происхождения – мясо, яйца, молоко – под запретом.Последняя же неделя Великого поста считается самой строгой. В эти дни действуют особые гастрономические правила. С понедельника по четверг – сухоядение (хлеб, сырые овощи и фрукты, приготовленные из них блюда без добавления растительного масла.В четверг дозволяется добавить растительного масла. Но на столе не должно быть продуктов животного происхождения.В Страстную пятницу – в знак великой скорби – устав предписывает и вовсе воздержаться от пищи.В субботу разрешается горячая пища без растительного масла. А уже на следующий день – Светлое Христово Воскресение – все запреты снимаются.Что можно и нельзя на Страстную неделюПоминки в Страстную неделюДуховенство призывает верующих посвятить все дни Страстной седмицы молитве и богослужению. Поэтому общецерковного поминовения усопших на этой неделе не совершают. Однако священник, при необходимости, может совершить короткую панихиду в храме.Что же касается отпевания, оно совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Да и поминать усопших в домашней молитве не возбраняется.Можно ли сажать на Страстной неделе?Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. К рутинным бытовым делам это не относится.Часто Святая неделя совпадает по времени с началом посевного сезона. Но священнослужители не рекомендуют, забыв все, заниматься огородничеством. Лучше провести это время в молитве.
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иерусалим, россия, иисус христос, религия
Религия, Иерусалим, Россия, Иисус Христос, Религия

Страстная неделя 2025: даты, правила питания, запреты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Страстная неделя — особый период перед Пасхой, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, его крестную смерть и погребение. Какого числа Страстная неделя начинается в 2025 году в России, в чем ее суть, что можно и чего нельзя делать и как соблюдать пост — в материале РИА Новости.

Страстная неделя

Страстная неделя, или седмица — это важнейший период в церковном году. В это время православные вспоминают последние дни земной жизни Спасителя, его крестную муку и погребение. Именно Страстной неделей заканчивается многодневный Великий пост, предваряющий Пасху Христову.
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6 апреля, 16:37
Вопреки общепринятому мнению, Страстная – вовсе не последняя неделя Святой Четыредесятницы (четырех недель Великого поста). Это самостоятельный период, наполненный особым духовным смыслом.
Во время Великой седмицы, как еще называют Страстную, верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа. В Евангелиях им уделено особое внимание.

Какого числа начинается в 2025 году

Даты седмицы высчитывают в зависимости от Пасхи. Поэтому из года в год она начинается в разные дни.
Последнюю неделю перед Пасхой предваряет праздник Входа Господня во Иерусалим, или Вербное воскресенье.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре
Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл совершил молебен на начало чина мироварения в Донском монастыре
В этом году Христово Воскресение приходится на 20 апреля. Следовательно, Страстная седмица продлится с 13 по 19 апреля.

Суть Страстной недели

Некоторые задают вопрос: почему же Страстная седмица формально не относится к Великому посту? Согласно церковному учению предыдущие сорок дней верующие говеют, чтобы духовно и телесно подготовиться к встрече самой важной недели в году. Во дни Страстной в храмах совершают особые богослужения. Их цель – сопереживание: верующие как бы проживают этот трудный период вместе со Христом.
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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По сути, именно тогда произошел заключительный акт боговоплощения: Господь пошел на смерть, чтобы искупить на кресте грехи человечества. А затем сошел в ад и "сокрушил его силу", выведя из преисподней всех ветхозаветных праведников.
Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии. И у каждого есть особый духовный смысл.

Значение дней Страстной недели

Великий понедельник

В первый день Страстной верующие чтут память ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного родными братьями в рабство. Иосиф – прообраз страдающего Иисуса Христа.
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Также в храмах в этот день читают евангельский отрывок о проклятии Христом бесплодной смоковницы. Дерево, покрытое богатой листвой, но не плодоносящее – символ лицемерия фарисеев и книжников, против которых выступал Христос. Кроме того, в Великий понедельник в православных церквах начинают совершать чин мироварения.
Главный смысл Великого понедельника – возвещение о страданиях Спасителя, которые вскоре произойдут. Во время церковной службы верующие внутренне находятся в ожидании предначертанных событий.

Великий вторник

Во второй день Страстной верующие вспоминают обличение Иисусом фарисеев и книжников. А также две притчи Христовы: о десяти девах, о талантах и дани кесарю.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВечерня с выносом Плащаницы в Великую Пятницу Страстной Седмицы
Вечерня с выносом Плащаницы в Великую Пятницу Страстной Седмицы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вечерня с выносом Плащаницы в Великую Пятницу Страстной Седмицы

Великая среда

В Великую среду вспоминают сразу два события: скорбят о предательстве Иуды, который продал своего Учителя за тридцать сребреников, а также читают евангельскую историю об умащении Христа маслом.
"Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову", – свидетельствует святой Матфей.
Тем самым женщина приготовила Спасителя к предстоящему погребению.
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Страстная пятница 2025: история, традиции, правила поста
Вчера, 13:36
Тогда же один из апостолов по имени Иуда Искариот отправился к первосвященникам иерусалимским, которые уже замыслили казнить Христа. Иуде предложили 30 сребреников — по тем временам немалые деньги – за то, чтобы выдал Христа. Предатель согласился и с того времени он начал искать удобного случая.
В Великую среду в храмах совершается последняя Литургия преждеосвященных даров и в заключительный раз читается молитва с тремя земными поклонами.
Далее земные поклоны не совершаются до самой Троицы. Кроме того, на вечерней службе в среду верующие участвуют в таинстве исповеди.

Великий четверг

Великий четверг еще называют Чистым. Считается, что в этот день впервые совершилось таинство причащения.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПричащение верующих в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Причащение верующих в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Причащение верующих в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
На Тайной вечере в Сионской горнице Христос подал апостолам хлеб и вино со словами: "Сие есть тело Мое и сия есть кровь Моя". После трапезы он вместе с ближайшими учениками удалился в Гефсиманский сад, чтобы в последний раз помолиться
Именно там его и выдал Иуда Искариот. Об этих событиях читают на особой службе "Двенадцати страстных Евангелий": в это время верующие молятся перед крестом и вспоминают о страданиях Иисуса. В конце службы поется возвышенный "Поклоняемся страстем Твоим Христе".
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Пасха: когда будет в 2025 году, суть и традиции праздника
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На литургии в кафедральных соборах в Великий четверг совершается обряд омовения ног — в память о том смирении, которое проявил Иисус, омывая ноги своим ученикам перед Тайной вечерей.
Архиерей омывает ноги 12 священникам, олицетворяющим апостолов, а затем отирает их специальным платом — лентием.

Великая пятница

Великая, или Страстная пятница – самый скорбный день – день, когда распяли Христа. В храмах совершают уникальное богослужение: духовенство выносит на поклонение верующим плащаницу — икону, изображающую лежащего во гробе Спасителя.
Священнослужитель во время служения - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Согласно Евангелию, идя на Голгофу, Христа побивали римские воины из числа конвоиров. Они возложили на голову Иисуса терновый венец и заставили в одиночку нести тяжелый крест. Вслед за Христом на место казни шли как его последователи, так и злословящие недруги.
Самые тяжелые часы земной жизни Иисуса начались с момента распятия. В древности распятие на кресте считалось не только жестокой и позорной казнью, но и очень мучительной.

Великая суббота

Согласно преданию, после смерти Христос сошел в ад. Оттуда он вывел души томящихся там ветхозаветных праведников, в том числе и прародителей — Адама и Еву. Подобное стало возможно благодаря искупительной жертве, что Христос принес на кресте.
В этот день весь православный мир замирает в ожидании Христова Воскресения. В начале 12-го часа ночи в храмах совершается полунощница. Затем священнослужители уносят в алтарь плащаницу и кладут ее на престол. Молящиеся ожидают полуночи – момента, когда наступит праздник Пасхи.
© AP Photo / Mahmoud IlleanПаломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
Паломники держат свечи во время церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня
По традиции в Великую субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня) сходит благодатный огонь. После его доставляют во все уголки мира, в том числе – в Россию.

Пост на Страстной неделе

В продолжении Великого поста верующие соблюдают строгие ограничения в еде. Основу рациона во дни говения составляют овощи, фрукты и крупы. Продукты животного происхождения – мясо, яйца, молоко – под запретом.
Последняя же неделя Великого поста считается самой строгой. В эти дни действуют особые гастрономические правила. С понедельника по четверг – сухоядение (хлеб, сырые овощи и фрукты, приготовленные из них блюда без добавления растительного масла.
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Вчера, 13:27
В четверг дозволяется добавить растительного масла. Но на столе не должно быть продуктов животного происхождения.
В Страстную пятницу – в знак великой скорби – устав предписывает и вовсе воздержаться от пищи.
В субботу разрешается горячая пища без растительного масла. А уже на следующий день – Светлое Христово Воскресение – все запреты снимаются.

Что можно и нельзя на Страстную неделю

Поминки в Страстную неделю

Духовенство призывает верующих посвятить все дни Страстной седмицы молитве и богослужению. Поэтому общецерковного поминовения усопших на этой неделе не совершают. Однако священник, при необходимости, может совершить короткую панихиду в храме.
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Что же касается отпевания, оно совершается во все дни, кроме Великой пятницы. Да и поминать усопших в домашней молитве не возбраняется.

Можно ли сажать на Страстной неделе?

Во время Великой седмицы не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. К рутинным бытовым делам это не относится.
Часто Святая неделя совпадает по времени с началом посевного сезона. Но священнослужители не рекомендуют, забыв все, заниматься огородничеством. Лучше провести это время в молитве.
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