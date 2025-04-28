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Министр обороны Индонезии прибудет в Москву на Парад Победы

Министр обороны Индонезии прибудет в Москву на Парад Победы - РИА Новости, 28.04.2025

Министр обороны Индонезии прибудет в Москву на Парад Победы

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин прибудет в Москву на парад Победы, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:02:00+03:00

2025-04-28T08:02:00+03:00

2025-04-28T10:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

индонезия

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДЖАКАРТА, 28 апр – РИА Новости. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин прибудет в Москву на парад Победы, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов."У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином", - заявил дипломат в ходе брифинга российского посольства.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить ряд лидеров зарубежных государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

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индонезия, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне